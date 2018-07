Hoe Assad in Syrië voor de 'totale militaire overwinning' gaat

Oorlog in Syrië Rusland, Turkije en Iran bespreken vanaf maandag de situatie in Syrië

President Assad aan winnende hand

Idlib laatste veilige de-escalatiezone voor oppositie

Islamitische Staat nog zeer actief in Syrië

Troepen loyaal aan Assad hebben de afgelopen weken weer belangrijke overwinningen geboekt. Sinds deze week wappert de Syrische vlag weer in de grotendeels verwoeste stad Quinetra en onlangs werd ook Deraa heroverd. Dat was een belangrijke overwinning, want in Deraa ontstond in maart 2011 de opstand tegen het regime van Assad. Met een offensief in het zuiden probeert Assad een breed gebied te heroveren.

"De grootste strijd is gestreden", zegt Hans Wurzer, Midden-Oosten-deskundige van het Clingendael Instituut. "Assad staat er sterk voor, maar is nog sterk afhankelijk van Rusland en Iran."

Rusland steunt Assad sinds oktober 2015 voornamelijk met luchtsteun, maar heeft ook troepen op de grond. Ook Iran verleent militaire steun aan het regime en heeft militairen door vrijwel het hele land gestationeerd. Turkije is militair aanwezig in Syrië om te voorkomen dat de Koerden hun eigen autonome regio krijgen.

Vertegenwoordigers van die drie landen komen maandag bijeen om te praten over de Syrische burgeroorlog. Op initiatief van die drie landen was er in januari ook al een Syrië-top in de stad aan de Zwarte Zee. Die Sochi-top lag in het verlengde van de Astana-gesprekken, die sinds januari 2017 plaatsvinden.

Wapenstilstanden

"Turkije, Iran en Rusland hebben het vredesproces van de Verenigde Naties in Geneve opzijgezet door parallel een eigen proces op te zetten", zegt Wurzer. "Je moet Sochi, Astana en Geneve zien als verschillende tafels en composities. Iedere tafel heeft een andere agenda. Geneve draait vooral om de politieke transitie en de wijziging van de grondwet. In Astana en Sochi gaat het om wapenstilstanden, uitruil van gevangenen en de toegang van humanitaire hulp."

Wurzer denkt dat de partijen komende week waarschijnlijk de wederopbouw bespreken. "De vraag wie de rekening gaat betalen, komt ter sprake. Daar is 400 tot 600 miljard dollar voor nodig. Assad heeft bijna gewonnen, maar het land is bankroet en verwoest."

Volgens hem zal het vooral gaan over Idlib, de laatste de-escalatiezone. Assad zal dat gebied op termijn willen heroveren, maar Turkije heeft in dat gebied veel belangen en troepen. "Daarnaast zal het gaan over wet nummer tien. Daarmee kan de regering privébezit van burgers toe-eigenen."

"De eventuele verandering van de machtsstructuur in Syrië is iets voor Geneve, maar doordat Assad aan het winnen is, staat het op een laag pitje. Het regime wil niet over zijn eventuele vertrek onderhandelen."

Volgens arabist Jan Jaap de Ruiter van de Universiteit Tilburg zijn de toppen in Astana en Sochi veel invloedrijker dan de VN-gesprekken. "Daar zitten de partijen aan tafel die het op dit moment in Syrië voor het zeggen hebben", stelt hij. "De VS ontbreekt, maar die maakt zich alleen druk om die paar bastions van IS (Islamitische Staat). Syrië, Rusland en Iran zijn de dominante krachten."

“'Idblib wordt een meedogenloze strijd of een overgave'” Jan Jaap de Ruiter

​Bombardementen

Een resultaat van gesprekken tussen die landen in 2017 was het instellen van vier de-escalatiezones in Syrië. Gebieden waarin het regeringsleger en de oppositie hun gevechten moesten staken voor een periode van zes maanden. De partijen werden het echter niet eens over de precieze grenzen van de zones, waarna het geweld weer aanzwol.

Een van die zones was Oost-Ghouta. De enclave vlak bij hoofdstad Damascus was afgelopen winter veelvuldig in het nieuws vanwege de zware bombardementen en de zorgelijke omstandigheden voor de duizenden burgers die vastzaten in het gebied. Het gebied had vrijwel continu te maken met bombardementen. Duizenden doden later was het regeringsleger weer de baas in Oost-Ghouta.

Het is tekenend voor de betekenis van de de-escalatiezones, want in het zuiden was de afgelopen maanden een soortgelijke situatie te zien. Na hevige bombardementen op en rond de stad Dera heroverden regeringstroepen het gebied van de de-escalatiezone op de rebellen.

"Zo ging dat in Homs, Allepo en Dera", beschouwt Wurzer. "De VS liet dat gebeuren. De Syrische rebellen in die gebieden zijn in de steek gelaten door VS en Jordanië, want zij stonden mede garant voor die de-escalatiezones. Nu gaat Assad zijn pijlen op Idlib richten, de laatst overgebleven de-escalatiezone."

