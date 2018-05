Waarom de Toppers toppers zijn: 'Iedereen is gelijk en samen zingen verbindt'

De geboorte van de Toppers ligt, hoe kan het ook anders, bij een van de vele ruzies tussen Gerard Joling en Gordon. René Froger gaf in 2004 een concertreeks in de Arena, waarvoor hij Joling en Gordon als gastartiesten vroeg en Froger direct succesvol optrad als bemiddelaar. De medley die de drie zongen werd zo goed ontvangen, dat de mannen een zangformatie begonnen.

Nu, vele jaren later, vormen die medleys nog steeds een belangrijk onderdeel van het succes van de Toppers - momenteel gevormd door Gerard Joling, René Froger, Jeroen van der Boom en Jan Smit. Een voorbeeld van zo'n reeks aan elkaar geplakte nummers is de ABBA-medley van de Toppers, waarbij in ruim zeven minuten tijd acht nummers te horen zijn van de Zweedse supergroep.

Willie Oosterhuis, presentator van het Mega Piraten Festijn - eveneens een meezingfeest - en docent aan de opleiding School van het Nederlandse lied, ziet wat de Toppers doen als een sterk staaltje vakmanschap.

"Sommigen zingen niet meer zoals vroeger", vertelt hij aan NU.nl. "Maar ze hebben nu Jan Smit erbij, dat doen ze goed. En mochten de stemmen het even niet doen, dan staat het nog altijd op band. Zo'n avond moet goed in elkaar zitten, maar daar zorgen ze wel voor."

De Toppers zingen zowel in het Nederlands als in het Engels en wisselen verschillende muziekstijlen af. "Ze doen alles."

De Toppers in 2016 met hun 'Royal night of disco'



'Dikke tien'

Freek van Daal is al ruim 25 jaar werkzaam in de muziekindustrie - onder meer als zanger van feestband One Two Trio, maar ook als organisator en bedenker van concepten. Momenteel is hij maandelijks te gast bij 538-programma Evers staat op met muziekspelconcept De Hussel.

Toen Van Daal met zijn band halverwege de jaren negentig een hit had met 'meezingnummer' Juffrouw Toos, merkte hij al dat er bij het publiek behoefte was aan een meezingevenement.

"De mensen achter de Toppers hebben daar heel goed op ingespeeld, samen met de Toppers zelf, en dan met name René Froger", vertelt Van Daal. "Wat wij in het klein deden, zijn zij heel groot gaan uitbouwen met de verschillende Toppers. Conceptmatig verdient dat een dikke tien. Het is heel goed bedacht en nog beter uitgevoerd."

Ook Lars Boele, radio-dj bij 100% NL, is vol lof over de Toppers en ziet de diversiteit van een avondje in de Arena als unique selling point. "Ze zingen moderne liedjes, maar ook nummers van vroeger. Met de medleys die ze doen, het thema dat ze elk jaar hebben en het decor erbij vind ik dat ze echt een eigen identiteit hebben."

Aandacht

Daarnaast hebben ze volgens Van Daal ook een streepje voor op andere meezingevenementen, zoals bijvoorbeeld de Groots met een zachte G-concerten van Guus Meeuwis of het Mega Piraten Festijn.

"De Toppers zijn allemaal mensen die aandacht genereren voor radio en televisie en ook in andere hoedanigheden, bijvoorbeeld als presentator, in de media komen. Er is niet voor niks een hele serie op televisie geweest waarin op zoek werd gegaan naar een vijfde Topper. En Gerard Joling en Gordon, die nu natuurlijk weg is, snapten destijds heel goed dat een beetje heisa tussen hun twee positief kon uitpakken voor de Toppers."

Op zo'n avond in de Arena zie je volgens Van Daal 'echte toppers' staan. "Bekende namen die samen iets neerzetten. Qua zang en entertainmentwaarde zit het heel goed in elkaar en de gaten die mogelijk zouden kunnen vallen, vullen ze op met buitenlandse acts."

Ook gebeurt er achter de schermen veel waar het publiek niks van meekrijgt, maar wat wel tot in de puntjes is geregeld. "In die show zit een uren- en urenlange voorbereiding, onder meer om de medleys te oefenen, maar ook vanwege het showaspect en het licht en geluid."



Publiek bij de Toppers

Iedereen gelijk

De kenners verwachten dat het concept van de zanggroep nog jaren mee kan. "Het publiek is heel gemêleerd, omdat iemand die niet van hun soort muziek houdt er toch nog met zijn vriendengroep naartoe kan. Dan ga je meer voor de sfeer en niet zozeer voor de muziek", aldus Van Daal.

Volgens Boele is een avondje Toppers "inmiddels een traditie geworden". "Je kunt het zien als 'legaal gek doen'. Het is voor iedereen: jong, oud, de advocaat en de bakker om de hoek. Iedereen is op zo'n avond gelijk en iedereen staat mee te zingen."

Dat saamhorigheidsgevoel stipt ook Oosterhuis aan. "Mensen komen met z'n allen bij elkaar om te zingen, en dan gebeurt er iets in het lichaam: het geluksstofje dopamine wordt aangemaakt. Samen zingen verbindt."

Samenstelling

In welke samenstelling de Toppers zingen, maakt volgens de geïnterviewden overigens niet zo veel uit. De groep begon met Joling, Froger en Gordon, maar de laatste verliet de groep in 2011. Joling was er even tussenuit, Van der Boom kwam er later bij en Smit is dit jaar voor het eerst volwaardig lid van de groep.

"Om bij de Toppers te kunnen horen is het wel van belang dat je iets gepresteerd hebt in de muziekwereld", zegt Oosterhuis. "In je eigen vak moet je aan de top zitten en dat is bij iedereen ook het geval. Je zou zo nog jaren door kunnen gaan: misschien komt André Hazes er op een gegeven moment wel bij."

"Ik zou het wel leuk vinden als er een vaste vrouwelijke Topper bij komt", zegt Van Daal. "Maar dat lijkt toch lastig te zijn. Glennis Grace was al een paar keer te gast, maar niet als vast karakter."

Voorlopig zijn we dus nog niet van de Toppers af: hun ijzersterke concept lijkt nog jaren mee te kunnen gaan. Dit weekend zijn hun medleys op vrijdag, zaterdag en zondag te horen in de Johan Cruijff Arena. Voor het concert van zaterdag zijn nog kaarten beschikbaar.