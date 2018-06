NUweekend Zo voorkom je een muggenplaag om je huis In de maanden mei en april was het ruim 3 graden warmer dan normaal gesproken het geval is. Door dat warme voorjaar zijn muggen dit jaar eerder actief dan in minder warme jaren. Muggen zorgen bij veel mensen voor verstoring van de nachtrust. Wat kunnen we tegen de muggenoverlast doen? En betekent de klimaatverandering dat we in de toekomst meer last van deze insecten gaan krijgen?