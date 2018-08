Zomerinterview correspondent Wouter Zwart: 'Sinds Trump meer zware thema's'

Zwart (40) deed onder meer verslag van de tweede termijn van de Amerikaanse oud-president Barack Obama, de verkiezingen van 2016 die Donald Trump tot diens opvolger maakten en de tumultueuze eerste twee jaar van de regering-Trump.

Eind vorig jaar werd hij zelf wereldnieuws als de 'Dutch reporter' die de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra vroeg naar zijn eerdere uitspraken over no-gozones en door moslims in brand gestoken politici in ons land. Hoekstra noemde dat 'fake news' en ontkende later zelfs die term te hebben gebruikt in het gesprek met Zwart, dat op video was vastgelegd.

Wouter Zwart. (foto: NOS)

Hoe was het voor je dat jouw vraaggesprek met de nieuwe ambassadeur ook in de Verenigde Staten zo veel losmaakte?

''Het grappige is dat ik natuurlijk ook schrok van wat Pete Hoekstra zei in dat interview. Ik was er juist mee bezig om een goed en vooral gebalanceerd verhaal over hem te maken. Voor Nieuwsuur is dat een reportage van zeven minuten geworden, waarin we onder andere zijn thuisstad Holland in de staat Michigan bezochten. Dan heb je zo veel moeite gedaan om tot een evenwichtig verhaal te komen, maar blijft alleen een kort clipje hangen.

Dat is met dit nieuws natuurlijk wel gebeurd, en dat snap ik, want het was schrijnend wat Hoekstra zei. Hij heeft daarvoor uiteindelijk ook zijn excuses aangeboden. Niet aan mij persoonlijk - ik heb niks gehoord van Hoekstra of van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat hoefde voor mij ook niet, hoor.''

Je zit nu bijna zes jaar in Washington. Hoe is je werk daar veranderd sinds Trump president werd?

''Voorheen kwamen er per maand één of twee zware dossiers voorbij, zoals bijvoorbeeld de oorlog in Irak of Obamacare. Dat was het dan wel. Nu bespreek je soms in één week vijf of zes grote dossiers - of zelfs meerdere dossiers op één dag! Dan komen 's ochtends de nieuwe geluidsopnames van Trump en zijn advocaat Michael Cohen voorbij, hebben we in de middag een groot blok over de handelsoorlog tussen de EU en de VS en word ik 's avonds gebeld of ik iets kan doen met de kinderen die aan de grens van hun ouders zijn gescheiden. Je kunt dan niet meer zo goed bepalen hoeveel zware dossiers je behandelt en je moet per dossier goed kijken waar je verslag van wil doen. Je moet per dossier doseren.

Het allergrootste verschil is de houding van de Amerikaanse overheid naar de journalisten toe. Het is een kerntaak van journalisten om kritisch naar de overheid te kijken. De overheid en het publiek mogen op hun beurt ook het werk van de journalisten kritisch bekijken.

Maar momenteel wordt de journalistiek aangevallen door de regering-Trump. Journalisten worden uitgemaakt voor 'fake news', wanneer ze gewoon feitelijk verslag doen. In de tijd van Trump doen feiten er niet meer zo veel toe, maar regeren meningen. Als journalist, die het van feiten moet hebben, kun je je daar niet goed tegen wapenen.

Er is wat mis als journalisten bij voorbaat al worden beschuldigd van liegen. Of als achteraf - als er feitelijk verslag is gedaan - nog steeds wordt gezegd dat ze liegen. Sommige mensen nemen niet eens de moeite een artikel te lezen en houden aan hun meningen vast. Dat baart mij wel zorgen, dat mensen zich steeds meer afsluiten van feitelijke berichtgeving en zich opsluiten in een echokamer waarin ze alleen worden gevoed door de media die hun meningen bevestigen.''

Trump en de zijnen doen er alles aan om kritische media in een kwaad daglicht te stellen. Merk je daar iets van tijdens je werk?

''In bepaalde gebieden waar Trump veel aanhangers heeft, merken wij wel dat er een steeds grotere argwaan richting journalisten is. Over het algemeen hebben de mensen daar trouwens wel een iets hogere pet op van buitenlandse verslaggevers dan van mede-Amerikanen. Ze hebben wel door dat de media in hun eigen land sterk gepolariseerd zijn, veel meer dan in Nederland, en daarom zijn ze ook bozer op de Amerikaanse media.

Ook in Nederland is er een steeds groter wordende groep mensen - vooral actief op sociale media - die er veel genoegen in schept om ons oneerlijk te bekritiseren. Maar ik wil niet dat dit te zielig klinkt, want het sterkt de journalistiek ook. Dat zie je bij Amerikaanse collega's; die werken nog harder om de feiten voor zich te laten spreken.

Ik vertrouw nog volkomen op de kracht van de waarheid en denk dat het grootste deel van de Nederlandse consumenten dat vertrouwen deelt.''

De Amerikaanse president Donald Trump praat met journalisten aan boord van zijn ambtsvliegtuig Air Force One.

Even terug naar je eigen achtergrond. Uit wat voor nest kom je en waar ben je opgegroeid?

''Ik kom uit een heel normaal, gezellig gezin in de Betuwe. Ik ben geboren in Elst, een dorp tussen Arnhem en Nijmegen. Mijn vader was wegenbouwkundig ingenieur voor de provincie Gelderland en mijn moeder werkte voor een organisatie die cursussen gaf aan mensen in de kinderopvang en jongerenbegeleiding. Ik heb twee zussen: de ene zit in het onderwijs, de andere in de ouderenzorg.

