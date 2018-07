Wat is er toch met Johnny Depp aan de hand?

Relatie met Vanessa Paradis loopt na veertien jaar stuk

In de tijd dat hij samen was met de Franse zangeres en actrice Vanessa Paradis - van 1998 tot 2012 - leek er geen vuiltje aan de lucht. Depp verdiende bakken met geld met onder meer de Pirates of the Caribbean-films, sleepte diverse Oscarnominaties in de wacht en leek een gelukkig leven te leiden met Paradis en hun twee kinderen Jack en Lily-Rose.

Begin 2012 doken de eerste geruchten over een huwelijkscrisis op, maar lange tijd ontkenden Depp en Paradis dat er iets aan de hand was. In juni van hetzelfde jaar bevestigden ze wel degelijk uit elkaar te zijn.

Nieuwe relatie met actrice Amber Heard

Op de set van The Rum Diary (2011) had Depp intussen Amber Heard al leren kennen. De twee gingen daten, verbraken hun relatie een paar keer, maar kwamen toch weer bij elkaar. En begin 2014 werd duidelijk dat de acteur zijn 23 jaar jongere vriendin ten huwelijk had gevraagd, terwijl hij een huwelijk met Paradis nooit nodig achtte.

Dat Depp - die een moeilijke jeugd had en voornamelijk door zijn moeder werd opgevoed - niet vies is van drank en drugs, had hij in eerdere interviews al wel eens verteld ("Ik ben een sukkel en ik heb mezelf jarenlang vergiftigd", zei hij in 2008 in een interview met Rolling Stone), maar dankzij Paradis leek hij zijn leven gebeterd te hebben.

Bij de rechtstreeks uitgezonden awardshow van de Hollywood Film Awards in 2014 verscheen Depp echter zwaar onder invloed op het podium en hield hij een onsamenhangend verhaal, daarbij struikelend over zijn eigen woorden. Ook Heard kreeg naar verluidt twijfels over haar aanstaande, met name vanwege zijn vermeende stemmingswisselingen.

De twee trouwden toch, op Depps eigen eiland op de Bahama's. Dat gebeurde zonder huwelijkse voorwaarden - zeer tegen het zere been van Depps zus Christi, die het productiebedrijf van Depp runt en nauw betrokken is bij zijn dagelijkse werkzaamheden. Depp wilde ermee bewijzen dat zijn liefde voor Heard echt is.

Ruzie met Australië

Tijdens een tripje naar Australië met zijn kersverse vrouw veroorzaakte Depp ophef door zijn honden Pistol en Boo ongevraagd mee het land in te smokkelen. De douane dreigde ze af te maken, maar uiteindelijk gingen ze met een privévliegtuig terug naar de Verenigde Staten. Om een boete te ontlopen, boden Depp en Heard in een lachwekkende video hun excuses aan voor het incident.

Scheiding van Amber Heard

Vrij snel daarna liep het huwelijk tussen de twee op de klippen en vroeg Heard een scheiding aan. 'Onoverkomelijke verschillen' stond als officiële reden op de scheidingspapieren, maar Heard beschuldigde haar ex vervolgens van huiselijk geweld. De acteur kreeg een contactverbod opgelegd.

'Team Depp' ging meteen in de tegenaanval. Depps dochter Lily-Rose, zijn ex-vrouw Lori Anne Allison, Paradis, acteur Mickey Rourke en goede vriend Doug Stanhope namen het allemaal voor de acteur op en zeiden op sociale media of tegen de bladen dat hij nooit een vlieg kwaad zou doen. Heard zou juist de manipulatieve factor in de relatie zijn geweest en bovendien zou ze op Depps geld uit zijn geweest.

Tot hij met Heard was, leek Depp zich altijd keurig te gedragen in de buurt van vrouwen. Dat hij wel degelijk agressief uit de hoek kon komen, werd duidelijk toen TMZ met heimelijk door Heard gefilmde beelden kwam, waarop te zien was dat de acteur met keukenkastjes slaat en met een fles wijn gooit. Ook kwam het bericht naar buiten dat hij tijdens een ruzie met Heard een vingertopje bij zichzelf zou hebben afgesneden.

