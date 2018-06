NUweekend Waarom we nog niet allemaal zijn gestopt met roken 120 x gedeeld We hebben meerdere generaties die zijn opgegroeid met het besef dat roken ongezond is. Desondanks zegt ruim een kwart van de Nederlanders ouder dan 25 jaar te roken. Hoe komt het dat zo'n groot deel van de mensen nog steeds geregeld een sigaret opsteekt?