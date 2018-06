Tien tips om een goedkope vakantie te boeken

Tip 1: Vroeg of laat boeken?

Vroegboekkorting of last minute: waar bespaar je nou het meest mee? Daar is geen eenduidig antwoord voor, aldus Ad Vonk van toeristenbond ANWB. Vroeg boeken is vooral voordelig als je aan schoolvakanties gebonden bent. Wie vroeg boekt, krijgt niet alleen korting, maar weet ook zeker dat hij een plaats op die ene fijne camping of in die kamer met zeezicht heeft.

"Als je flexibel bent, kan een last minute voordelig zijn", aldus Vonk. Je bent misschien goedkoper uit, maar misschien niet op jouw favoriete data of locatie. Als je dat niet erg vindt, dan kan het je geld besparen.

Als het specifiek om vliegtickets gaat, boek dan niet te laat. Dat is het advies van Liana Corwin, reisexpert van de app Hopper. Dit kan je tot wel 500 euro voor intercontinentale vluchten besparen, vertelt zij aan het Britse magazine Business Insider.

Reis je naar een bestemming die normaal gesproken veel zakelijke reizigers trekt, zoals bijvoorbeeld New York of Washington, dan kun je het best drie maanden van tevoren boeken. Corwin: "Een klassieke vakantiebestemming als Hawaï is waarschijnlijk een maand van tevoren het goedkoopst."

Tip 2: Apps en websites voor vliegtickets

Hopper is een smartphone-app die aangeeft wanneer vliegtickets het goedkoopst zijn om te boeken. Dat is handig als je ruim van tevoren weet waar je heen wilt. Je vult je bestemming in en ziet meteen wanneer vliegen de komende maanden het goedkoopst is. Handig als je nog moet bepalen wanneer je op vakantie wilt.

Weet je al op welke datum je weg wilt? Vul de exacte reisdata in en Hopper laat je de huidige prijs voor tickets zien. Tegelijkertijd geeft de app aan of je nu moet boeken, of dat je beter kunt wachten. In de laatste geval tik je op 'Watching' en krijg je een notificatie als de prijs daalt.

De app geeft een goede indicatie van het prijsverloop, maar niet iedereen is tevreden over boeken via Hopper. Heb je de beste periode gevonden via de app? Check dan vliegtickets op andere vergelijkingssites en kies de beste optie. Vergelijk je opties met deze websites:

- Skyscanner

- AirFare Watchdog

- Momondo

- Kiwi.com (deze combineert ook vluchten van verschillende maatschappijen, waardoor je soms goedkoper uit bent)

- Cheapoair

- AirWander (hiermee kun je ook aangeven dat je een paar dagen wilt blijven op een overstapplek: twee vakanties in één!)

- JetRadar

- Google Flights

Tip 3: Error fares

Ben je flexibel? Houd dan nieuwsbrieven en WhatsApp-groepen in de gaten die 'error fares' verzamelen. Voorbeelden zijn Vakantiepiraten, Secret Flying en Airfare Watchdog.

Error fares zijn vliegtickets of pakketreizen die per ongeluk verkeerd geprijsd zijn, bijvoorbeeld door een tikfout of vergeten belastingtarieven. Deze week was een van de deals een retourtje Amsterdam-New York voor 200 euro.

Nadelen: je moet snel zijn, want je bent niet de enige die op goedkope vluchten aast. Bovendien kan een maatschappij de tickets nog annuleren als ze de fout ontdekken.

Tip 4: Zoek altijd incognito

Vaak stijgen prijzen als je een paar keer op een bepaalde vlucht gezocht hebt. 'Boek snel, voor het te laat is', willen ze je doen geloven. Als je in incognitomodus zoekt, voorkom je dit. Je opent zo'n privébrowser in Google Chrome of Safari met de sneltoets Command/Control+Shift+N. Werk je in Firefox of Internet Explorer, dan toets je Command/Control+Shift+P.

Tip 5: Let op de onverwachte kosten

Soms lijkt een vlucht goedkoper dan hij in werkelijkheid is, omdat er nog allerlei kosten bij komen. Sommige maatschappijen rekenen extra kosten om een koffer in te checken of een stoel te kiezen. Zo kun je in elk geval een eerlijke vergelijking maken. Misschien heb je alleen handbagage en vind je het niet belangrijk op welke plek je zit: dan kun je geld besparen.

