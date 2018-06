De hoogte- en dieptepunten van RTL Late Night met Humberto Tan

Afscheid van Thé Lau - juni 2014

RTL Late Night begint in de zomer van 2013 in het American in Amsterdam. Het hotel is tijdens de opnames vrij toegankelijk en door de groeiende populariteit van het programma besluiten steeds meer mensen even een kijkje bij Tan te nemen. RTL lost het luxeprobleem op door extra stoelen neer te zetten, maar komt uiteindelijk tot de conclusie dat de accommodatie niet groot genoeg is.

In 2014 barsten het hotel en het omringende Leidseplein tijdens een eerbetoon aan Thé Lau echter volledig uit zijn voegen. De zanger van The Scene bevindt zich op dat moment bijna in de terminale fase van kanker en speelt nog één keer zijn bekendste nummers met bevriende muzikanten. Een jaar later organiseert het programma een soortgelijk eerbetoon, voordat Lau op 23 juni 2015 overlijdt.

Pharrell Williams spreekt ouders overleden Dennis - september 2014

Tan ontvangt tijdens de vijf Late Night-seizoenen die hij presenteert veel internationale gasten. Hij spreekt met Coldplay over de Brexit, jaagt honderden One Direction-fans die niet in de buurt van hun idolen kunnen komen tegen zich in het harnas en ontvangt acteur George Clooney in Carré. Maar de artiest die voor het misschien wel intiemste interview zorgt, is Pharrell Williams.

Dennis van Metelen komt in 2013 na een ongeluk om het leven. Op zijn uitvaart wordt het nummer Happy van Williams gespeeld. Tan brengt de ouders van Dennis en de Amerikaanse artiest in een uitzending bij elkaar en stelt hen in de gelegenheid elkaar te bedanken.

Lil' Kleine vs. 'Pietertje' Broertjes - september 2015

Ronnie Flex en Lil' Kleine brengen aan het begin van de zomer van 2015 Drank & Drugs uit. Het nummer wordt een internationale hit en zorgt ervoor dat de optredens van de Nederlandse rappers uitmonden in positieve chaos. Tijdens een concert in Hilversum gaat het echter mis nadat Lil' Kleine oproept om een, al dan niet spreekwoordelijke, middelvinger naar de politie op te steken.

De artiest wordt na het concert verzocht zich op het plaatselijke politiebureau te melden en wordt daarna gearresteerd. In de uitzending van RTL Late Night gaan Lil' Kleine en de Hilversumse burgemeester Pieter "Pietertje" Broertjes de discussie aan.

Anouk over Songfestival-optreden Trijntje - september 2015

Trijntje Oosterhuis vertegenwoordigt Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival in 2015. De zangeres doet dit met het door Anouk geschreven nummer Walk Along. Het lukt Oosterhuis uiteindelijk niet om tot de finale van het Songfestival door te stoten. Veel kijkers wijten haar falen niet aan haar zangtalent, maar aan de regie en de kledingkeuze van de zangeres.

In RTL Late Night laat Anouk enkele maanden na het Songfestival weten wat ze van de uitvoering en de jurk vindt. Oosterhuis zegt in een later interview dat ze Anouk sinds de bewuste uitzending niet meer zo vaak spreekt.

De overlevenden van Bataclan - november 2015

Op de avond van vrijdag 13 november bestormen meerdere terroristen de concertzaal Bataclan in Parijs en openen zij het vuur op bezoekers die een concert van de Amerikaanse band Eagles of Death Metal bijwonen. 89 mensen komen om het leven. Vier Nederlandse vrienden overleven de aanslag en vertellen drie dagen na de gebeurtenissen aan Tan hoe zij die avond hebben beleefd.

Een jaar later krijgt hij voor deze uitzending de Sonja Barend Award voor het beste televisie-interview. "Tan en zijn redactie creëerden een vertrouwelijke sfeer waarin die jongens zichzelf durfden te zijn - alsof er geen duizenden mensen meekeken. Dat is een gave", schrijft Hanna Bervoets in het juryrapport.

Zwartepietdebat - november 2015

In aanloop naar de sinterklaasviering in 2015 is de Amerikaanse documentairemaker Roger Ross Williams te gast bij Tan. Williams onderzoekt in zijn film Blackface hoe de sinterklaasviering voor onrust binnen de Nederlandse maatschappij zorgt. Als Williams aan Tan vraagt welke positie hij in de discussie vertegenwoordigt, laat de presentator weten graag een verandering te zien, maar dat de kinderen gewoon hun feest moeten kunnen vieren.

Anderhalf jaar later vertelt Tan dat hij sinds zijn uitspraken in de bewuste uitzending dusdanig wordt bedreigd, dat hij beveiligd moet worden.

Julie leest brief aan overleden burgemeester Van der Laan voor - oktober 2017

Julie Slagman en de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan ontmoeten elkaar in 2016 tijdens het kindergala, waar Slagman als veertienjarige voorleeskampioen een fragment uit Anne Franks dagboek leest. Op 5 oktober 2017 overlijdt Van der Laan aan de gevolgen van kanker en Slagman denkt in een post op Facebook aan de ontmoeting met Van der Laan terug.

In haar digitale brief vertelt Slagman dat haar vader ook aan kanker overleden is en zet ze uiteen hoe de familie na een tijd van verdriet toch weer levensenergie heeft kunnen vinden. De post wordt vaak gedeeld en in de uitzending leest Slagman nog een keer haar brief voor.

Huilende Humberto (bemoedigende woorden Frits Spits) - februari 2018

Aan het einde van de uitzending op woensdagavond 28 februari laat Tan weten dat hij zal stoppen als presentator van RTL Late Night. Tan legt uit dat hij het niet eens is met de zender, maar dat hij het besluit respecteert. Ook spreekt hij zijn dank aan zijn redactie en de kijkers uit en kondigt hij aan dat er een vervanger gevonden is. Later wordt bekend dat dit Nieuwsuur-presentator Twan Huys is.

Tafelgast Frits Spits onderbreekt het dankwoord en zegt dat er een hetze tegen de presentator is gevoerd. Als Spits daarna nog uitspreekt hoe dapper hij het vindt dat hij zijn eigen afscheid bekendmaakt, raakt Tan hevig geëmotioneerd.