Badmodetrends: Mouwen voor vrouwen en prints voor mannen

Het is dit jaar precies tweehonderd jaar geleden dat in Scheveningen het eerste badhuis van Nederland werd geopend en dat wordt gevierd met een aantal evenementen onder de naam Feest aan Zee. Zo werd onder meer een expositie gemaakt die aandacht besteedt aan tweehonderd jaar badmode.

De eerste badmodetrends ontstonden rond 1880. "Vroeger droegen zowel vrouwen als mannen badpakken", vertelt kleermaker Daan Wieman, die betrokken is bij de momenteel rondreizende expositie. "In eerste instantie was dat een hemdachtig badpak, waarvan het kruis op je knieën hing als je uit het water kwam. Met het verstrijken van de jaren werden speciale stoffen voor badkleding ontwikkeld die bestand waren tegen zon, zout en zonnebrandcrème, en werden de badpakken steeds kleiner."

De bikini deed na de Tweede Wereldoorlog zijn intrede. "Voor de oorlog waren er wel al tweedelige badpakken, maar die heetten nog geen bikini", aldus Wieman. De bikini's werden steeds kleiner en ook topless zwemmen was een tijd in de mode, maar tegenwoordig is er volgens de kleermaker weer een tendens om meer te bedekken. "Je ziet bikini's met grotere broekjes, en badpakken worden de afgelopen jaren ook veel gedragen."

Badmode door de jaren heen. (Foto: Linda Straathof Fotografie)

Felle kleuren

Dat merken Fred van Leer en Amanda van Effrink ook. "Je ziet ze in allerlei stijlen: hoog opgesneden, heel degelijke badpakken en exemplaren met felle kleuren of met touwtjes aan de zijkant", vertelt Van Leer. "Ik vind een badpak persoonlijk leuker dan een bikini. En je kunt het ook doortrekken: als je er een T-shirt of rokje overheen doet, kun je zo de club in."

Van Effrink ziet dat er dit seizoen veel met lijnen en vormen wordt gespeeld. "Je ziet veel strepen, stippen en bloemen. Ook zijn er badpakken met een mouwtje eraan vast. Misschien geeft het sommige vrouwen een fijner gevoel als ze wat meer gekleed zijn. Met de bandjes aan een badpak kan ook gevarieerd worden: je kunt ze in je nek doen of helemaal weglaten, dan heb je een bandeaubadpak."

Ook de zogenoemde bohemienstijl blijft volgens Van Leer populair. "Je moet wel oppassen met gebreide of gehaakte bikini's. Die zijn in de winkel heel leuk, maar zien er een stuk minder goed uit als je uit het water komt. Bedenk daarom altijd hoe iets eruitziet als het nat is."

In bikiniland signaleert Van Effrink twee duidelijke trends: de high-legbikini en de high-wastedbikini. "De eerste bikini is heel hoog uitgesneden, zodat je zo veel mogelijk been ziet. Het broekje zit dan echt op je heupbot. Hoe het topje eruitziet, maakt daarbij niet zo veel uit. Ik denk dat veel vrouwen zich ook kunnen identificeren met de high-wastedtrend, waarbij het broekje heel hoog zit. Het kleedt mooi af."

Van Leer vindt die laatste trend maar niks. "Maar ik vind triangeltjes ook niks. Ik hou wel van een mooi broekje, het liefst een in-betweenbroekje. Maar zo'n hoog broekje is wel heel veilig, zeker als je niet het lekkerste lijf hebt. Het valt over de navel, dus je bent toch net iets gekleder."

Ook bikinitops met mouwtjes, ruches en ruffles zijn volgens Van Effrink een uitkomst voor veel Nederlandse vrouwen. "De meesten hebben een zandloper- of peervormig figuur en met mouwtjes komen de verhoudingen van je figuur toch net wat beter uit."



Trends van deze zomer. (Foto: Amanda van Effrink)

Roze en geel

Wat kleuren betreft, is volgens de stylisten van alles mogelijk. "Je ziet veel roze en geel", zegt Van Effrink. "Het is ook een trend om je top en broekje niet te matchen, dus bijvoorbeeld een zachtroze topje te combineren met een pastelgroen broekje."

Van Leer is fan van zwart. "Dat ziet er in de zomer mooier uit, omdat mensen dan toch meer kleur hebben." Ook wit is volgens de stylist een goede optie. "Maar als je een witte bikini aan hebt, moet je niet het water in gaan, dan schijnt de boel door." Van Leer heeft ook een tip voor mensen die net uit het water komen en even willen lunchen. "Neem altijd een extra bikinitopje mee, zodat je niet met twee natte pannenkoeken gaat eten."

Van de nude-trend, badkleding waarbij het net lijkt of je niets aan hebt, is Van Leer geen fan. "Je moet er een bloedlekker lijf voor hebben, anders is het niet heel knap."

"Het is een moeilijke trend", vindt ook Van Effrink. "Je moet er een make-upje bij dragen en precies de kleur weten te vinden die op jouw huidskleur aansluit. Dat is niet makkelijk."

Twinning op het strand

Ook mannen kunnen deze zomer alle kanten op. "Ze mogen lekker funky gekleed", vindt Van Effrink. "Veel kleur, veel prints: je ziet zwembroeken met ijsjes, palmboompjes en snoepjes die toch heel mannelijk zijn. Grote merken hebben ook neonroze zwembroeken, waardoor je net weer wat bruiner lijkt."

Mannen zouden gemiddeld vijf zwembroeken moeten hebben, stelt Van Effrink. "Wissel een beetje af en stem de stijl af met je vriendin voor twinning op het strand."

Of je als man een strakke zwembroek aan kan, hangt af van je lichaam. "Heb je een personal trainer? Dan mag het", vindt Van Effrink. "Hou je van McDonald's? Doe dan maar niet."

Ook Fred van Leer heeft hier een duidelijk mening over. Een speedo is volgens hem alleen weggelegd voor mannen met "een goed gevulde voor- én achterkant". "Ik zie toch te veel mannen met een kleine piemel en kleine billen. Da's niet erg, daar kun je niks aan doen, maar je kunt het er wel anders uit laten zien door een kort shortje aan te doen. Ik hou van loszittende zwembroeken. Wat je nu veel ziet, zijn printjes. Ik vind: hou het simpel."

Strings zijn voor zowel mannen als vrouwen "gedurfd", vindt Van Effrink. "Ik hou er wel van. Maar ik vind het voor mannen meer passen bij een gek zwembadfeestje op Ibiza dan op het Nederlandse strand. Hier zou ik het gewoon bij de funky prints houden."

Van Leer vindt de string "voor niemand een goed idee". "Al heb je de lekkerste reet op aarde: waarom zou je het doen? Het is niet knap, het is niet sexy."