Hier moet je op letten als je je woning tijdens vakanties wilt verhuren

Niet alleen het zelf huren van een onderkomen tijdens trips in het buitenland, maar ook het verhuren van de eigen woning tijdens vakanties wordt steeds populairder. Dat laatste kan vrij lucratief zijn. Hoe gaat het precies in zijn werk en wat moet je niet vergeten?

Als je je woning wilt verhuren, is het van belang om allereerst te kijken naar wat de regels voor vakantieverhuur in jouw gemeente zijn. Het is namelijk zo dat gemeenten deze richtlijnen zelf mogen bepalen en zodoende verschilt dit per stad of gemeente.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde platforms stijgt, proberen verschillende gemeentebesturen met nieuwe regelgeving meer vat op deze vorm van verhuur te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal dagen dat een huis verhuurd mag worden, of welke delen van de stad juist wel of niet in aanmerking komen voor een vergunning.

Huurwoning

Hoewel het waarschijnlijk heel verleidelijk klinkt, kan niet iedereen tot vakantieverhuur overgaan. Want in veel gevallen staat in het huurcontract dat je je (sociale) huurwoning niet mag verhuren. Dit omdat dat volgens de wet onderverhuur is en dat is, op enkele uitzonderingen na, verboden.

Negeer je dit als huurder, dan kan het grote gevolgen hebben. "Het verhuren van een sociale huurwoning via een van deze sites mag niet. Dit heeft alles te maken met de volkshuisvestelijke taak van deze vorm van verhuur. Huurders die het toch proberen, riskeren ontbinding van de huurovereenkomst. Dat wil zeggen dat ze dan hun woning kwijtraken en verplicht moeten verhuizen", licht woordvoerder Marlies Kolthof van de vereniging van woningcorporaties Aedes toe.

Haken en ogen

Daarom is het aan te raden om alleen tot verhuur over te gaan als je een koopwoning of -appartement hebt. Daar zitten nog altijd haken en ogen aan. Een veelvoorkomend probleem is dat de overige bewoners niet altijd blij zijn met tijdelijke toeristen als buren.

Meestal is het goed om even met hen in overleg te gaan. Dit kan veel problemen op voorhand voorkomen. Daarnaast is het verstandig als je in een appartement woont, om ook te kijken hoe het via de Vereniging van Eigenaren (VvE) geregeld is.

Soms wil het geval dat vakantieverhuur expliciet in de statuten van de VvE genoemd wordt. Licht daarom de VvE altijd in als je tijdelijk wilt gaan verhuren. Als het volgens de regels niet mag, is dit het orgaan om mee in overleg te gaan, om te kijken of er misschien een uitzondering gemaakt kan worden.

“Vroeger werd dit door ons als hypotheekverstrekker gedoogd.” Andrea de Graaf, ING

Gasten

Een ander heikel punt is vaak wie er tijdelijk in je woning komt. Gelukkig is het zo dat je via Airbnb en Wimdu van tevoren contact met de mogelijke gasten kan leggen. Zo heb je de kans om meer over hen en de reden van hun verblijf te weten te komen.

Daarnaast zie je op deze sites beoordelingen van andere verhuurders. Hiermee kun je enigszins inschatten wat voor vlees je in de kuip hebt. Je wilt je buren natuurlijk geen weekend lang opschepen met een Brits vrijgezellenfeest.

Schade aan je woning

Ook al heb je de huurders gescreend, toch kan er dan nog altijd wat misgaan tijdens zo'n huurperiode. Zo kan er iets stuk gaan. Als dit niet gemeld wordt, blijf je met schade in je woning achter.

Wimdu en Airbnb hebben een soort van garantie voor verhuurders. Deze dekt bepaalde schade en eventuele diefstal door huurders.

Deze bedragen zijn vrij hoog, maar beide platforms zeggen het maximale bedrag nog nooit uit te hebben gekeerd. Dit valt op twee manieren te interpreteren: de verstandhouding tussen huurder en verhuurder verloopt bijna altijd goed óf de bepalingen zijn zo strak dat ze het gehele bedrag nooit hoeven te betalen.

Let daarnaast goed op dat je maar een bepaalde periode nadat de gasten zijn vertrokken je schade kan claimen. In sommige gevallen is je inboedel- en opstalverzekering te gebruiken, maar lees daarvoor eerst goed de voorwaarden. Een rondgang langs verschillende verzekeraars leert dat grotere problemen vaak tussen verhuurder en huurder opgelost moeten worden en dat de verzekeraars er hun handen niet aan branden.

Borg vragen

Om jezelf op voorhand in te dekken is het een goed idee om met een waarborgsom te werken. Bij het maken van de advertentie heb je namelijk verschillende opties hoe je huurprijs opgebouwd is.

Voeg je er bijvoorbeeld een borgbedrag met bepaalde bepalingen aan toe, dan wordt het voor de huurder een stuk interessanter om alles heel en netjes achter te laten. Dan krijgt hij tenminste zijn geld terug.

Bij het bepalen van het huurbedrag is het ook handig om het volgende in je achterhoofd te houden. Airbnb houdt een percentage van de huurprijs in na verhuur. Daarnaast gooien alle platforms een percentage op de totaalprijs voor hun eigen gewin.

Hypotheekvoorwaarden

Wat misschien nog voor een probleem kan zorgen, zijn de voorwaarden van je hypotheekverstrekker. Het is daarom verstandig om toch van tevoren even contact te hebben. Door de groei van deze vorm van verhuur, gaan veel banken er inmiddels een stuk soepeler mee om.

Onder meer bij ING staat op de website heel duidelijk uitgelegd wat wel en niet mag. Andrea de Graaf, woordvoerder bij ING, vult aan: "Vroeger werd dit door ons als hypotheekverstrekker gedoogd. Wij hebben de maatschappelijke ontwikkeling ook gevolgd en zodoende hebben we de voorwaarden en regels met betrekking tot het verhuren via deze platforms op onze website gezet. Hierdoor is het voor iedereen inzichtelijk hoe het bij ons zit."

Toeristenbelasting

Als laatste moet je niet vergeten dat je nog verschillende belastingen moet betalen. Zo moet je toeristenbelasting afdragen aan je gemeente.

En bij tijdelijke verhuur moet je 70 procent van de huurinkomsten opgeven bij de Belastingdienst. Zit er bij de verhuur ook nog een maaltijd inbegrepen, dan valt dit onder de bed and breakfast-regeling.