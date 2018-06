Tips voor België om wereldkampioen te worden: 'Bel Van Gaal of Hiddink'

1. Creëer een gemeenschappelijke vijand

De Belgen kunnen een voorbeeld nemen aan Nederland op het EK van 1988, denkt Stanley Menzo. "Rinus Michels heeft destijds een gezamenlijke vijand gecreëerd - de bobo's - om samen een eenheid te vormen. Dat zou een manier kunnen zijn voor België op het WK", zegt de oud-doelman, die in België zowel speler als trainer was van Lierse SK.

"Zeker op een eindtoernooi is het heel belangrijk dat je echt een eenheid vormt. België heeft genoeg kwaliteit, maar er is altijd een probleem geweest met Walen en Vlamingen. Dat mag nu geen probleem meer zijn en ik denk dat ze dan een goede kans maken."

Strubbelingen tussen Frans- en Nederlandstaligen ondervond Menzo tijdens zijn periodes in België. "Tussen de spelers onderling viel dat volgens mij nog wel mee, maar vooral in de media heb ik dat wel meegemaakt. Daar wordt het spel gespeeld. Een paar maanden geleden was er bijvoorbeeld een akkefietje met keeper Thibaut Courtois die zou hebben gelekt. Dat moet je niet hebben."

2. Trek lering uit mislukt EK

De verrassende uitschakeling tegen Wales op het EK van twee jaar geleden kan volgens de Vlaamse journalist Sven Claes, die het Belgische elftal volgt namens Het Belang van Limburg, op het WK wel eens in het voordeel werken van de 'Rode Duivels'.

''Ze hebben nu de ervaring, focus en maturiteit met praktisch dezelfde ploeg als destijds. Daar zit het verschil. Ze hameren er zelf ook op. Daarom kan het dit jaar wél lukken", denkt hij.

"Bondscoach Roberto Martínez kiest al maanden voor dezelfde ploeg, waarbij volle bak op de aanval wordt gespeeld en het hopen is dat ze achterin weinig steken laten vallen. Jongens als Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zijn weer een jaartje ouder. Het is tijd om te oogsten."

Claes, die tijdens het reguliere seizoen KRC Genk op de voet volgt, zag in de uitzwaaiwedstrijd tegen Costa Rica dat de ervaren Belgen er klaar voor zijn. "Alles lukte, het was mooi om te zien. Het besef is er. Iedereen was bij de les, ging ervoor en bleef strijden. Het optimisme is terug en de vlaggen hangen stilaan in de straten."

3. Stap over van 3-4-3 naar 4-3-3

Als bondscoach Martínez blijft vasthouden aan het huidige 3-4-3-systeem, is de wereldtitel volgens Aad de Mos een utopie. "Hij moet dat snel veranderen naar 4-3-3 en Kevin De Bruyne op dezelfde positie laten spelen als bij Manchester City. Het middenveld wordt in de huidige vorm kapot gespeeld door echte topploegen. Ik had Radja Nainggolan bijvoorbeeld ook meegenomen", zegt de 71-jarige Hagenaar, die in België als trainer succesvol was bij KV Mechelen (winst Europa Cup II) en Anderlecht, waarmee hij kampioen werd.

In een 4-3-3-systeem, met De Bruyne als vooruitgeschoven spelmaker, maakt België volgens De Mos de meeste kans op de wereldtitel. Toch heeft de voormalig coach van Ajax en PSV er een hard hoofd in dat de ploeg van bondscoach Martínez geschiedenis zal gaan schrijven in Rusland.

"Ze hebben er wel de spelers, maar niet de ploeg voor. De Belgische fans zijn heel enthousiast, maar dat zijn allemaal mensen die er geen kijk op hebben. Het is emotie. De werkelijkheid komt dadelijk op het WK wel. De groepsfase komt België met twee vingers in de neus door, maar dan begint het pas. Tegen Duitsland, Brazilië, Argentinië of Spanje kan het snel gedaan zijn. Dat zijn ploegen die minimaal gelijkwaardig zijn."

“Ik doe een oproep aan alle wonderdokters. Vlieg in vanuit Brazilië, breng speciale kruiden en planten mee en hou ze fit” Karl Vannieuwkerke

4. Vertrouw op de sterspelers

Willen de Belgen op het WK echt een rol van betekenis gaan spelen, dan zullen vooral de echte topspelers moeten opstaan, vindt Club Brugge-icoon en 86-voudig Belgisch international Franky Van der Elst.

