Het probleem van plastic in de oceanen is groot: Dit kunnen we eraan doen

Rietjes, flesjes en wattenstaafjes; ze worden een aantal minuten gebruikt, worden weggegooid en drijven vervolgens honderden jaren in de oceanen. Dagelijks worden deze producten in enorme hoeveelheden slechts één keer gebruikt.