De twee troffen uiteindelijk een schikking, waarbij Heard naar verluidt 7 miljoen dollar opstreek. Ze schonk het bedrag aan twee goede doelen: een kinderziekenhuis en een stichting die geweld tegen vrouwen bestrijdt.

Met een gestrand huwelijk achter de rug liet Depp ook de tatoeage die hij eerder voor Heard op zijn hand liet zetten, veranderen van 'SLIM' (zijn bijnaam voor haar) naar 'SCUM'. Later maakt hij daar 'SCAM' van, met een anarchistische A.

Het was overigens niet de eerste keer dat Depp een tatoeage voor een ex-geliefde liet aanpassen. Toen hij samen was met Winona Ryder, liet hij 'Winona Forever' tatoeëren, maar dat werd later veranderd in 'Wino Forever'.

Ruzie met managementbureau The Management Group (TMG)

Hoewel de acteur de afgelopen jaren bakken met geld verdiende, gaf hij het vaak al uit voor het op zijn rekening stond. Regelmatig werden grote bedragen aan eigenaardige doeleinden gespendeerd. Zo betaalde Depp 3 (naar eigen zeggen 5) miljoen dollar voor het in de ruimte laten schieten van de as van zijn overleden vriend, de schrijver Hunter S. Thompson.

Zijn managers Joel en Robert Mandell vertelden hem meerdere malen dat hij moet oppassen met zijn extravagante levensstijl, maar Depp leek niet te willen luisteren, zo werd vorige maand duidelijk in een longread van Rolling Stone over de gevallen acteur.

Depp diende uiteindelijk een aanklacht in tegen zijn oud-managers en eiste 25 miljoen dollar van TMG, omdat ze zijn miljoenen verkwist zouden hebben. Op hun beurt dienden de managers een tegenaanklacht in, waarin ze beweerden dat de acteur ver boven zijn stand leefde. Zo gaf hij volgens TMG 30.000 dollar per maand uit aan wijn. "Het is beledigend om te zeggen dat ik per maand 30.000 dollar besteedde aan wijn", zei Depp in het stuk van Rolling Stone. "Het was namelijk veel meer."

Verder zou hij huizen, vervoersmiddelen, gitaren en een grote hoeveelheid Hollywood-memorabilia hebben gekocht terwijl hij daar eigenlijk het geld niet voor had. Volgens de berekeningen van TMG gaf de acteur 1,75 miljoen dollar per maand uit.

De zaak werd uiteindelijk een maand voordat deze voor de rechter zou komen geschikt. Wat er precies werd afgesproken in de overeenkomst - die maandag werd gesloten - is niet duidelijk.

Depressie

Zijn financiële problemen en het stuklopen van zijn huwelijk deden Depp in een depressie belanden, vertelde hij aan Rolling Stone. "Ik zat helemaal aan de grond." Hij ging op tournee met zijn band Hollywood Vampires en besloot zijn memoires op te tikken op een oude schrijfmachine. "Ik schonk mezelf 's morgens een wodka in en ging schrijven tot de tranen mijn ogen vulden en ik de pagina's niet meer kon zien. Ik bleef mezelf maar afvragen wat ik had gedaan om dit te verdienen. Ik had geprobeerd om goed te zijn voor iedereen, om iedereen te helpen en eerlijk te zijn. De waarheid is belangrijk voor me, maar toch gebeurde dit alles."

De toekomst

En nu? Is het gedaan met Johnny Depp, of komt hij zijn problemen nog te boven? Naar verluidt wil hij voorlopig niet met journalisten praten nadat hij vragen had gekregen over zijn bleke, ingevallen gelaat tijdens optredens met Hollywood Vampires. Om filmprojecten zit hij in ieder geval niet verlegen; dit en volgend jaar verschijnen onder meer de films Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Richard Says Goodbye en The Invisible Man met de acteur.