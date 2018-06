Italiaans 'nee' tegen vluchtelingenboot: 'EU moet de lasten gaan verdelen'

Toen de Aquarius, een reddingsschip van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen, zondag toestemming vroeg om met honderden migranten een Italiaanse haven in te varen, werd dat verzoek geweigerd. De kersverse Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Salvini, was duidelijk: "Vanaf vandaag zegt Italië 'nee' tegen mensensmokkel en 'nee' tegen illegale immigratie", schreef hij op Twitter. Ook Malta wilde het schip niet toelaten.

Onder de ruim zeshonderd vluchtelingen waren zeven zwangere vrouwen en meer dan 120 minderjarigen die zonder begeleiding aan hun reis waren begonnen. Uiteindelijk was Spanje bereid om de vluchtelingen van de Aquarius op te vangen, waardoor het schip onderweg is naar havenstad Valencia. Daar komt het waarschijnlijk zaterdagavond aan.

Met het dichthouden van de grenzen maakt Salvini duidelijk dat de maat wat hem betreft echt vol is en dat Italië niet meer bereid is om de volledige lasten van de toestroom van vluchtelingen te dragen. "Het is vooral een statement naar de andere Europese leiders. In Italië zit nu een andere regering en Salvini geeft hiermee aan dat hij het anders gaat doen", legt Arthur Weststeijn uit. Hij is Italië-expert en docent aan de Universiteit Utrecht.

Ngo's

Dat Italië niet alle vluchtelingen kan weigeren, bleek enkele dagen na het weigeren van de Aquarius. Een schip van de Italiaanse kustwacht met aan boord bijna duizend migranten kreeg toestemming om aan te meren in het Siciliaanse Catania. "Als een bootje met vluchtelingen in nood is, heeft de kustwacht de plicht om te hulp te schieten", vertelt Weststeijn. "Maar Salvini komt in opstand tegen non-gouvernementele organisaties (ngo's). Hij vindt dat die organisaties als een soort taxidienst fungeren en die wil hij zoveel mogelijk weigeren."

Matteo Salvini, de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken

Karline Kleijer, hoofd van het noodhulpteam van Artsen zonder Grenzen, is niet te spreken over de manier waarop Italië de Aquarius weerde. "We hadden zelf met onze boot een deel van de 629 vluchtelingen van zee gehaald, waarna we een verzoek van een Italiaans marineschip en kustwachtschip kregen om in totaal vierhonderd vluchtelingen van die twee schepen over te nemen."

"In eerste instantie werd ons beloofd dat we dan in Messina aan konden leggen. Vervolgens werden we een paar uur later gebeld met de boodschap dat we toch niet in Italië welkom waren, terwijl Italië zelf eerst had verzocht om bootvluchtelingen over te nemen. Dat is op zijn minst onbeleefd, maar eigenlijk onacceptabel." Kleijer denkt dat de Italiaanse kustwacht is teruggefloten door Salvini.

"Salvini wilde hier waarschijnlijk een statement mee maken", zegt Weststeijn. "Qua stijl is hij vergelijkbaar met Geert Wilders en Marine Le Pen. Hij is iemand die heel erg hamert op de nationale soevereiniteit. Salvini vindt dat ngo's zich onttrekken aan het beleid van nationale staten en in een soort schemergebied opereren. Daar wil hij vanaf. Hij wil dat Italië zelf kan beslissen of vluchtelingen het land binnenkomen of niet."

In het kort: De Aquarius, een schip van Artsen zonder Grenzen, redde zondag 629 vluchtelingen die op zee dreven.

Van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini mocht het schip niet in Italië aanmeren.

Salvini wil dat Italië niet alleen zorg hoeft te draaien voor het opvangen van vluchtelingen en verwacht steun van overige EU-lidstaten.

Het dwingt de EU om zich te buigen over een oplossing en stelling te nemen in de discussie over vluchtelingen.

Overboord springen

Volgens Kleijer was de Libische stad Tripoli voor de boot van Artsen zonder Grenzen de dichstbijzijnde haven om de vluchtelingen naartoe te brengen. Maar dat is volgens haar geen optie. "Islamitische Staat is daar aanwezig. Daar willen de vluchtelingen onder geen beding naar terug. Op de Aquarius was iemand die dacht dat we terug zouden varen naar Libië en daarop overboord wilde springen. Die mensen gaan liever dood op zee dan dat ze terug moeten naar Libië."

Tunesië zou dan een volgende logische optie zijn, schetst Kleijer. "Maar dat land heeft niet de wetgeving en de capaciteit om al die mensen op te vangen." En dus kwam daarna Italië in beeld. "Daar krijgt het land ook geld voor, waarbij de afspraak is gemaakt dat de overige landen van de Europese Unie ook een deel zouden overnemen. Dat gebeurt in de ogen van Italië te weinig en dat vindt de huidige regering dus onacceptabel", aldus Kleijer.