Kijk verder ook goed op welk vliegveld je landt en hoe ver dat vliegveld van je bestemming ligt. Landen buiten de stad lijkt soms goedkoper, maar is het niet als je vervolgens nog veel geld aan een taxi of openbaar vervoer kwijt bent.

Hetzelfde geldt voor hotels. Sommige hotels rekenen bijvoorbeeld resorttoeslag ('resort fee'). In ruil voor de verplichte toeslag mag je faciliteiten als WiFi, de fitnessruimte en de telefoon gebruiken. Als je deze diensten niet nodig hebt, is het zonde om daarvoor te betalen. Of je zo'n toeslag moet betalen, is niet op alle boekingssites zichtbaar. Kijk dus goed naar de voorwaarden en zoek altijd de eigen website van het hotel op.

Tip 6: Apps en websites voor hotels

Vergelijkingssites kunnen je helpen het voordeligste hotel, hostel of bed and breakfast te vinden. Ook hier geldt: gebruik meerdere vergelijkingssites, zoek incognito en bekijk voordat je boekt altijd even de website van het hotel om verrassingen te voorkomen.

Heb je de beste deal gevonden? Bel het hotel op en vraag om een deal. Volgens Mike Richard van Vagabondisch.com kun je zo mooie aanbiedingen krijgen. "Het werkt vooral bij hotels van kleine ondernemers", vertelt hij. "Zoek de beste deal, bel het hotel en kijk of ze je iets beters kunnen bieden."

Bekende websites zijn:

- Expedia

- Hotels Combined

- Booking.com

- Hotels.com

- Priceline

- Kayak.com

Tip 7: Coupons en lidmaatschappen

Diverse bloggers en websites zweren bij spaarprogramma's van boekingswebsites. Zo zocht de website Thriftynomads bijvoorbeeld uit dat je als lid van Expedia zo'n 10 euro minder betaalt voor sommige hotels dan als niet-lid. Dat soort lidmaatschappen zijn gratis, dus het proberen waard voor wie geld wil besparen.

Verder staan er soms kortingscodes online voor dit soort sites. Betrouwbare websites voor codes zijn bijvoorbeeld RetailMeNot en Coupons.com.

Zogenaamde 'travel hackers' (mensen die er een sport van maken om zo goedkoop mogelijk te reizen) maken gretig gebruik van de spaarprogramma's van hotelketens en luchtvaartmaatschappijen. Je kunt vaak gratis lid worden en punten verdienen voor gratis overnachtingen, vluchten of extra's als WiFi of betere kamers.

Nadeel: deze spaarprogramma's moeten ervoor zorgen dat jij vaste klant wordt en werken dus alleen als je vaak bij dezelfde maatschappij of keten boekt.

Tip 8: Hoteldeal gevonden? Boek meteen

Heb je een goede deal gevonden die je gratis kunt annuleren? Boek 'm meteen. Je kunt later altijd nog op zoek naar een beter aanbod. Op Booking.com of Expedia staan bijvoorbeeld vaak hotels die je kosteloos kunt annuleren. Ook hiervoor geldt: let heel goed op de voorwaarden.

Tip 9: Geld terug bij vertraging

Een vertraagde vlucht is natuurlijk vervelend, maar je kunt er financieel je voordeel mee doen. Soms krijg je namelijk compensatie. Lees hier hoe dat zit.

Tip 10: Denk aan alternatieven

Milieu- en budgetvriendelijk op vakantie? Denk ook eens aan aanbiedingen van de hogesnelheidstrein, tipt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Vliegen is ontzettend veel goedkoper geworden en er wordt daardoor veel gevlogen", zegt zij. "Realiseer je dat vliegen een ontzettende belasting voor het milieu is en dat het soms ook interessant kan zijn om aanbiedingen van hogesnelheidstreinen in Europa te bekijken."

Ook voor hotels zijn goedkopere alternatieven. Denk aan kamperen of hostels. Je kunt ook gebruik maken van de deeleconomie via websites als Airbnb, Couchsurfing of Huizenruil.