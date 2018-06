Máxima's getalenteerde jonge zus vocht tegen depressie

Inés was het jongste kind van Jorge Zorreguieta en Mariá del Carmen Cerruti. Oudste dochter Máxima (1971) en oudste zoon Martín (1972) werden een decennium eerder geboren dan Juan (1982) en Inés (1984). Jorge Zorreguieta had ook drie dochters uit een eerder huwelijk: Maria, Dolores en Angeles.

Ondanks het leeftijdsverschil van dertien jaar hadden Máxima en Inés een hechte band. De Nederlandse koningin zou meerdere keren tevergeefs hebben geprobeerd haar met haar geestelijke gezondheid worstelende zusje naar Nederland te halen.

Inés studeerde psychologie aan de Universidad de Belgrano in de Argentijnse hoofdstad. Voor haar afstudeerscriptie onderzocht ze de verschillen in suïcidaal gedrag tussen de genders. Ze studeerde cum laude af, met een gemiddelde van 9,5 op haar cijferlijst.

Na haar opleiding besloot de psychologe niet door te studeren, ondanks aansporingen van haar oudere zus Máxima. Ze ging in Panama aan de slag als hr-medewerker bij de Verenigde Naties en werd daar verliefd op een Argentijnse man. Toen deze relatie in 2012 op de klippen liep, besloot ze terug te keren naar Buenos Aires.

Psychische problemen

Terug in eigen land bleek het psychisch niet goed met haar te gaan. Inés werd nog datzelfde jaar opgenomen in een psychiatrische kliniek, omdat ze zou lijden aan ernstige anorexia, depressiviteit en paranoïde waandenkbeelden.

Na haar terugkeer kreeg de Argentijnse pers meer belangstelling voor de jongste telg van het gezin. Vader Jorge was minister van Landbouw tijdens de junta van generaal Jorge Rafael Videla. Daardoor is hij in Nederland in opspraak geraakt en kon hij het huwelijk van zijn oudste dochter met de Nederlandse kroonprins in 2002 niet bijwonen. Jorge Zorreguieta overleed vorig jaar op 89-jarige leeftijd.

Inés was wel bij het huwelijk tussen Máxima en Willem-Alexander aanwezig, als bruidsmeisje. Ze werd ook peettante van prinses Ariane (11), de jongste dochter van het koningspaar. Die heet voluit Ariane Wilhelmina Máxima Ines en is dus ook naar haar tante vernoemd.

In 2016 raakte Inés in Argentinië in opspraak, toen ze een functie kreeg als hoge ambtenaar voor sociaal beleid. De Argentijnse pers en critici van het bewind van president Mauricio Macri merkten op dat ze niet de juiste kwalificaties bezat.

Inés zou haar goedbetaalde baan vooral aan de invloed van haar familie te danken hebben gehad. Zo is koningin Máxima goed bevriend met Macri. Máxima ontkende iets te maken te hebben gehad met de benoeming van haar jongere zus.

Zangeres

Inés speelde verdienstelijk gitaar en kon goed zingen. Ze hield vooral van rock- en popmuziek uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. Die liefde werd haar niet bijgebracht door haar ouders, die liever naar oude jazz luisterden, maar door haar oudere broers.

Hoewel ze al langer gitaar speelde en zong, nam ze pas in 2013 les. Ze bracht in 2014 onder meer liedjes van The Doors, The Beatles en Jimi Hendrix voor het voetlicht tijdens een muziekfestival in Buenos Aires. Thuis stond er altijd muziek op, vertelde ze destijds aan de krant Clarin.

Inés Zorreguieta is vrijdag in besloten kring begraven. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de drie prinsessen reisden naar Argentinië af om haar de laatste eer te bewijzen. Inés is 33 jaar geworden.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.