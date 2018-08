Moeite met sparen? Zo kom je van schuld naar 100.000 euro in de plus

In vier jaar tijd spaarden blogger Renée Lamboo (33) en haar man 100.000 euro. Met dat geld kochten ze een huis, waardoor ze nu lage maandlasten hebben en Lamboo ruimte had om een boek te schrijven. Op haar blog deelt ze haar spaartips met haar lezers.

Zo'n bedrag sparen lukt lang niet iedereen. Uit een rapport van het economisch bureau van Rabobank bleek vorige maand dat Nederlanders gemiddeld zo'n 22.000 euro aan spaargeld op hun bankrekening hebben.

Pensioenafdrachten en hoge woonlasten maken het volgens Rabobank lastig om een spaarpot aan te vullen. Uit een peiling onder NU.nl-lezers blijkt dat 48 procent niet spaart omdat deze mensen geen geld overhouden aan het eind van de maand.

Moeite met sparen? Hier wat tips: Zet direct geld opzij als je je salaris binnenhebt. Anders maak je het op.

Maak concreet waar je voor spaart, zodat je gemotiveerd blijft. Wil je reizen, een boot of eerder stoppen met werken?

Spaar een realistisch bedrag. Als je teveel opzij zet aan het begin van de maand, moet je het misschien later weer terughalen van je spaarrekening.

Spaar aan het begin van de maand

"Sparen met wat overblijft aan het eind van de maand lukt niemand", zegt Lamboo. "Mij ook niet."

Zij zet daarom meteen geld weg op het moment dat ze het binnenkrijgt. Dat adviseert ook budgetcoach Tineke van den Tillaart. Zij raadt aan om een automatische overboeking in te stellen. "Als je maandelijks honderd euro over hebt, begin dan met 50 euro. Pas het bedrag ook meteen aan als je een salarisverhoging krijgt."

Lamboo en haar man hadden een groot doel en spaarden waar ze maar konden. Vakantiegeld, geld terug van de belastingdienst en alles wat niet nodig was voor de vaste lasten ging op de rekening.



Hoeveel geld je opzij kan zetten, bepaal je door eerst uit te rekenen hoeveel je nodig hebt voor vaste lasten, huur of hypotheek en verzekeringen. Denk ook aan geld voor eten, persoonlijke verzorging en hobby's. Lamboo: "Maak een realistische schatting, zo voorkom je dat je geld moet terugboeken naar je betaalrekening."

“Sparen wat overblijft aan het eind van de maand lukt niemand. Mij ook niet.” Renée Lamboo

Eerst sparen voor je buffer

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) raadt aan om tenminste 10 procent van je inkomen te sparen voor "reserveringsuitgaven". Voorbeelden van dit soort kosten zijn uitgaven aan kleding, uitstapjes en vakantie. Denk verder aan vervanging van kapotte meubels, witgoed en apparaten, onderhoud van huis en tuin en ziektekosten die niet via de zorgverzekering vergoed worden.

Van den Tillaart heeft het liever niet over een percentage, omdat inkomens en leefstijlen sterk verschillen. Ze adviseert mensen om de bufferberekenaar op de website van het Nibud in te vullen. "Afhankelijk van je gezinssamenstelling, inkomen en uitgaven komt daar een bedrag uit. Zodra je dat gehaald hebt, kun je doorsparen voor een ander doel."

Kies je doel

Denk aan een nieuwe auto, een studie of een verbouwing. Lamboo en haar man besloten vier jaar geleden dat ze 100.000 euro wilden hebben voor een huis. Hoe pakten ze dit aan?

"Stap een is je doel concreet maken", vertelt ze. "Sparen voor pensioen klinkt vaag en ver weg. Maak het tastbaar, stel je voor hoe je wilt dat je oude dag eruitziet. Wil je reizen, een boot of eerder stoppen met werken?"

Toen Lamboo begon met sparen was haar hypotheekschuld hoger dan de waarde van haar huis. "Sparen om uit de schuld te komen is niet zo motiverend", vertelt ze. "Daarom besloot ik samen met mijn man te sparen voor een nieuwe woning."

Ze tekende een barometer en hing die op in de trapkast. Als ze 1.000 euro gespaard hadden, mochten ze een stuk inkleuren. "Dat klinkt heel truttig, maar het werkt echt", vertelt ze. "Het blijkt ook uit onderzoek dat je sneller spaart als je iets in huis hebt om je eraan te herinneren."



Lamboo vertelt dat ze veel kon sparen toen ze nog geen kinderen had en zuinig leefde. Zo konden zij en haar man een tijdje een van hun twee salarissen volledig sparen. Dat kan niet iedereen. De gemiddelde lezer van NU.nl zegt 19 procent van het netto inkomen per maand te sparen.

