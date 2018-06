Wat hebben Beyoncé en Jay-Z aan elkaar en hoe werden ze zo rijk?

Vijftien jaar samen en nog altijd een powercouple dat ook financieel aan hun liefde verdient. Het echtpaar Beyoncé Knowles (36) en Jay-Z, geboren als Shawn Carter (48), staat de komende week twee dagen in een nagenoeg uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Daar ligt uiteraard hun basis en gedeelde vakmanschap: de muziek.

Beyoncé werd in de jaren negentig bekend al belangrijkste lid van de meidengroep Destiny's Child. Ze groeide uit tot een gigantische ster toen ze in 2003 haar eerste soloalbum Dangerously in Love uitbracht. Het was in die periode dat ze Jay-Z leerde kennen. Ze was toen 18 jaar oud en hij 31. Na ruim een jaar daten werden ze een stel. Inmiddels zijn ze ouders van dochtertje Blue Ivy (6) en tweeling Rumi en Sir (1).

De kinderen hoeven zich geen zorgen te maken of er genoeg geld is voor hun studie. Volgens Forbes was Jay-Z in 2017 690 miljoen euro waard. Beyoncé heeft volgens het blad bijna 300 miljoen euro, waarmee ze samen dus bijna miljardair zijn. De twee verdienen allebei uiteraard met hun muziek en concerten, maar daarnaast hebben ze allebei kledinglijnen en sponsordeals met diverse merken. En Jay-Z heeft nog zijn streamingsdienst Tidal, platenlabel Roc Nation en het champagnehuis Armand de Brignac dat hij in 2014 kocht.

Muziek

Hun eerste gezamenlijke nummer, 03 Bonnie & Clyde, namen ze in 2002 op en een jaar later scoorden ze een gigantische hit met het nummer Crazy in Love. Ze zongen over hun verliefdheid, maar praatten er nog niet openlijk over. Ook over hun huwelijk in 2008 hielden ze hun lippen stijf op elkaar. 'Queen Bey' toonde jaren later pas beelden van de jurk, tijdens een van haar concerten.

De albums van Beyoncé en Jay-Z worden standaard hits, maar het grote geld komt daar niet meer vandaan. Beyoncé maakte in 2016 een klapper met Lemonade, dat door zowel critici als fans werd geprezen. Het werd met 2,5 miljoen verkochte platen het bestverkochte album van 2016. Ter vergelijking: van haar eerste soloalbum zijn wereldwijd inmiddels zestien miljoen exemplaren verkocht.

Vreemdgaan

Beyoncé geeft net als haar man zelden interviews en als ze wat vertelt over haar leven, gaat dat via muziek. Met het album Lemonade vertelde ze over een dieptepunt in haar relatie met de rapper: diens vermeende buitenechtelijke avonturen. Meerdere liedjes op het album gaan over vreemdgaan en hoe zij daar als echtgenote mee omgaat. Er werden talloze vragen over de status van haar huwelijk gesteld door fans en journalisten, maar Beyoncé ging er nooit op in. Ook Jay-Z hield de kaken stijf op elkaar, maar kwam wel met een muzikale reactie.

Hij maakte in 2017 het album 4:44, waarvan er een stuk minder werden verkocht dan van het meest recente album van zijn echtgenote. Het album staat op de 36e plaats van de Billboard-lijst met de bestverkochte albums van 2017. Op die plaat reageert hij op de aantijgingen van Beyoncé. Hij zegt onder meer spijt te hebben van zijn gedrag, maar vertelt bijvoorbeeld ook over zijn homoseksuele moeder over wie hij jarenlang zweeg. Opnieuw wordt er vooral via de muziek gecommuniceerd.

Forbes trok naar aanleiding van het album de conclusie dat albums voor het powercouple de nieuwe interviews zijn. "Aankondigingen worden gedaan via zorgvuldig gescripte socialemediaposts en persberichten, die hongerige media opvreten en mededelen."

Concerten

Met hun optredens verdienen de Carters lekker. Kaartjes voor de On the Run II-tour kosten in 2018 tussen de 30 en 180 euro. Ze spelen alleen in grote arena's, die overigens niet helemaal uitverkocht raken. Voor de concerten in Amsterdam zijn nog kaarten en in Glasgow zouden zelfs kaartjes zijn weggegeven om stoelen te vullen.

Tijdens de concerten zetten ze hun status als beroemd stel kracht bij door een inkijkje te geven in hun gezins- en liefdesleven. Tal van (vakantie)foto's van hun kinderen komen voorbij, maar ook sexy foto's uit de slaapkamer. Ook verzekert het stel, levensgroot op het scherm, dat dit echt liefde is.

Het is de tweede keer dat het echtpaar samen op tournee gaat. In 2014 gingen ze samen de wereld rond met hun On the Run-tour. Ze gaven negentien concerten en verkochten daarvoor voor 92 miljoen euro aan concertkaartjes.

