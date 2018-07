Hier moet je op letten als je met de auto op vakantie gaat

De voorbereidingen beginnen eigenlijk al op de oprit met de voor de hand liggende zaken als de controle van de airco, koelfan, het oliepeil en het niveau van de koelvloeistof. Wat vaak over het hoofd wordt gezien, zijn de banden van de auto zelf of de caravan.

Volgens de BOVAG weet bijna 90 procent van de Nederlanders niet bij welke profieldiepte hun banden vervangen moeten worden. Volgens de APK moet er minimaal 1,6-millimeterprofiel op de banden zitten.

Uit een eerder deze maand gepubliceerd onderzoek blijkt verder dat veel vakantievierders de bandenspanning van hun eigen auto niet op orde hebben, laat staan die van de zwaar beladen caravan of vouwwagen.

Kortom: nog even de banden op de juiste spanning zetten voor vertrek. De juiste bandenspanning staat meestel in het tankklepje of in de boekjes van de auto en zijn anders altijd wel online te vinden.

Nakijken

Vishal Durgaram, voorzitter van de stichting Vakgarage, heeft een hele reeks zaken waar je naar kunt kijken voor je met de auto het Europese wegennet opdraait.

"Het is goed om een paar cruciale zaken te controleren voor vertrek. Denk daarbij niet alleen aan de vloeistoffen en remmen van de auto, maar ook aan ruitenwisserbladen en de trekhaak plus trekhaakaansluiting. Dit zijn geen APK-punten, maar kunnen bij slecht functioneren wel tot onveilige situaties leiden."

Mensen vertrouwen volgens Durgaram op de APK, maar dit is een momentopname. Soms zit er flink wat tijd tussen de keuring, wanneer zaken als profieldiepte van banden nog in orde zijn, en de autovakantie.

In de tussenliggende periode kan slijtage zijn ontstaan, waardoor de remmen of ruitenwissers tijdens de lange zomerrit het mogelijk minder goed doen dan net na de keuring. "Doordat dit geleidelijk ontstaat, ben je je hier als bestuurder minder van bewust", zegt Durgaram

Dit geldt ook voor de werking van de airconditioning bijvoorbeeld. In Nederland gebruiken we die minder dan in Zuid-Europa, waardoor een verminderde werking niet altijd aan het licht komt. De werking van de airco wordt tijdens een aircocheck bij een garagebedrijf dan ook daadwerkelijk gemeten.

"Over het algemeen geldt dat wat er niet stuk kan gaan tijdens weinig intensieve ritten in Nederland, tijdens de vakantie ineens wel een probleem kan worden, wanneer de auto in warm weer volgeladen de bergen in gaat", aldus Durgaram.

Laat de auto voor vertrek dus in ieder geval nakijken en waar nodig onderhouden.

Doe het zelf

Het bandenprofiel controleer je met een profieldieptemeter. Autobanden hebben echter ook een controlepunt, de zogenaamde Tread Wear Indicator (TWI).

Dit is een handige visuele indicator voor de profieldiepte, maar omdat het een stukje rubber van ongeveer 1,6 millimeter is, of wel de minimale profieldiepte, is het niet aan te raden alleen op de TWI af te gaan bij een controle.

Ruitenwisbladen kunnen er nog goed uitzien, ook als de werking ervan eigenlijk al minder is. De stelregel is dat zodra de bladen strepen gaan trekken, ze aan vervanging toe zijn. Het is vervelend om daarachter te komen in een hectische plensbui in Italië, met schreeuwende kinderen op de achterbank.

Airco

Aan de airconditioning kun je zelf relatief weinig doen. Wel zijn er talloze tips voorhanden wat betreft het gebruik. Warme lucht stijgt, waardoor het voor de afkoeling het beste is om de uitstroomopeningen naar boven toe te richten.

Een klimaatregeling kun je het beste in de automatische stand laten staan. Op die manier verbruikt het systeem minder energie en dat is weer beter voor de accu en het brandstofverbruik.

