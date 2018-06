FIFA 19, Battlefield V: Dit zijn de grootste games die dit najaar verschijnen

Spider-Man

De nieuwste game van stripheld Spider-Man bevat een volledig verkenbare versie van New York die al slingerend aan spinnenwebben doorkruist kan worden.

Recente Spider-Man-spellen vielen vaak tegen, maar het nieuwe spel, simpelweg getiteld Spider-Man, wordt ontwikkeld door de studio achter de veelgeprezen Ratchet & Clank-games. Daarnaast werd een demo van het spel op E3 lovend ontvangen door de pers.

Spider-Man verschijnt op 7 september voor PlayStation 4.

Shadow of the Tomb Raider

In 2013 werd het verhaal van gameheldin Lara Croft opnieuw verteld in een zogeheten 'reboot'. In september wordt dit nieuwe verhaal afgesloten in Shadow of the Tomb Raider. In een poging om een dodelijke catastrofe te voorkomen, is Croft zelf per ongeluk verantwoordelijk voor gigantisch veel slachtoffers.

Wat volgt is een avontuur in het Mexicaanse oerwoud, waarin je op zoek moet naar verloren schatten in verborgen tombes. Shadow of the Tomb Raider voelt als een gamevariant van de Indiana Jones-films.

Shadow of the Tomb Raider verschijnt op 14 september voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.

FIFA 19

Traditiegetrouw verschijnt later dit jaar FIFA 19. De voetbalgame bevat een update om spelers en teams up-to-date te maken voor het meest recente voetbalseizoen.

Het is dit jaar voor het eerst mogelijk om mee te spelen in de Champions League. Die toevoeging lekte eerder al uit, toen voetbalcommentator Evert ten Napel deze verklapte. Hij levert stemwerk voor het Nederlandse commentaar in de game.

FIFA 19 verschijnt op 28 september voor Nintendo Switch, pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Assassin's Creed Odyssey

De nieuwste Assassin's Creed-game speelt zich af in het oude Griekenland, waar spelers iets meer keuzevrijheid krijgen dan in voorgaande games. Zo is het mogelijk om te kiezen wat je wil zeggen in gesprekken met spelpersonages. Daarnaast kan de speler kiezen tussen een man en een vrouw als hoofdpersoon.

Assassin's Creed Odyssey biedt daarnaast veel dat ook in voorgaande games aanwezig was. Gamers kunnen een gigantische historische wereld vrij verkennen als sluipmoordenaar, met als missie het uitschakelen van gevaarlijke doelwitten. Daarbij is vrijwel ieder gebouw te beklimmen.

Assassin's Creed Odyssey verschijnt op 5 oktober voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Call of Duty: Black Ops 4

Oorlogsshooter Call of Duty heeft met Black Ops voor het eerst geen verhaalmodus. De game kan alleen nog maar online en samen met vrienden worden gespeeld. In plaats daarvan wordt het verhaal in de competitieve online modi verteld.

Nieuw is een battle royale-modus; een groep spelers wordt op één eiland gedropt, waar ze elkaar moeten uitschakelen. Degene die als laatste overblijft, wint het potje. Het battle royale-genre is op het moment razend populair door games als Fortnite.

Call of Duty: Black Ops 4 verschijnt op 14 oktober voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Battlefield V

Naast een nieuwe Call of Duty verschijnt in oktober ook Battlefield 5. Dit schietspel speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een speciale giant operations-modus laat spelers in meerdere levels tegelijkertijd de strijd aangaan.

De game bevat een level in Rotterdam ten tijde van het bombardement op de stad. Daarnaast wordt ook aan Battlefield V een battle royale-modus toegevoegd.

Battlefield V verschijnt op 19 oktober voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Fallout 76

In november kunnen gamers weer de postapocalyptische wereld van Fallout in duiken. De games zetten een Amerika neer waar rond de jaren vijftig een nucleaire oorlog heeft gewoed, waarna spelers jaren later weer naar buiten komen om te overleven in het verwoeste landschap.

In Fallout 76 spelen mensen online samen of tegen elkaar. Omdat je dezelfde wereld bevolkt, kun je zomaar spelers tegenkomen die je bijvoorbeeld willen helpen of beroven.

Fallout 76 verschijnt op 14 november voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Pokémon: Let's Go

De eerste Pokémon-spellen uit de jaren negentig krijgen volledige remakes, waardoor de oude spellen op de Nintendo Switch ineens in 3D zijn. De games worden in november onder de namen Pokémon: Let's Go, Pikachu en Pokémon: Let's Go, Eevee uitgebracht.

Wel zijn de oude klassiekers op een aantal fronten veranderd. Het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk om tegen wilde monsters te vechten, maar moet je Pokéballs gooien door de controller te bewegen. Daarmee hoopt de ontwikkelaar in te spelen op de Pokémon Go-hype.

Pokémon: Let's Go, Pikachu en Pokemon: Let's Go, Eevee verschijnen 16 november voor Nintendo Switch.

Red Dead Redemption 2

De makers van Grand Theft Auto 5 (GTA5) brengen later dit jaar eindelijk weer een game uit. Ditmaal kruipen spelers in de huid van Arthur Morgan, een lid van de beruchte Dutch van der Linde-bende in het wilde westen van 1899.

De wereld van Red Dead Redemption is net als in GTA5 vrij te verkennen en is vermoedelijk gevuld met kleine zijmissies en andere extra dingen om te doen. Daarnaast reageren dorpen anders op een speler die veel misdaden heeft gepleegd.

Red Dead Redemption 2 verschijnt op 26 oktober voor PlayStation 4 en Xbox One.

Super Smash Bros. Ultimate

In de nieuwste Super Smash Bros-game nemen personages uit populaire Nintendo-games het wederom tegen elkaar op. Dat betekent dat bijvoorbeeld Mario kan vechten met Link uit The Legend of Zelda.

Ditmaal keren alle personages uit eerder Super Smash-titels terug, met daarnaast nieuwe personages zoals de draak Ridley uit Metroid. Hiervoor bevat het spel meer dan zestig vechters om mee te spelen. Spelers kunnen het met maximaal acht spelers tegelijk tegen elkaar opnemen.

Super Smash Bros. Ultimate verschijnt op 7 december voor Nintendo Switch.