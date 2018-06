De vijf opvallendste dingen op dit WK: Van VAR tot vloek

1. Ronaldo beter dan Messi

Zolang Cristiano Ronaldo en Lionel Messi beiden op het hoogste niveau actief zijn, zullen de twee beste spelers ter wereld tegen elkaar afgezet worden. Dat is op dit WK - waarschijnlijk hun laatste - niet anders. En vooralsnog komt de vedette van Portugal en Real Madrid er een stuk beter vanaf dan de superster van Argentinië en FC Barcelona.

Ronaldo eiste gelijk een hoofdrol voor zich op door in de openingswedstrijd tegen Spanje (3-3) een hattrick te produceren en zich vervolgens tegen Marokko (1-0) tot matchwinner te laten kronen, waardoor hij met vier doelpunten nog volop meedingt om de topscorerstitel.

Messi scoorde pas één keer (weliswaar een belangrijke in het ternauwernood met 2-1 gewonnen afsluitende groepsduel met Nigeria, waardoor Argentinië zich alsnog plaatste voor de achtste finales), miste tegen IJsland (1-1) een strafschop en maakte bij vlagen een afwezige indruk.

Messi kreeg na de blamerende 3-0-nederlaag tegen Kroatië de hoon van de Argentijnse media over zich heen. "De Messi van Argentinië is niet de Messi die we bij FC Barcelona zien", schreef Olé, en TN ging nog een stapje verder. "Tijdens het volkslied liet Messi zijn hoofd al zakken. Dat was het begin van weer een zwarte dag in de toch al turbulente geschiedenis van Messi bij het Argentijnse elftal."

Mocht zowel Portugal als Argentinië zijn achtste finale tegen respectievelijk Uruguay en Frankrijk winnend afsluiten, dan komen Ronaldo en Messi elkaar tegen in de kwartfinales. De discussie over wie de betere van de twee is, zal dan ongetwijfeld weer een nieuwe dimensie krijgen.

2. Standaardsituaties goud waard

Standaardsituaties zijn goud waard op dit WK. Niet eerder fungeerde een hoekschop, vrije trap of strafschop zo vaak als breekijzer. Dat blijkt ook wel uit de cijfers. Van de 122 doelpunten die tot dusver vielen, kwamen er namelijk 52 uit een standaardsituatie voort, oftewel 43 procent. Het zou dus zomaar kunnen dat het record van 38 procent, gevestigd op het WK van 1998, uit de boeken wordt geschoten/gekopt.

We kunnen ons allemaal nog de sublieme vrije trappen van Ronaldo (tegen Spanje) en Toni Kroos (tegen Zweden) herinneren, maar wat betreft standaardsituaties spant Engeland toch wel de kroon. De Engelsen waren al twee keer trefzeker uit een vrije trap, twee keer uit een hoekschop en ook twee keer uit een strafschop.

Bondscoach Gareth Southgate heeft zijn huiswerk goed gedaan, want hij keek in aanloop naar het WK tot in den treure beelden terug van de standaardsituaties van de wereldkampioenen van 2010 (Spanje) en 2014 (Duitsland) en bezocht tevens American football-wedstrijden om met eigen ogen te kunnen zien hoe in die sport met soortgelijke situaties omgegaan wordt.

"Spanje en Duitsland speelden op die toernooien beide geweldig voetbal, maar als je zag hoeveel doelpunten zij uit standaardsituaties maakten, of in het geval van Spanje hoe weinig tegentreffers ze daaruit kregen, dan kon je wel concluderen dat dat voor hen een belangrijke sleutel tot succes was", vertelde Southgate.

De vele goals uit standaardsituaties hoeven overigens niets af te doen aan de amusementswaarde van dit WK. Er is misschien nog weinig hogeschoolvoetbal te zien, maar spectaculair is het bij vlagen zeker. Want wie heeft er niet genoten van bijvoorbeeld Spanje-Portugal (3-3), Duitsland-Mexico (0-1), of de fraaie aanvallen die België op de mat legde tegen Tunesië? En dan moet de knock-outfase nog beginnen.

3. De vloek van de wereldkampioen duurt voort

Duitsland werd als regerend wereldkampioen als een van de grootste kanshebbers voor de titel gezien, maar na de ontluisterende 2-0-nederlaag tegen Zuid-Korea zat het toernooi er na de groepsfase al op voor de ploeg van bondscoach Joachim Löw. Iets wat werkelijk niemand zag aankomen.

Het is echter bepaald niet de eerste keer dat de regerend wereldkampioen de knock-outfase niet haalt. Alleen al in deze eeuw gebeurde dat drie keer eerder. Frankrijk (in 2002 in Zuid-Korea en Japan), Italië (in 2010 in Zuid-Afrika) en Spanje (in 2014 in Brazilië) ondergingen in de afgelopen achttien jaar hetzelfde lot als Duitsland nu in Rusland.