Met de Formation World Tour haalde Beyonce volgens Forbes in 2016 212 miljoen euro op met 49 shows in Noord-Amerika en Europa. Jay-Z haalde met zijn 4:44-tour door Noord-Amerika 40 miljoen euro aan concertkaartjes op met 32 optredens. Dus ook op tournee haalt Beyoncé haar man financieel in.

Jay-Z tekende vorig jaar een tienjarige deal ter waarde van 170 miljoen euro met het bedrijf Live Nation, dat concerten organiseert. Hij tekende tien jaar eerder een soortgelijke deal voor 144 miljoen euro.

Bedrijven

Beyoncé verdient meer met haar muziek, maar Jay-Z weet sinds het begin van zijn carrière zijn muziek te combineren met zakendoen. Hij richtte met Damon Dash en Kareem Burke in 1995 al Roc-A-Fella Records op, waarmee hij een jaar later zijn debuutalbum Reasonable Doubt uitbracht. Tal van succesvolle rappers, onder wie Kanye West en Cam'ron, tekenden bij hem en brachten er hun albums uit. Hij verkocht het bedrijf later in twee delen, waarvoor in totaal ruim 10 miljoen euro werd neergelegd.

Hij richtte in 2005, een jaar na de verkoop van zijn label, Roc Nation op: een platenlabel en artiestenmanagementbedrijf. De rapper wist opnieuw grote namen aan zijn bedrijf te binden. Zijn eerste klanten waren voornamelijk muzikanten, maar later kwamen daar ook sporters en start-ups bij. Onder anderen J. Cole, Rihanna, Shakira en Mariah Carey zitten bij Roc Nation. Vanuit Roc Nation heeft Jay-Z de deal met Live Nation.

Ook Beyoncé brengt haar albums uit vanuit haar eigen bedrijf: Parkwood Entertainment, dat ze in 2008 oprichtte. Naast haar muziek worden ook de documentaires en 'visual albums' van de zangeres geproduceerd via Parkwood Entertainment. Ook die producties, waar Beyoncé drie Emmy-nominaties mee in de wacht sleepte, brengen geld in het laatje. De zangeres liet weten het bedrijf te hebben opgezet, omdat ze het heft in eigen handen wilde nemen.

Een van de bekendste ondernemingen van Jay-Z is streamingdienst Tidal. Hij kocht de dienst in 2015 voor 50 miljoen euro. Ook hierbij wist de rapper weer grote namen aan zich te binden, zoals Madonna, Rihanna en Deadmau5. Meerdere artiesten hebben een exclusieve deal om alleen bij Tidal hun muziek te laten streamen. Ze zouden daarvoor meer geld krijgen dan bij andere diensten.

In 2017 verkocht Tidal 33 procent van de aandelen voor 146,5 miljoen euro aan telecomgigant Sprint. De waarde van het bedrijf zou daarmee op 510 miljoen euro worden geschat.

Merken

Zowel Beyoncé als Jay-Z heeft lucratieve reclamedeals met merken. De zangeres sloot in 2012 een deal met Pepsi, waarvoor ze 43 miljoen euro kreeg.

Beyoncé maakte in haar jongere jaren reclame voor parfums van Tommy Hilfiger en Armani, waarvoor ze 'slechts' een paar ton kreeg. Ze kwam in 2010 met haar eigen parfumlijn Heat, waarmee ze miljoenen binnensleepte. Onder de noemer Beyoncé Parfumes worden momenteel negen geuren verkocht. In 2013 schreef Fashionista dat van haar parfums voor 340 miljoen euro aan flesjes was verkocht.

Ook heeft Beyoncé sinds 2016 een kledinglijn bij Topshop: Ivy Park. De eerste collectie bestond uit honderd stukken, voornamelijk sportkleding die in recordtempo was uitverkocht. Ze krijgt 50 procent van de winst. Jay-Z richtte in 1999 ook nog de kledinglijn Rocawear op, waar hij acht jaar later naar verluidt 173 miljoen euro voor kreeg.

Eenheid

De miljoenen komen links en rechts binnen en veel staat of valt met de reputatie van het stel. Het vreemdgaan van Jay-Z hebben de twee zo gedraaid dat het hun huwelijk sterker heeft gemaakt. Zo sterk dat ze nu weer als eenheid op het podium staan. Ze haalden allebei inspiratie uit het relatieleed en maakten een album, daarna kregen ze een tweeling. Ze maakten heel lucratieve limonade van de citroenen die het leven hen gaf.

Beyoncé en Jay-Z zijn niet alleen een liefdeskoppel en ouders, ze hebben daarnaast ook een zakelijke verhouding. Het merk Beyoncé is sterker dan het merk Jay-Z, maar de ondernemingslust van de rapper zorgt voor de hoogste inkomsten. En mochten ze ooit uit elkaar gaan, dan worden daar ongetwijfeld weer albums en videoclips over gemaakt, die precies binnen de zorgvuldig uitgestippelde reputaties van de twee muzikanten passen.