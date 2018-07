NUweekend Hoe een voetbalteam uit een Thaise grot werd gered "Is het een wonder of wetenschap? We weten niet wat het is, maar alle twaalf jongens en hun trainer zijn uit de grot bevrijd." Met die woorden bevestigt de Thaise marine dinsdag het einde van een ingewikkelde, lange zoektocht en reddingsoperatie in de Thaise grot Tham Luang.