''Ze zullen de uitblinkers keihard nodig hebben, en dan vooral De Bruyne, Romelu Lukaku en Eden Hazard. De mensen die extra kwaliteit hebben, zullen dat moeten tonen en alles moet kloppen. De teneur in België is dat de kwaliteit er is, maar dat er nog weinig tegen toplanden gespeeld is", aldus de oud-middenvelder.

"De kwalificatiecampagnes waren vaak te makkelijk als je kijkt naar de kwaliteit die België heeft. Bij de vorige twee WK-deelnames was het in de knock-outfase direct over tegen Argentinië en Brazilië. In de eerste wedstrijd onder bondscoach Martínez, tegen Spanje, werd ook niet goed gespeeld. Dat moet nu echt anders."

5. Schik je als wisselspeler in je rol

Toch zijn het ook de wisselspelers waar het om draait bij België. "Als je wereldkampioen wil worden, dan moet je als team heel goed zijn. Ook de teleurgestelde spelers moeten hun bijdrage leveren en zich wegcijferen", zegt John Bosman, die als spits succesvolle periodes kende bij KV Mechelen en Anderlecht.

De dertigvoudig Oranje-international spreekt uit ervaring, want op het gewonnen EK van 1988 was hij alleen in de eerste wedstrijd basisspeler.

"Daarna kwamen Marco van Basten en Erwin Koeman erin voor John van 't Schip en mij en toen is het gaan draaien. Dan kun je wel chagrijnig doen, maar je moet er het beste van maken. We hadden toen een heel goede en gezellige groep. Hoe iedereen zich opstelt is sfeerbepalend", aldus Bosman.

"Ook al is het lastig, het blijft een eindtoernooi en je kunt er altjd nog in komen. Fysiek en mentaal moet je er dan klaar voor zijn. Op een WK moet je ook een beetje geluk hebben, maar dat kun je op die manier wel afdwingen."

6. Stel Kompany en Vermaelen koste wat kost op

In aanloop naar het eerste groepsduel van maandag met Panama staat achter de naam van aanvoerder Vincent Kompany en Thomas Vermaelen nog een vraagteken. Beide verdedigers sukkelen - zoals zo vaak tijdens hun carrière - met een blessure.

"Ik doe een oproep aan alle wonderdokters. Vlieg in vanuit Brazilië, breng speciale kruiden en planten mee en hou ze fit", beschrijft presentator Karl Vannieuwkerke, die tijdens het WK dagelijks op Sporza te zien is, het belang van het meespelen van zowel Kompany als Vermaelen.

"Laurent Ciman was in de oefenwedstrijd tegen Egypte niet goed, maar dat wisten we al. Hij is over de datum. Tegen Costa Rica werd het geprobeerd met Dedryck Boyata, maar hij kan technisch nog niet een tiende van wat Kompany en Vermaelen kunnen."

Vannieuwkerke (47) vindt dat België met Kompany en Vermaelen in de verdediging verplicht is de kwartfinales te halen. "Als ze daar niet geraken, zou het een blamage zijn. Dat durft men in België ook wel uit te spreken, al heeft de uitschakeling tegen Wales op het EK van twee jaar geleden gezorgd voor realisme", zegt hij.

'Vier jaar geleden speelden ze richting het WK een uitzwaaiwedstrijd tegen Tunesië en toen zat het stadion helemaal vol. Nu was het tegen Costa Rica halfvol. Het enthousiasme heeft plaatsgemaakt voor scepsis en realisme. We geloven in onze kansen, maar er zijn bepaalde cruciale voorwaarden, zoals het meespelen van onder anderen Kompany."

“De Bruyne kan alles, heeft alles al gezien en is Pep Guardiola gewend. Dan gaat hij Martínez toch niet serieus nemen?” Bram Bakker

7. Geef twijfelgevallen rust tegen de 'kleintjes'

Dat niet alle Belgen op één lijn zitten, blijkt uit de tip die voormalig Ajax-aanvaller Tom Soetaers geeft. "Kompany en Vermaelen moeten in de eerste twee wedstrijden tegen Panama en Tunesië gespaard worden. Ik zou ze totale rust geven", zegt de zevenvoudig international.

"Het derde groepsduel met Engeland wordt heel belangrijk. In de eerste twee wedstrijden kan prima met drie verdedigers gespeeld worden. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld zijn zekerheden en daar kan iemand anders bij."