“Wil je reizen, een boot of eerder stoppen met werken?” Renée Lamboo

Snel besparen

Hoe verhoog je je spaarbedrag? De makkelijkste manier om iets over te houden is besparen op vaste lasten, zegt Lamboo. "Ik weet het, het is supersaai, maar ga ervoor zitten", zegt ze. "Zet al je maandelijkse lasten op een rij en kijk wat goedkoper kan. Ik ben zelf heel kritisch op verzekeringen."

Een telefoonverzekering vindt zij bijvoorbeeld onzin. "Spaar geld om een nieuwe te kopen als hij stuk is. Dat is veel voordeliger", tipt ze. Ook abonnementen zijn een makkelijke manier om te besparen. Van den Tillaart adviseert te schrappen op ongebruikte sportabonnementen en tijdschriften die je niet altijd leest. Zelf vindt ze meedoen aan loterijen niet zo zinvol. "Maar als je het doet, speel dan mee met één lot in plaats van drie."

Vooruitdenken loont

Verder bespaar je al gauw op je boodschappen door eens per week naar de supermarkt te gaan voor al je inkopen. Ze vertelt dat ze als ze dagelijks boodschappen ging doen soms wel 10 euro kwijt was voor één persoon, terwijl ze nu voor minder dan 100 euro per week boodschappen haalt voor zichzelf, haar man en haar twee kinderen.

"Vooruitdenken loont eigenlijk altijd", zegt Lamboo. "Als je bijvoorbeeld pas tankt als je benzine op is op de snelweg, ben je ook duurder uit." Tankstations langs binnenwegen hanteren bijna altijd een lagere prijs.

Toch wat verdienen aan je spaargeld, ondanks de lage rente? Spaargeld dat je voorlopig niet nodig hebt, kun je ook gebruiken om je hypotheek af te lossen. Zo verlaag je je maandelijkse kosten.

Je kunt je geld ook in een oldtimer stoppen. De oldtimermarkt is al een aantal jaren booming, dus snel rendement is zeker mogelijk. Zorg er wel voor dat je zeker van je zaak bent, en kwaliteit koopt.

Investeren in wijn kan door zelf op zoek te gaan naar topwijnen en die later door te verkopen. Daarbij is enig verstand van wijn wel nodig.

Een tweede huis of vakantiewoning kan op meerdere manieren wat opleveren. Je kunt het bijvoorbeeld verhuren, of er zelf heengaan zodat je vakantie goedkoop blijft.

Verhoog de drempel

Lamboo denkt dat de gemiddelde Nederlander uiteindelijk een stuk minder spaart dan de bedoeling is. "Mensen sparen vaak minder dan ze denken", zegt ze. "Halverwege de maand komen ze tekort en dan halen ze toch weer geld terug naar de betaalrekening."

Een vijfde van de NU.nl-lezers haalt inderdaad elke maand wel geld van de spaarrekening. Je kunt dat voorkomen door een realistischer bedrag te kiezen, je uitgaven te verminderen en een rekening te openen bij een andere bank.



"Ik had vroeger mijn spaar- en betaalrekening bij dezelfde bank", vertelt Lamboo. "Geld terugboeken was zo gebeurd. Zet je het bij een andere bank, dan verhoog je de drempel voor jezelf."

“Ik zie dat mensen die geen buffer hebben bijvoorbeeld wasmachines op krediet kopen.” Tineke van den Tillaart

Kies je bank

Geld op de bank sparen, is dat wel slim? Voor een derde van de NU.nl-lezers die (tijdelijk) niet sparen, is die lage rente de voornaamste reden. "Natuurlijk, de rente is triest laag", vindt ook Lamboo. "Maar dat is geen reden om niet te sparen. Het is belangrijk dat je geld achter de hand hebt, al groeit het niet. Je bespaart sowieso geld als je niet hoeft te lenen voor een grote uitgave."

Dat beaamt budgetcoach Van den Tillaart. "Ik zie dat mensen die geen buffer hebben bijvoorbeeld wasmachines op krediet kopen. Je betaalt dan een hoge aflossingsrente en dat is zonde. Bovendien scheelt het stress om geld achter de hand te hebben als ineens meerdere apparaten stuk gaan of als je je baan verliest."

Volgens haar loont het een bank te kiezen die per maand of kwartaal rente uitkeert, in plaats van per jaar. "Dat is voordeliger, vooral bij grote bedragen", zegt ze. "Rente-op-rente heet dat. Als de bank elke maand rente uitkeert, ontvang je rente over je spaargeld plus de rente van de vorige maanden."