"We hebben begrip voor Italië dat ze hier een andere oplossing voor willen, maar niet dat dat gebeurt over de hoofden van kwetsbare mensen", vervolgt ze. "Wij (Artsen zonder Grenzen, red.) zijn niet de oplossing voor het vluchtelingenprobleem, maar slechts het symptoom van het falende beleid van Europa. De EU moet gewoon zorgen voor voldoende search and rescue-capaciteiten. Het is natuurlijk van de gekke dat het rijkste continent ter wereld toekijkt hoe mensen voor hun grens verdrinken, terwijl ze genoeg geld hebben om goede reddingsmogelijkheden te creëren."

Gebrek aan solidariteit

Met het dichthouden van de Italiaanse grenzen geeft Salvini aan dat voor hem de maat vol is. "Er heerst gewoon volkomen gebrek aan solidariteit binnen de EU om dit als een gezamenlijke opgave te zien", zegt Leo Lucassen, directeur onderzoek van het internationaal instituut voor sociale geschiedenis. "Als Europa vol wil blijven houden dat het echt om mensenrechten geeft, dan moet het de lasten evenwichtig gaan verdelen."

Bram Frouws, hoofd van het Mixed Migration Centre in Genève, vindt dat het Dublinverdrag "zeer krom" is. In dat verdrag staat dat migranten vanuit de hele EU kunnen worden teruggestuurd naar het land waar ze als eerste asiel hebben aangevraagd. "Dat betekent dat Italië, Griekenland en andere Zuid-Europese landen alles op hun bordje krijgen. Die landen grenzen aan de Middellandse Zee, dus daar komen alle vluchtelingen Europa binnen."

Lucassen ziet dat de echte wil om het probleem aan te pakken er alleen bij Frankrijk en Duitsland is. "Merkel en Macron zijn de enigen die dit als een gezamenlijke opgave zien. Oost-Europa wil er helemaal niet aan en de wat meer noordelijke landen ook niet."

"Er komt nu steeds meer druk op Brussel te staan", ziet Lucassen. "Als Brussel de grenzen dichthoudt, dan zou dat een ontzettend cynische reactie zijn. Europa heeft zich altijd hardgemaakt voor de opvang van vluchtelingen, maar in de praktijk blijkt daar nog niks van."

Minder vluchtelingen

Als de EU er inderdaad voor kiest om te voorkomen dat migranten Europees grondgebied bereiken, dan kan het vluchtelingenverdrag volgens Lucassen "overboord worden gegooid". "De EU-landen kunnen dan hun handen in onschuld wassen en zeggen: we hebben niemand gezien vandaag, dus we konden ook niemand toelaten. Daarmee zou de handtekening onder het vluchtelingenverdrag verdwijnen. Maar tot nu toe heeft nog geen enkel land dat aangedurfd."

Het aantal vluchtelingen dat via de Middellandse Zee Europa bereikte nam de laatste jaren flink af, blijkt uit cijfers van The Missing Migrants Project. In 2015 waren dat er nog ruim een miljoen, maar dat was in 2016 al afgenomen tot ruim 360.000. Het jaar erna halveerde dat aantal weer ruim. En in 2018 bereikten tot nu toe ruim 35.000 vluchtelingen Europa via de Middellandse Zee.

Mogelijke toename

Toch zou de onzekerheid over hoe Europa in de nabije toekomst omgaat met het vluchtelingenprobleem er volgens Frouws voor kunnen zorgen dat de migrantenstroom de komende weken weer toeneemt. "Het is mogelijk dat meer mensen de oversteek gaan wagen. Het is het now or never­-idee, want het kan weleens zo zijn dat het op korte termijn moeilijker wordt om als vluchteling Europa te bereiken. Smokkelaars zullen dan nog snel geld willen pakken."

Frouws denkt dat het sluiten van de grenzen uiteindelijk niet voor een oplossing gaat zorgen. "Europa moet migratie op een formele manier in plaats van op een informele manier regelen. Met de landen van herkomst moeten goede afspraken gemaakt worden, zowel over de terugkeer als legale arbeidsmigratie. Op die manier krijgen die landen er wat voor terug, anders gaan ze niet akkoord."

"Al het in Europa verdiende geld dat migranten naar eigen land terugsturen, is namelijk een belangrijke bron van inkomsten. Het probleem van illegale migratie gaat nooit volledig opgelost worden. Mensen zullen altijd blijven migreren, maar we moeten het zo organiseren dat het zo veel mogelijk op een legale en veilige manier gebeurt."