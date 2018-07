Dumoulin, Mollema en Kruijswijk willen gouden Tour-tijden doen herleven

Koen de Kort debuteerde in 2005 op het hoogste wielerniveau, midden in een periode dat een Nederlandse toptienplaats in de Tour even zeldzaam was als een Fransman die fan is van Chris Froome. Tussen 1991 en 2012 kwam het slechts vier keer voor dat één Nederlander bij de beste tien klassementsrenners hoorde in Parijs.

Het zijn statistieken die bijna onvoorstelbaar lijken in een periode dat Nederlandse renners in bijna elke grote ronde meedoen om de ereplaatsen en waarin een Nederlander - Dumoulin in de Ronde van Italië van 2017 - zelfs een drieweekse koers heeft gewonnen.

De inmiddels 35-jarige De Kort, die zaterdag in de Vendée als belangrijke helper van Mollema begint aan zijn zevende Ronde van Frankrijk, hoeft dan ook niet lang na te denken als hem gevraagd wordt of we momenteel een nieuw gouden tijdperk van het Nederlandse wielrennen beleven.

"Wat klassementsrenners betreft wel", zegt de Brabander in de ontbijtzaal van het Aloé Hôtel in Les Herbiers, de eerste dagen van de Tour de thuisbasis van zijn ploeg Trek-Segafredo. "En eigenlijk ook als je over de hele breedte kijkt. We hebben als Nederland een sprinter die wereldtop is (Dylan Groenewegen, red.) en we hebben de laatste jaren ook grote klassiekers gewonnen. Je hoeft alleen maar naar de uitslagen te kijken om te weten dat we echt een heel sterke generatie renners hebben."

De jaren zeventig en tachtig gelden als de hoogtijdagen van het Nederlandse wielrennen. Het was ook in die periode dat er drie keer (minimaal) een trio Oranje-renners terug te vinden was in de top tien van de Tour: in 1979 (Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper en Jo Maas), 1980 (Zoetemelk, Kuiper en Henk Lubberding) en 1982 (Zoetemelk, Johan van der Velde, Peter Winnen en Kuiper).

Nu, bijna veertig jaar later, lijken de opvolgers van deze grote namen uit het verleden klaar te staan.

Tom Dumoulin

Tom Dumoulin (27), Team Sunweb

Eerdere Tour-deelnames: 2013, 2014, 2015 en 2016

Beste prestatie in eindklassement: 33e (2014)

De pesterijtjes van zijn Duitse ploeggenoot Simon Geschke over het ontbreken van het Nederlandse elftal, waren het enige nadeel. Voor de rest was Dumoulin vorige maand erg blij met het WK voetbal.

De wedstrijden in Rusland zorgden niet alleen voor de broodnodige ontspanning bij een hoogtestage in het Franse La Plagne, het WK gaf Dumoulin ook wat meer rust na een loodzware Ronde van Italië, die hij op 27 mei afsloot op de tweede plek.

Er zitten dit jaar veertig dagen tussen het einde van de Giro en de start van de Tour, zeven meer dan de afgelopen jaren. De Tour-organisatie besloot het 'Grand Départ' een weekje later te plannen, zodat er minder overlap was met het WK in Rusland.

"Die ene week extra kan een groot verschil gaan maken in de Tour", zegt de 32-jarige Geschke, die zowel in 2015 als in 2017 de dubbel Giro-Tour voltooide. "Het is zo lastig om na de Giro direct door te gaan naar de Tour. Ik voelde me vorig jaar ontzettend slecht in de laatste week van de Tour. Als Tom dat nu ook overkomt, hebben we een probleem, maar Toms talent is wat anders dan dat van mij", lacht de ervaren Duitser.

Dumoulin heeft de afgelopen twee jaar in de Ronde van Italië ruimschoots bewezen dat hij in een grote ronde mee kan doen om het podium. De vraag die deze Tour beantwoord zal worden, is hoe goed hij is als zijn voorbereiding niet zes maanden maar zes weken is, en of hij het ook in de allergrootste koers ter wereld kan.

De Limburger heeft zelf ook nog geen idee wat het antwoord zal zijn, al voelt hij zich uitstekend. "Het kan zijn dat ik over twee weken een terugslag krijg, maar zelfs dan zou ik niet weten wat ik anders had kunnen doen in de voorbereiding", aldus Dumoulin. "Bij het trainingskamp in La Plagne heb ik tot het einde een vakantiegevoel gehad, die tien dagen hebben me echt goedgedaan. Ik heb heel veel zin in de Tour."

In de komende drie weken zal blijken of Dumoulin inderdaad voldoende hersteld is van de Giro, ook mentaal. "Maar als iemand dat kan, is het Tom Dumoulin wel", zegt Team Sunweb-ploegleider Arthur van Dongen. "Hij is mentaal gewoon heel sterk. In maart zat hij naast me in de auto nadat hij door een valpartij moest opgeven in Tirreno-Adriatico en toen zat hij echt diep in de put. Als je kijkt hoe Tom zich daarna herpakt heeft… Dat kunnen alleen de echte toppers."

Bauke Mollema

Bauke Mollema (31), Trek-Segafredo

Eerdere Tour-deelnames: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017

Beste prestatie in eindklassement: 6e (2013)

De Kort zegt het met een grote glimlach: "We hopen natuurlijk allemaal dat Bauke de Tour gaat winnen, maar je moet ook een beetje realistisch blijven."

