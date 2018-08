Vooruitblik Eredivisie-seizoen: 'Ajax titelfavoriet, PSV nog een vraagteken'

Wie wordt kampioen?

Hugo Borst, columnist en analyticus bij de NOS en FOX Sports: "Ik heb een tijd geleden al Ajax gezegd en dat blijf ik volhouden, maar ik schrok wel van het verschil tussen de eerste en tweede helft in de wedstrijd tegen Standard. Erik ten Hag moet evenwicht creëren in zijn ploeg, anders denk ik dat Mark van Bommel en consorten bij PSV zomaar gehakt van Ajax kunnen maken. Ajax speelde tegen Standard veel te aanvallend en verdedigend was het niet in balans. Dat vond ik wel schokkend."

"Ten Hag heeft natuurlijk wel een erfenis sinds hij halverwege vorig seizoen instapte en geen kampioen geworden is. Hij heeft al wat schade opgelopen. Ten Hag is een interessante trainer die het in gedachten wel goed ziet, maar probeer bij een club als Ajax maar eens overeind te blijven. Het is ook nog niet duidelijk of bijvoorbeeld Hakim Ziyech en Matthijs de Ligt nog weggaan."

"Op basis van individuele kwaliteiten wordt Ajax wel kampioen. De klasse van Ajax zal het winnen van het collectief van PSV. Feyenoord zie ik geen kampioen worden. Giovanni van Bronckhorst moet hopen dat hij een goede ploeg creëert en dat Steven Berghuis nog 30 procent beter gaat functioneren."

Gertjan Verbeek, oud-trainer van onder meer Feyenoord, sc Heerenveen en FC Twente en analyticus bij FOX Sports: "Ajax. Ze hebben het meeste geld besteed en daardoor de beste selectie kunnen samenstellen. Die selectie was al behoorlijk goed en alle spelers zijn weer een jaar ouder en rijper. Voorlopig houden ze iedereen nog binnenboord."

"PSV is nog een vraagteken. Ze hebben met Van Bommel een nieuwe trainer en daarmee een andere manier van voetballen. Ook in de ploeg zijn wat veranderingen doorgevoerd, al zou dat wel goed kunnen uitpakken. Ik denk dat PSV een goede achtervolger kan zijn, maar niet dat ze kampioen worden. Ajax is te sterk. Feyenoord zal niet echt mee gaan doen."

John de Wolf, oud-speler van onder meer Feyenoord, FC Groningen en Oranje en analyticus bij FOX Sports: "Op papier is Ajax de gedoodverfde kampioen, al word je op papier geen kampioen. Ajax heeft er alles aan gedaan om spelers als De Ligt en Frenkie de Jong te houden. Gezien het budget en de aankopen moet Ajax dit jaar ook wel na vier jaar zonder kampioenschap."

"Ik verwacht dat PSV en Feyenoord ook gewoon mee zullen strijden om de titel. Zeker bij Feyenoord hoop ik dat. Er is daar vorig jaar uitgesproken dat de kloof kleiner moet worden en dat alles op de titel gezet moet worden. Wat dat betreft is het geweldig dat Robin van Persie en Jordy Clasie weer terug zijn. Clasie is echt een jongen van de club en ook weer twee jaar rijper."

"Ik ben benieuwd hoe Van Bommel het met PSV gaat doen. Ik vind het hoe dan ook al mooi dat hij niet op dezelfde weg verder wil als zijn voorganger Phillip Cocu, maar dominanter wil spelen. Dat gaat alleen niet van de ene op de andere dag lukken. Maar Mark is een echte winnaar die natuurlijk met veel toptrainers heeft gewerkt, onder wie zijn schoonvader."

Wie degradeert?

Borst: "Ik hou het erop dat FC Emmen achttiende wordt en De Graafschap zeventiende. Het wordt best een spannende strijd, want er komt een aantal clubs voor in aanmerking. Ik denk dat de Eredivisie zwakker is dan vorig jaar, want diverse spelers van Eredivisie-niveau hebben hun heil gezocht bij de beste teams in de Eerste Divisie, zoals Lars Veldwijk en Joey van den Berg."

"Fortuna Sittard zal vijftiende of zestiende worden. Excelsior is een ploeg waarvan je geneigd bent om die ook te noemen, maar daar spelen nog spelers als Ryan Koolwijk en Luigi Bruins, en ze halen vaak op de valreep nog wat spelers binnen. VVV-Venlo is z'n twee beste spelers kwijtgeraakt, maar daar weet manager voetbalzaken Stan Valckx de weg wel."

Verbeek: "Dat zal een van de gepromoveerde ploegen zijn, dus FC Emmen, De Graafschap of Fortuna Sittard. Er zal meer spanning bij komen kijken dan bij de strijd om het kampioenschap. De gepromoveerde clubs hebben het altijd lastig om de selectie op peil te brengen en de kloof te dichten naar de ploegen die al langer in de Eredivisie spelen, zoals Willem II en VVV."

