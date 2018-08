Glennis Grace in America's Got Talent: 'Nieuw imago is slimme zet'

"Ik heb een elfjarige zoon, zijn naam is Anthony en hij zou het fantastisch vinden om te zien dat ik mijn dromen volg", vertelde Grace tijdens haar eerste auditie in America's Got Talent, uitgezonden op 25 juni.

Waar Grace in Nederland vooral te zien is in opvallende outfits, was de Amsterdamse tijdens haar eerste optreden in de Amerikaanse talentenjacht simpel gekleed in een spijkerbroek, wit shirt en een zwart doorschijnend vest. Ze zong het nummer Run to you van Whitney Houston en was glansrijk door naar de volgende ronde.

Is dit nu de nieuwe Glennis Grace of is er sprake van een marketingstrategie?

"Natuurlijk, verhalen verkopen", zegt Stacey Rookhuizen, voormalig jurylid bij de Nederlandse X Factor en The Next Pop Talent. "In talentenjachtprogramma's zoeken redacties vooral naar mensen die iets hebben meegemaakt, zodat daarop ingespeeld kan worden. Die weet je als jury al van tevoren. Heb je geen verhaal, dan heb je ook geen show."

Volgens Rookhuizen heeft Grace in de VS het klassieke talentenjachtverhaal. "Ze lijkt een ruwe diamant, die tijdens de liveshows straks verandert in de oogverblindende diamant die wij allang kennen."

De zangeres is in Nederland geen onbekende in de talentenjachtenwereld: zo won ze als vijftienjarige de Soundmixshow als Whitney Houston - waardoor ze haar eerste platencontract kreeg - jureerde ze in het programma The Next Pop Talent en was ze meerdere keren coach in het programma It Takes 2. Ook deed ze mee aan het Songfestival van 2005 in Kiev, maar kwam ze niet in de grote finale terecht.

Niets over Ladies of Soul of hits

Tijdens haar audities in de Verenigde Staten draait het vooral om het feit dat Grace een alleenstaande moeder met een grote droom is en zegt ze niets over haar grote carrière in Nederland, haar ervaringen bij The Ladies of Soul, haar hits Always en Afscheid of dat ze al meerdere keren in grote stadions heeft opgetreden.

Volgens personalbrandexpert Nancy Poleon is het een slimme zet. "Ik weet niet of het echt een marketingtruc van haar is, het komt voor mij niet gemaakt over, maar er is natuurlijk wel nagedacht welk verhaal ze wilde brengen. Ze is een product dat goed in de markt moet worden gezet en dat doet ze nu heel slim. De alleenstaande moeder die eindelijk haar dromen gaat volgen is natuurlijk The American Dream."

De Amsterdamse zangeres Natalie La Rose, die in Amerika naam maakte met de hit Somebody, en toerde met Fifth Harmony, sluit zich bij Poleon aan. "Amerikanen houden ervan als ze het gevoel hebben dat ze de artiest kennen en zich in het verhaal van de artiest kunnen vinden."

“De alleenstaande moeder die eindelijk haar dromen gaat volgen is natuurlijk The American Dream” Nancy Poleon

"Ze is knap, een superleuke vrouw, heeft talent en haar verhaal is simpel en herkenbaar. Meer heb je niet nodig in zo'n show", zegt Rookhuizen. "Ik herken dit uit mijn X Factor-tijd, toen we zulke verhalen ook zagen uitbloeien tot artiesten. Ze weet precies hoe ze hier de Amsterdamse Glennis kan zijn en daar de Amerikaanse Glennis. "Nederland boeit niemand, waarschijnlijk denken ze dat het de hoofdstad van Denemarken is, terwijl haar gezinssituatie voor velen heel herkenbaar is."

Poleon: "Het is belangrijk om op één verhaal te focussen en dat uit te bouwen. Het Amerikaanse publiek heeft geen beeld bij Nederland."