Mollema mag zich de meest constante Nederlandse klassementsrenner van deze eeuw noemen, want hij startte tot nu toe twaalf keer in een grote ronde en zeven keer eindigde hij bij de beste twaalf in het klassement. In de Tour schaarde hij zich tussen 2013 en 2016 steevast bij de beste elf.

Wat nog ontbreekt op zijn erelijst is een topvijfklassering in de Ronde van Frankrijk. Twee jaar geleden stond Mollema drie dagen voor het einde van de Tour nog op de tweede plaats in het klassement, maar in de op twee na laatste etappe viel hij in een afdaling en verloor hij veel tijd. De renner van Trek-Segafredo moest uiteindelijk genoegen nemen met de elfde plek in Parijs.

Mollema krijgt deze maand een nieuwe kans. "Maar het is niet per se zo dat het elk jaar een stapje beter hoeft, je moet ook realistisch blijven", zegt hij. "Ik hoop dat ik de komende weken mijn eigen niveau weer haal, dat is het belangrijkste. Als ik ook nog fit en gezond blijf, komt het resultaat vanzelf. De conditie is goed, dus ik denk dat ik er gewoon weer zal staan."

De Kort heeft zijn land- en ploegmaat ook intern niet op boude voorspellingen kunnen betrappen. "Ik zou me best kunnen voorstellen dat hij denkt dat het tijd wordt voor een plek in de top vijf, maar Bauke is er niet de persoon naar om dat uit te spreken. Niet naar ons toe en zeker niet naar de buitenwereld. Hij is meer iemand die er hard voor gaat werken."

Vorig jaar leverde die instelling Mollema de mooiste zege uit zijn loopbaan op, want hij won de vijftiende etappe van de Tour na een solo van dertig kilometer. De Nederlander richtte zich in die Ronde van Frankrijk op dagsucces, omdat hij de Giro al in de benen had en omdat Trek-Segafredo met de inmiddels gestopte Alberto Contador een andere kopman had, maar dit jaar is een goed klassement in de Tour weer het hoofddoel van Mollema.

"Ik heb er geen spijt van dat ik vorig jaar iets anders geprobeerd heb en ben blij dat het gelukt is om een rit te winnen. Maar dit is de rol waar ik van hou. Het voelt vertrouwd om weer voor het klassement te gaan rijden."

Steven Kruijswijk

Steven Kruijswijk (31), Lotto-Jumbo

Eerdere Tour-deelnames: 2012, 2014, 2015

Beste prestatie in eindklassement: 15e (2014)

Vraag een buitenlandse wielerjournalist naar de klassementsman van Lotto-Jumbo in de Ronde van Frankrijk en het antwoord zal hoogstwaarschijnlijk Primoz Roglic zijn. Gek is dat niet; de 28-jarige Sloveen is dit seizoen een van de meest succesvolle renners met eindzeges in de Ronde van Baskenland, de Ronde van Romandië en de Ronde van Slovenië. Maar de kopman van de enige Nederlandse formatie in de Tour is toch echt Steven Kruijswijk uit Nuenen.

De Brabander snapt dat Roglic op veel favorietenlijstjes staat. "Absoluut. Primoz is heel goed bezig. Ik denk dat andere ploegen veel schrik van hem hebben. Hij zal in eerste instantie ook echt als een klassementsrenner gaan koersen en dat kan alleen maar voordelig zijn voor mij en de ploeg. Misschien staat Primoz over drie weken ook wel vóór mij in het klassement, maar in principe is hij in deze Tour vooral om ervaring op te doen in hoe het is om drie weken lang gefocust te zijn."

Dat stadium is Kruijswijk al ruimschoots gepasseerd. De klimmer heeft sinds 2010 met name in de Ronde van Italië geleerd hoe het is om voor een klassement te rijden in een grote ronde. Het leverde op een haar na het ultieme succes op, want in 2016 was Kruijswijk op weg naar de eindzege in de Giro toen hij in de op twee na laatste etappe als rozetruidrager door een dramatische valpartij veel tijd verloor en uiteindelijk nog naar de vierde plaats in het klassement zakte.

"Ik weet dat alles drie weken lang moet kloppen in een grote ronde", zegt de Lotto-Jumbo-renner. "In die Giro viel alles op z'n plek, tot die ene dag dan. Als ik deze Tour dat niveau weer kan halen - en ik denk niet dat ik er ver vanaf zal zitten - heb ik vertrouwen dat er een mooi resultaat in zit. Maar ik weet ook dat de concurrentie sinds de Giro van 2016 niet heeft stilgezeten, het niveau is ontzettend hoog."

Dat geldt voor de buitenlandse concurrentie, maar zeker ook voor de Nederlandse. Door de goede resultaten van met name Dumoulin de afgelopen jaren is Kruijswijk de afgelopen twee jaar een beetje naar de achtergrond verdreven.

"Maar ik vind het niet onaangenaam dat Tom nu alle aandacht opeist, die underdogrol is wel prettig", stelt de Brabander. "Nederland is momenteel verwend door het aantal goede klassementsrenners. Ik denk dat het voor het Nederlandse publiek een mooie wielerzomer wordt."