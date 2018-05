NUweekend Origineel barbecueën? Plan vooruit en bestel ruim op tijd bij de slager 72 x gedeeld De temperatuur is in het pinksterweekend hoog genoeg voor een barbecue, maar hoe voorkom je dat de zalm in aluminiumfolie, de kipspiesen en de gegrilde groente je de keel gaan uithangen? NU.nl vroeg een aantal experts om tips.