De Wolf: "Dat gaat een van de nieuwkomers - FC Emmen, De Graafschap of Fortuna Sittard - worden, misschien wel alle drie. De kloof tussen de Eredivisie en de Eerste Divisie is kleiner geworden, ook als je ziet dat er vorig jaar drie clubs zijn gedegradeerd. Bovendien heeft Fortuna bijvoorbeeld veel nieuwe spelers gehaald en ze zijn met Perr Schuurs (verkocht aan Ajax, red.) hun aanvoerder kwijt. Alles is nieuw en er komt meer druk bij."

Welke club verrast?

Borst: "Ik ben heel nieuwsgierig naar Vitesse en coach Leonid Slutsky. Ik begreep dat hij redelijk Engels spreekt, dus het zou kunnen dat hij goed communiceert. Er lopen ook altijd wel goede spelers rond bij Vitesse. Het is een vreemdelingenlegioen, maar dat heb je nu eenmaal ook in bijvoorbeeld de Premier League."

"Ik verwacht verder weinig van Heerenveen en op AZ reken ik ook niet. Bij AZ heeft men ervoor gekozen om geld te maken en dat heeft ze deelname aan de Europa League gekost. Ze hadden Björn Johnsen eerder moeten binnen hengelen. Het is belachelijk om met Fred Friday als spits aan het seizoen te beginnen. Daar begrijp ik echt niets van. Hij is waardeloos, de meest overschatte speler van de Eredivisie."

“Ik ben heel benieuwd of Jordy Clasie zijn oude niveau weer oppakt bij Feyenoord” Gertjan Verbeek

Verbeek: "PEC Zwolle heeft een goede voorbereiding gedraaid. Met Younes Namli is een van de beste spelers er nog, en er is in de breedte ingekocht. Vorig seizoen begon PEC heel sterk, maar werden er punten verspeeld vanwege een te smalle selectie. Ik denk dat ze er nu op vooruit zijn gegaan."

"Ik had verder gehoopt op AZ, maar dat wordt een lastig verhaal. Het valt tegen wat ze tot nu toe hebben laten zien. Ik had verwacht dat ze zich zouden gaan bemoeien met de top drie of misschien zelfs de top twee, maar als ik ze zo zie voetballen, hebben ze dit seizoen weinig te vertellen. Heerenveen, FC Utrecht of Vitesse zullen, denk ik, ook niet bovenmatig goed gaan presteren."

De Wolf: "Het zou mij vooral verrassen als de Eredivisie vier wedstrijden voor het einde al beslist is. Het lijkt mij normaal dat de drie topclubs tot het laatste moment om het kampioenschap gaan strijden."

"Verder vind ik sc Heerenveen in de voorbereiding qua resultaten tegenvallen. Dat is toch een club waar je elk seizoen weer wat van verwacht, ook al zijn er natuurlijk een paar jongens vertrokken en zit er met Jan Olde Riekerink een nieuwe coach. AZ zal er wel weer gewoon staan. Ze hebben nu goed gecasht met het vertrek van Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh en ik verwacht dat ze nog wel een nieuwe spits halen. Die gaan achter de topclubs gewoon weer meedoen."

Op welke speler moeten we letten?

Borst: "Ik zou eigenlijk willen zeggen dat we vooral op Dusan Tadic en Van Persie moeten letten, maar dat is wel erg makkelijk. Ik noem daarom Calvin Stengs van AZ, die na zijn lange blessure weer op de weg terug is. En hou Ritsu Doan van FC Groningen in de gaten. Verder verwacht ik ook wel iets van de nieuwe spelers bij PEC Zwolle, dat spelers bij onder meer Ajax en Feyenoord heeft weggehaald."

Verbeek: "Ik ben heel benieuwd of Clasie zijn oude niveau weer oppakt bij Feyenoord. Hij is destijds in bloedvorm en als international vertrokken, en heeft nu een erfenis over te nemen met het vertrek van Karim El Ahmadi. Ik vind het wel verstandig dat Feyenoord hem heeft teruggehaald. Hij komt uit de boezem van de club en heeft er emotionele binding mee."

"Verder is het bij Ajax interessant om te zien hoe De Ligt en Donny van de Beek zich ontwikkelen, al staat Van de Beek er nu even naast. En ik ben benieuwd of Tadic veel is veranderd sinds zijn vertrek uit de Eredivisie."

De Wolf: "Ik heb vorig jaar al genoten van Van Persie, zelfs al speelde hij maar een half uur. Hij is dit jaar nog fitter, dus dat wordt smullen. Bij Ajax verwacht ik veel van De Ligt en Frenkie de Jong, zeker als je leest dat Ajax een bod van tientallen miljoenen op beide spelers heeft afgewezen. Het zijn wat mij betreft vooral de aansprekende spelers die het dit jaar gaan laten zien."