Ook arabist De Ruiter voorspelt een slag om Idlib. "Je hoeft geen groot militaire strateeg te zijn om te voorspellen dat Assad Idlib gaat innemen. Dan is de vraag waar al die mensen heen moeten. Eerder konden rebellen met bussen naar de-escalatiezones elders worden gebracht, maar Idlib is de laatste van die zones. Daarna kunnen ze niet meer met bussen ergens heen. Dat wordt een meedogenloze strijd of een overgave van de rebellen."

Koerden

Maar dat is niet het enige Syrische gebied waar in de nabije toekomst wordt gevochten. Wurzer is benieuwd wat er gaat gebeuren met de Koerden in het noordoosten van het land.

"Assad gaat voor de totale militaire overwinning. Hij wil heel Syrië weer voor zichzelf hebben", zegt de Midden-Oosten-deskundige. "De Koerden zijn bondgenoten van de VS en hebben een enorme bijdrage geleverd in de strijd tegen IS. De Koerden willen een eigen staat, maar een autonome regio is ook tegen het zere been van Turkije. Zo zijn er meerdere groepen die in de oorlog autonoom hebben kunnen opereren. Assad wil een manier vinden om die weer onder zijn controle te krijgen."

Bomaanslagen

IS kunnen we ook onder die groepen scharen. Het afgelopen jaar heeft de terreurbeweging het grootste deel van zijn grondgebied in Syrië verloren, maar deze week bleek opnieuw dat IS verre van verslagen is in Syrië. Woensdag kwamen er meer dan tweehonderd mensen om het leven bij een serie gecoördineerde bomaanslagen in het zuidwesten. In en rond de stad Swaida ontploften verschillende trucks die volgeladen waren met explosieven. Het waren de dodelijkste aanslagen in maanden.

"IS heeft als staat gefaald, maar is met een cellenstructuur nog zeer actief met aanslagen", zegt Wurzer. "De beweging heeft nog steeds genoeg draagvlak onder de bevolking in tribale regio's. Grote aanslagen blijven bestaan."

Ook De Ruiter ziet dat IS nog behoorlijk actief is in Syrië. "Bij de Golanhoogten heb je nog een sterke IS-pocket van zo'n vijftienhonderd strijders", legt hij uit. "De uitdaging voor Assad zit hem in dat stukje wat daar nog zit. IS heeft straks geen gebied meer. Er gaan verhalen dat ze opgaan in de bevolking of terugtrekken in de woestijn en daar hergroeperen. Dat laatste zie je vooral in het oosten van het land."

“'Ze kennen verhalen van mensen die verdwijnen in gevangenissen'” Hans Wurzer

​Israël

Daarnaast blijven de spanningen tussen Syrië en Israël een heet hangijzer. Dinsdag haalde Israël een Syrisch gevechtstoestel neer. Volgens Israël vloog het vliegtuig ruim twee kilometer het Israëlische luchtruim in.

Het incident vond plaats bij de Golanhoogten, een gebied in het zuiden van Syrië op de grens met Israël, Libanon en Jordanië. Israël annexeerde het gebied in 1981.

"Syrië heeft lang geleden de Golanhoogten verloren aan Israël en wil dat terug. Voor de Israëliërs is dat een belangrijk gebied, want daar is de grens", aldus Wurzer. "Israël heeft belang bij een stabiele regering voor die grens en wil voorkomen dat aartsvijand Iran voet aan de grond krijgt daar. Daarom treedt Israël hard op, want ze zien dat hun veiligheid wordt bedreigd."

Pressiemiddel

Naast al die conflicten is er ook nog altijd de humanitaire crisis. Volgens cijfers van de VN zijn er sinds het uitbreken van de oorlog in 2011 5,6 miljoen mensen Syrië ontvlucht. Een groot deel daarvan zit in buurlanden Jordanië, Libanon en Turkije. Ook binnen de Syrische landsgrenzen hebben miljoenen mensen hun huis verlaten. Zij zouden op termijn terug kunnen komen.

"Maar ze zijn bang, want ze staan geregistreerd als mensen die gevlucht zijn", aldus Wurzer. "Ze kennen de verhalen van mensen die verdwijnen in gevangenissen. Assad wil best mensen terugnemen, maar daar staat een prijs tegenover. Het is een pressiemiddel. Als hij zegt: ze mogen niet terug, dan hebben Jordanië, Libanon en Turkije een groot probleem. Het bemoeilijkt de opvang in de regio en kan zelfs politieke instabiliteit in die landen teweegbrengen."

De Ruiter stelt dat veel van de vluchtelingen niet terug kunnen keren. "Dat sterkt Assad, want veel van die gevluchte mensen zijn soennieten. Assad wil het land sjiitisch maken. Daarin is hij sterk beïnvloed door met name Iran. Je ziet dat die 'sjiitisering' al is ingevoerd. Als de huizen van vluchtelingen nog overeind staan, zitten daar vaak al Iraniërs of Libanezen in. De inzet van Assad is dat hij op oude voet wil doorgaan, zoals het was vóór 2011. Maar het zal hoe dan ook heel anders zijn."