De 37-jarige Soetaers, die tegenwoordig onder meer co-commentator is bij televisiezender VTM, denkt dat België zowel Kompany als Vermaelen nog hard nodig zal hebben. "Tegen Engeland en ook tegen Duitsland of Brazilië, die we mogelijk al snel tegenkomen. Dat zijn cruciale momenten. Voorin en op het middenveld zijn er wel wat mogelijkheden, maar achterin ligt de sleutel."

8. Bel Van Gaal of Hiddink

In Rusland zal het mentale aspect wellicht het zwaarst wegen voor de gouden generatie van België en in dat opzicht staat met Martínez een ongeschikte coach langs de lijn, oordeelt psychiater Bram Bakker. Zijn advies: volg het voorbeeld van Spanje en zet de bondscoach vlak voor het WK op straat.

"Ze missen een coach van wereldklasse. Het is een prachtige collectie voetballers en ik gun het ze echt, maar het is geen team. Met Louis van Gaal, Guus Hiddink of Bert van Marwijk (die nu bondscoach is van Australië, red.) had ik ze een kans gegeven", aldus Bakker.

''Het zou echt een uitdaging zijn voor Van Gaal of Hiddink, mannen die bewezen hebben dat ze een ploeg kunnen smeden. Ik ben bang dat het nu haantjesgedoe gaat worden. De Bruyne kan alles, heeft alles al gezien en is Pep Guardiola gewend. Dan gaat hij Martínez toch niet serieus nemen?"

De psychiater wijst naar de WK-geschiedenis. "Trainers zijn mentaal zó belangrijk. Kijk maar naar Duitsland. Franz Beckenbauer was een fantastische coach en Joachim Löw is ook geweldig. Bij Spanje was de trainer in de succesjaren ook heel belangrijk. Persoonlijkheid is meer dan eens een item. Het gaat om motivatie."

9. Hou irritaties intern

Een spelersgroep die vier weken samen is? Dat staat garant voor irritaties, weet Sef Vergoossen. "Maar wil België wereldkampioen worden, dan moeten ze de rust bewaren. Dat gaat nogal eens fout daar", vertelt de voormalig trainer van KRC Genk.

"Hoe gaan ze met elkaar om? Wat blijft binnenskamers en wat niet? Er komen irritaties, zowel op als naast het veld. Dat mag ook, maar hou het intern. Zolang ze blijven winnen, is dat heel makkelijk. Als de prestaties tegenvallen, wordt de druk groter. Dan moet je niet van links naar rechts en van boven naar beneden springen."

Volgens de 70-jarige Limburger is het belangrijk om ook op moeilijke momenten aan één plan vast te houden. "België moet niet te snel gaan twijfelen aan de speelwijze. Ik kom nog regelmatig bij Genk en dan wordt er natuurlijk veel over het WK gesproken. In Nederland denken we meteen dat we kampioen worden als we meedoen, maar de Belgen zijn angstvalliger", vertelt hij.

''Het is al zó vaak fout gegaan. Dat is wat ik voornamelijk van ze hoor. Toch denk ik niet dat het meteen klaar is als België een topland treft. Ze hebben de kwaliteit en de ervaring en fysiek staan ze er goed voor."

10. Blijf bescheiden

Belgen staan doorgaans bekend om hun bescheidenheid en realisme en de gouden tip van Harm van Veldhoven is dat ze dat vooral moeten blijven.

"Ze hebben al heel veel geluk nodig om in de finale te komen. Belgen zijn nuchter, al zijn ze wel wat veranderd; ze durven wat meer een grote mond te hebben", weet de technisch directeur van Roda JC, die trainer was van diverse Belgische clubs, zich heeft naturaliseren tot Belg en bij onze zuiderburen woont.

"Het WK kan een feest worden, maar er zijn nog niet zoveel mensen die hoog van de toren blazen. Ik merk wél dat het toernooi dichterbij komt en dat iedereen er echt naar uitkijkt. De straten worden langzaamaan aangekleed. Ook in mijn woonplaats Mol, vlakbij Lommel. Het zijn niet de grootste steden, maar je merkt dat het leeft."

Volgens Van Veldhoven moet België beseffen dat het een kleine kern van goede spelers heeft. "Als een paar spelers ontbreken - en dat kan gebeuren - dan leveren ze kwaliteit in en hebben ze een probleem. Ze zijn echt afhankelijk van twaalf of dertien spelers."