Elst was een fantastische plek om op te groeien, maar het was ook een regio die wat begon te knellen voor een jonge, enthousiaste journalist in spé, dus ik ben na de middelbare school vrij snel naar Utrecht verhuisd.''

Om daar naar de School voor Journalistiek te gaan. Hoe kwam je daar terecht?

''Ik had een lerares Maatschappijleer die vond dat ik schrijftalent had. Toen ben ik voor het lokale krantje van Elst gaan werken, Elst Extra. Piepklein, maar het viel wel elke week bij elke Elstenaar in de bus. Ik kreeg een perskaart, een geplastificeerd ding ter grootte van een A4'tje. Het viel me op dat ik als jong broekie van een jaar of vijftien overal binnenkwam met die kaart. Ze keken me dan even raar aan, maar ik werd daarna wel heel serieus genomen. Ik heb heel veel voor dat krantje geschreven.

Ik ging kijken bij de School voor Journalistiek in Utrecht en werd meteen helemaal verliefd op de kleine studio's die ze daar hadden voor radio- en tv-producties. Toen ik ontdekte dat er ook nog eens een bar ín de school zat, was ik verkocht.''

Je hebt in het verleden gezegd dat Nederlandse nieuwsmedia wat jou betreft te veel aandacht hebben voor wat er aan de andere kant van de Atlantische Oceaan gebeurt. Dat de blik meer naar het oosten moest. Toen kwam Trump. Hoe vind je de balans nu?

Zwart lacht: "Je zou er een beetje cynisch van worden. Nu zit ik juist aan de kant vanuit waar heel veel over Amerika wordt bericht. Misschien worden we daar met z'n allen ook een beetje gek van - laten we daar eerlijk over zijn. De politieke ontwikkelingen en geopolitieke ontwikkelingen in en rond de VS zijn nu zo groot, dat het wel terecht is dat daar aandacht voor is.

De andere kant van het verhaal is dat de gang van zaken rond Trump en de chaos in zijn regering een beetje te uitvoerig worden belicht. Dan hoor ik de kijker al vragen: we wonen toch in Nederland en niet in Amerika? Daar kan ik me wel in vinden.

Volgens mij is het zo dat de huidige ontwikkelingen zo nieuw zijn, zulk onontgonnen gebied, dat de media soms vergeten op de rem te trappen. Dat overkomt ons ook weleens. Het gaat dan meestal niet om onze reportages, maar om de artikelen online, de radiogesprekken en de nieuwsberichten. Er zijn periodes geweest waarin elke tweet van Trump nieuws werd in Nederland. De kern van wat hij te zeggen had was in tweet één al wel duidelijk, maar vervolgens bombardeerden we tweet nummer twee, drie, vier en vijf ook tot nieuws.

Binnen de NOS is het een voortdurend debat: doen we te veel of te weinig, en leggen we de juiste accenten? Het moet uiteindelijk wel berichtgeving zijn die relevant is voor de Nederlandse bevolking. Niet elk detail over wat Trump doet heeft dan evenveel nut, daar moet je scherp mee omgaan.

Ik ben trouwens niet van mening veranderd over de onevenredige Nederlandse aandacht voor de VS. Gelukkig zie ik wel dat er steeds meer belangstelling komt voor het oosten. Dat is ook deels aan Trump te danken.

Wat we merken, ook in Europa, is dat de macht en loyaliteit van de VS als bondgenoot niet meer vanzelfsprekend zijn. Daarom gaan we meer om ons heen kijken. Een goed voorbeeld is de handelscrisis waar we de afgelopen weken in zaten. Trump noemde Europa zelfs een 'vijand'. En wat deed de EU? Die sloot een groot vrijhandelsverdrag met Japan.''

Voordat je naar Washington verhuisde, was je correspondent voor China en het Verre Oosten, standplaats Peking. Hoe verschilde je werk daar van je werk in de VS?

''Het is wel geinig, ik heb bijna zeven jaar in China gezeten en zit nu zo'n zes jaar in de VS, dus ik kan de vergelijking goed maken. Het is eigenlijk heel simpel: in China was ik 70 procent van mijn tijd en energie kwijt aan het overtuigen van mensen dat we ze moesten interviewen. Mensen worden in China vrij nerveus als ze met de pers praten. Ze zijn heel voorzichtig en durven soms zelfs helemaal niet te spreken.

Je moest daarnaast ook mensen tegen zichzelf in bescherming nemen en uit eigen beweging bepaalde interviews afzeggen vanwege de risico's voor hun veiligheid. Het was ook erg moeilijk om autoriteiten te spreken te krijgen.

In Amerika is het eigenlijk volledig omgekeerd: dit is een maatschappij waarin elke persoon zo'n beetje in soundbites van twintig seconden spreekt, die perfect op camera passen. Elke Amerikaan leert op school openbaar spreken en debatteren. Elk kind van zes kan je in uitstekend Engels uitleggen wat het ergens van denkt. Het is een land dat echt leeft met de media, in de media en door de media.

Ik ben nu 70 tot 80 procent van mijn tijd bezig met het daadwerkelijk journalistiek uitwerken van mijn verhaal, en dat is fantastisch! Ik kan letterlijk niet opproduceren tegen de verhalen die me elke dag in de schoot geworpen worden.''