Draai om dezelfde reden bij het vertrek met een bloedhete auto de airco niet gelijk naar standje max. Zet liever eerste ramen open om de auto even goed door te laten waaien en de warmte met de rijwind af te voeren en schakel daarna de airco in.

Zet sowieso de airco kort voor aankomst alvast uit, want dan kan de mogelijke condensvorming op de verdamper opdrogen. Dit verkleint de kans op schimmelvorming.

Rijstijl

Om de techniek enigszins te ontzien, is het ook belangrijk de rijstijl in de bergen aan te passen. Schakel bij voorkeur bergop naar een lagere versnelling, waardoor het toerental stijgt maar de motor juist minder hard hoeft te werken.

Veel automatische versnellingsbakken schakelen zelf terug of hebben naast de stand 'D' één of meerdere standen voor heuvelachtig terrein. Deze standen worden vaak aangegeven met getallen op of naast de pook. Hoe steiler de weg omhoog, hoe lager het getal.

Aan de top kun je met een handbak afremmen op de motor door in dezelfde lage versnelling naar beneden te rijden. Hiermee ontzie je bovendien de remmen van de auto.

Dit geldt uiteraard niet voor een automaat zonder handgeschakelde-modus. Rem in dat geval in een keer hard in plaats van voortdurend heel lichtjes. Dan loopt de temperatuur niet te hoog op en krijgen de remmen de kans om af te koelen.

Mocht de motor om wat voor reden dan ook toch te heet worden, zet dan de kachel aan om de warmte af te voeren. Beter nog, zet de auto gewoon even aan de kant en laat de motor afkoelen.

In de auto

Net als tijdens de wintervakantie gelden er per land andere regels voor wat er verplicht in de auto aanwezig moet zijn. Denk daarbij aan zaken als een gevarendriehoek, een veiligheidshesje en reservelampen. Dit zijn overigens de in Nederland verplichte veiligheidsartikelen.

Volgens EU-regelgeving zijn deze artikelen afdoende voor een in Nederland geregistreerde auto, maar volgens de ANWB zijn niet alle lokale politieagenten in EU-landen hiervan op de hoogte.

Om die reden is het handig ook de in België verplichte brandblusser en verbanddoos bij je te hebben of de voor Frankrijk verplichte alcoholtest. Voor Spanje geldt dat er in de auto een reservewiel of bandenreparatieset aanwezig moet zijn.

Niet handig maar wel noodzakelijk zijn de verschillende vignetten en mileustickers die op de auto moeten. De meeste vakantiegangers weten inmiddels dat een vignet verplicht is voor op de Oostenrijkse en Zwitserse snelwegen, maar bijvoorbeeld ook Slovenië hanteert zo'n verplichting.

De mileusticker is voor veel Duitslandgangers inmiddels een bekend fenoneem. Ook in andere landen heb je in grote steden mileuzones, maar daar gelden verschillende regels. Zo betaal je in London alleen tijdens werkdagen, terwijl Boedapest pas voertuigen weert bij een smogalarm.

Tot slot moet je in veel Europese landen tol betalen. Gelukkig kun je net als veel inwoners van die landen een tolkastje kopen waarmee je elektronisch kunt afrekenen en dus zo door kunt rijden bij de poort.

De ANWB heeft er twee in de aanbieding. Eén voor Frankrijk, Spanje en Portugal, de ander voor de drie genoemde landen plus Italië.

Het kastje, de zogenaamde tolbadge, wordt achter de achteruitkijkspiegel geplaatst en regelt de automatische tolheffing. Het kastje is gekoppeld aan je kenteken en rekeningnummer, waardoor het tolbedrag automatisch wordt afgeschreven.

De kosten voor het gebruik, 3 euro per maand, worden alleen gerekend over de maanden dat je de tolbadge gebruikt

Een Duitse groep 4 milieusticker, bedoeld voor de meest milieuvriendelijke voertuigen