Luid applaus bij tweede auditieronde

Tijdens haar tweede auditie op 7 augustus zong Grace het nummer Nothing Compares To You van Prince, waarvoor ze wederom spreekt over de steun van haar zoon. Ze wilde bijna niet naar de auditie komen, omdat ze hem als alleenstaande moeder niet in zijn eentje wilde achterlaten. "Hij haalde me over om dit allemaal te doen en zei: 'Mama, je moet dit doen'", vertelt Grace, waarop ze een luid applaus krijgt.

Ook deze keer staat ze in een bescheiden outfit op het podium én gaat ze door naar de liveshows, waarin ze in de nacht van aanstaande dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) te zien is.

Deze week liet de zangeres weten dat ze er zelf voor heeft gekozen om "iets simpels" te dragen tijdens de audities, maar dat ze hoopt dat de styling van America's Got Talent haar iets glamoureuzer voor de dag zal brengen.

"Ik verwacht een opbouw te gaan zien", licht Rookhuizen toe. "De ruwe diamant die verandert in de oogverblindende. Eerst zagen we haar als die alleenstaande moeder, maar naarmate het programma vordert komen er steeds meer glitters bij en zien we de artiest die wij allemaal kennen. Die groei zal er ook zeker voor zorgen dat ze een gunfactor behoudt."

Als Grace alle shows doorkomt en het programma wint, krijgt ze ruim 870.000 euro. De zangeres liet eerder weten dat meerdere platenmaatschappijen in de VS haar al aanbiedingen hebben gedaan voor mooie contracten. Grace is echter niet de enige artiest die het probeert in Amerika: onder anderen Anouk, Golden Earring, Ilse DeLange, Nick en Simon met hun programma The American Dream en Eva Simons - allen met wisselende successen - probeerden het aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Onzekere muziekindustrie in Amerika

La Rose, die nog steeds hard aan de weg timmert in Amerika, benadrukt dat de muziekindustrie daar heel onzeker is. "Je moet jezelf als artiest steeds weer opnieuw uitvinden of iets vinden waarmee je opvalt om de aandacht van je fans te behouden, het is moeilijk om er aan de bak te komen. Het fijne is, als je eenmaal een hit hebt gescoord en je 'binnen' bent, er superveel deuren voor je opengaan. Het belangrijke is dan om door te blijven gaan en niet minder hard te werken omdat je denkt dat je het al hebt gemaakt."

"Glennis moet zich straks gaan focussen op haar kernwaarden, als ze zichzelf daar goed in de markt wil zetten", zegt Poleon. "Bedenk hoe je wil overkomen. Als een vriendelijk persoon? Zorg er dan voor dat je niet tot een bitch wordt gemaakt en zoek daarvoor de juiste mensen bij elkaar, voor in je team." La Rose: "Ze moet vooral zichzelf blijven en uitbuiten wat haar zo speciaal maakt: de mensen houden van haar eerlijkheid en echtheid."

“Je moet jezelf als artiest steeds weer opnieuw uitvinden of iets vinden waarmee je opvalt om de aandacht van je fans te behouden, het is moeilijk om er aan de bak te komen” Natalie La Rose

Alle drie de experts verwachten wel dat Grace een succesvolle zangeres kan worden in Amerika. "Glennis past daar echt; op de manier hoe ze lacht, hoe ze kijkt en hoe ze praat", vertelt Rookhuizen. "Ze moet wel de juiste begeleiding krijgen, maar die vrouw heeft al zoveel ervaring in de muziekindustrie, dat komt wel goed. Het maakt volgens mij niet eens uit of ze het programma wint of niet."

"Glennis heeft genoeg meegemaakt om de muziekindustrie in Amerika aan te kunnen", vindt Poleon. "Het is daar ook tijd voor zo iemand als Glennis, er zijn veel te weinig vrouwelijke artiesten en ze kan een inspiratie voor velen zijn."

"Ik hoop dat ze dit avontuur met beide handen aanpakt en, wat er ook gebeurt, niet opgeeft", zegt La Rose. "Maar het feit dat ze in zo'n groot buitenlands programma al zo ver is gekomen, is in mijn ogen succes hebben."

Grace is in de nacht van 21 op 22 augustus te zien in America's Got Talent. Of ze na haar deelname aan de talentenjacht ook in Amerika zal blijven, is niet bekend.