Dat de voortijdige uitschakeling van Duitsland uniek is, blijkt ook wel uit het feit dat ze voor de eerste keer de groepsfase van het WK niet overleefden. Onze oosterburen bereikten tijdens de vorige WK-deelnames waarin via een poulesysteem werd gespeeld altijd de volgende ronde.

De vraag is nu dan ook wat er met Löw gaat gebeuren. Hij zette vorige maand nog zijn handtekening onder een nieuw contract dat pas na het volgende WK, in 2022 in Qatar, afloopt, maar sloot na het echec tegen Zuid-Korea niet uit dat hij binnenkort zijn taken neerlegt.

Bovendien wil voorzitter Reinhard Grindel van de Duitse voetbalbond DFB de komende dagen bespreken hoe het nu verder moet, en gezien zijn woorden dat de technische staf "met een uitleg zal moeten komen en de bond daaruit dan conclusies zal trekken", belooft dat niet veel goeds.

4. VAR zorgt voor vloedgolf aan strafschoppen

We kunnen vanzelfsprekend niet om de zogenoemde 'video assistant referee' (VAR) heen. De invloed van de videoscheidsrechter is op het eerste WK waarop hij wordt ingezet gigantisch. Kijk alleen al naar het aantal strafschoppen dat dit toernooi gegeven is. Na slechts 36 wedstrijden werd het record van 18 al verbroken en inmiddels staat de teller op 24.

De VAR is er om het voetbal eerlijker te maken en in veel gevallen kon dankzij het gebruik ervan een feitelijk juiste beslissing worden genomen of een onjuiste beslissing worden teruggedraaid. Maar er is ook kritiek. Zo vond de Australische bondscoach Bert van Marwijk de rol van de videoarbiter tijdens het met 2-1 verloren duel met Frankrijk "dubieus" en zetten de Marokkanen Karim el Ahmadi en Nordin Amrabat hun vraagtekens bij het "willekeurige" gebruik.

Wie het met zijn uitspraken het bontst maakte, is de Servische bondscoach Mladen Krstajic. Hij haalde na de 2-1 nederlaag tegen Zwitserland stevig uit naar de Duitse arbiter Felix Brych, die geen strafschop gaf nadat Aleksandar Mitrović door twee Zwitserse verdedigers in de mangel was genomen en ook de videoscheidsrechter opmerkelijk genoeg niet ingreep.

"We voelen ons bestolen. Ik zou Brych geen gele of rode kaart geven, maar naar Den Haag sturen. Dan kunnen ze hem voor de rechter brengen, zoals met 'ons' ook gebeurd is", refereerde hij aan het Joegoslaviëtribunaal, het internationaal tribunaal in Den Haag voor het vervolgen van personen die worden verdacht van het schenden van internationaal humanitair recht.

De conclusie dat er ook met de VAR, die alleen over vier spelbepalende beslissingen (doelpunten, penalty's, directe rode kaarten en het bestraffen van de verkeerde persoon) mag oordelen, voer voor discussie blijft, kan dus wel getrokken worden. Al zit 'm dat deels in de kinderziektes van het nog jonge systeem.

5. Geen wanklank te horen in Rusland

FIFA-voorzitter Gianni Infantino kreeg begin vorige maand de lachers op zijn hand toen hij zei dat hij erop rekende dat Rusland het beste WK ooit organiseert. Hoe kon dat nou in een land waar mensenrechten, doping, supportersgeweld en politieke boycots heikele kwesties zijn, was de gedachte van de buitenwereld.

Dat gold ook voor de Engelse international Danny Rose, die zijn familie vroeg om niet naar het WK te komen, omdat hij bang was dat ze met racisme te maken zouden krijgen. "Over mezelf maak ik me geen zorgen, maar ik wil vanwege racisme niet dat mijn familie naar Rusland komt. Mijn vader is er erg teleurgesteld over. Hij zei dat hij me nu misschien nooit meer op een WK kan zien", zei de linksback van Tottenham Hotspur.

Hoe anders is de werkelijkheid. Er is nog geen wanklank te horen in Rusland. De supporters van de deelnemende landen lopen en zitten zowel buiten als binnen het stadion door elkaar heen en ook in de stad hebben op een taxichauffeur na, die door een slaaptekort op een groep Mexicanen inreed (zeven gewonden), geen noemenswaardige incidenten plaatsgevonden.

Zelfs niet met de beruchte Russische hooligans, die twee jaar geleden tijdens het EK in Frankrijk de boel nog kort en klein sloegen op de tribunes. Daar is een opvallende reden voor. Poetin heeft geen halve maatregelen genomen om de beruchte Russische hooligans in toom te houden. Het WK moest en zou zijn moment worden. Een rel zou immers enorm gezichtsverlies voor hem betekenen.

"Iedereen heeft visite gehad", zei de voorman van de gevreesde supportersclub van CSKA Moskou kort voor het toernooi tegenover het AD. "Elke fan die ook maar een beetje bij een harde kern betrokken is, heeft nu een probleem. Ze krijgen bezoek van agenten van de politie of de geheime dienst, met de mededeling: Tijdens het WK hou je je koest. En als er iets gebeurt, weten we je te vinden..."