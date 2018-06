Michael P. voor de rechter: Een reconstructie van de zaak-Anne Faber

Het is vrijdag rond 17.00 uur als Anne besluit om een rondje op haar zwarte opoefiets te gaan rijden. Dit doet ze vaker, vertelt haar familie later aan EenVandaag. Om haar hoofd leeg te maken.

De tocht voert haar langs onder meer Hollandsche Rading en Baarn, waar ze wordt overvallen door een flinke bui. Natgeregend stuurt ze om 18.50 uur een foto van zichzelf naar haar vriend. Dat is op de kruising Hilversumsestraatweg/Amsterdamsestraatweg. Het is het laatste teken van leven dat Anne geeft. De WhatsAppjes van haar vriend leest ze sinds 19.45 uur niet meer, laat hij in een bericht op sociale media weten.

Ergens, het is niet bekend hoe en waar, is Anne de op zijn scooter rijdende P. tegengekomen. Hij bedreigt haar met een mes en neemt haar achter op het voertuig mee richting een omheinde plek. Haar handen heeft hij vastgebonden.

De twee lopen een stukje, P. tilt haar op enig moment over het hek, en uiteindelijk verkracht hij de vrouw. Met het mes doodt hij haar, volgens het Openbaar Ministerie (OM) om zijn daad te verhullen.

Telefoongegevens van Anne wijzen later uit dat de vrouw mogelijk al op weg naar huis was toen ze P. tegenkwam.

De politie Utrecht verspreidt foto's van Anne. Rechts de foto van zichzelf die ze op 29 september stuurde.

De zoektocht

Haar vriend begint zich diezelfde avond nog ongerust te maken. De fiets waarop Anne is weggereden, is vrij nieuw en ze zou hem nooit ergens zonder het extra slot neerzetten. Dat slot heeft ze niet bij zich. Hij licht haar familieleden in, die op hun beurt in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de politie melding van de vermissing maken.

De agenten starten een onderzoek, verspreiden een opsporingsbericht en richten zaterdagmiddag een rechercheteam in. Ze hebben van de familie van de vrouw te horen gekregen dat ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel had. Ze zou nooit zomaar verdwijnen. "En als ze zich niet lekker had gevoeld, had ik het wel geweten", zegt de moeder van Anne tegen het actualiteitenprogramma.

Vrienden en familie van Anne zijn ondertussen met de zoektocht begonnen. Deze begint in Baarn, waar de vrouw haar laatste teken van leven geeft. In de dagen hierna wordt het aantal zoekende mensen en het zoekgebied steeds groter en groter. Maar van Anne wordt geen spoor gevonden.

Het keerpunt

Dit verandert wanneer de jas van Anne op dinsdag 3 oktober in de gemeente Huis ter Heide wordt aangetroffen. Voor de familie een keerpunt, want nu is duidelijk dat er iets 'niet in de haak is'. "We wisten het niet, totdat haar jas werd gevonden. Toen wist ik wel dat het geen ongeluk was", aldus haar moeder tegen EenVandaag.

Het blijkt ook een keerpunt in het politieonderzoek, want op de jas van de vrouw wordt DNA van Michael P. aangetroffen, een toen nog 27-jarige man die is veroordeeld voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in 2010. Hij werkte in een kliniek in Den Dolder, minder dan 10 kilometer van de plek waar Anne een foto stuurde, aan zijn terugkeer in de maatschappij na twee derde van zijn elfjarige straf te hebben uitgezeten.

De oom van Anne, Wim Faber, vertelt in het interview dat hij samen met zijn broer al voor P. in beeld kwam bij de kliniek langs was geweest. Hier hoort hij van een begeleider wat de mensen daar op hun kerfstok hebben. "Toen wisten we al: dit is foute boel", schetst hij. "Dit is een terecht gevoel gebleken."

De kliniek in Den Dolder (foto: ANP).

Verhoor

De zoektocht naar de vrouw gaat onverminderd door, terwijl het politieverhoor van P. start. Later wordt bekend dat de man een negental verklaringen aan de agenten heeft afgelegd. "Hij heeft altijd hetzelfde verhaal verteld", meldde zijn advocaat Niels Dorrestein na afloop van een eerdere zitting in de zaak aan NU.nl.

P. bekent Anne te hebben verkracht en vermoord en hij wijst de agenten ook naar haar lichaam. Ze ligt begraven in een natuurgebied in Zeewolde, op meer dan 30 kilometer bij de kliniek vandaan. Hoe de verdachte haar lichaam daar gekregen heeft en of ze in de tussentijd ergens anders heeft gelegen, is niet officieel bekendgemaakt.

De agenten verplaatsen zich woensdagmiddag 11 oktober naar Zeewolde.

Het gebied bij de Flediteweg wordt afgesloten, wat opvallend is; eerder mochten vrijwilligers meehelpen met zoeken. Op donderdag 12 oktober komt het hoge woord er bij de politie uit. Er wordt niet meer gezocht naar een levende Anne, maar naar haar lichaam. En de zoektocht beperkt zich tot een plek in de gemeente in Flevoland.

Diezelfde avond wordt tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat het lichaam van de 25-jarige Anne Faber gevonden is. "Het zwartste scenario is waar geworden", spreekt Wim Faber. "Onze geliefde Anne is niet meer."

Rechtszaak

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de man die haar van het leven heeft beroofd, begint maandag en duurt twee dagen. De verwachting is dat de strafeis dinsdag door justitie wordt uitgesproken.

De nabestaanden van Anne zullen dinsdag spreekrecht krijgen. Het laatste woord is aan Michael P. Op 17 juli hoort de verdachte het vonnis van de rechtbank in Utrecht.