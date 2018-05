Bierexperts en hun persoonlijke top tien speciaalbieren

Gerbrand Pot, bierliefhebber en oprichter van het speciaalbierplatform Bierista:

1. LaTrappe Quadrupel

"Mijn all-time favorite. Ontdekt in het Arendsnest in Amsterdam toe iemand me inleidde in de wereld van Nederlandse brouwers. Met name de 'opgelegde' Quadrupel (gerijpt in fusten voor rum, whisky en rode of witte wijn) zijn bijzonder en alleen te verkrijgen bij het klooster."

2. Bronckhorster Nightporter (donderdag verkozen tot beste bier van Nederland)

"Vanaf de eerste slok heb je maling aan alles; niets doet er meer toe. Dik en stroperig als afgewerkte motorolie. Product van Steve Gammage, een tot Achterhoeker genaturaliseerde Welshman. Altijd als laatste te nemen, want hierna gaat het licht uit."

3. Chamaven Walburg (blond)

"Pas sinds maart 2018 beschikbaar en exclusief op de tap in Café De Deur - waarschijnlijk het gezelligste café van Zutphen. Vier vrienden die hun hobby hebben uitgebouwd en een verrassend lekker zomerbiertje hebben gebrouwen. Zusje van de Chamaven Rijkaard - een stoere Quadrupel die gerijpt in eiken vat het lekkerst is."

4. Desperados

"Vreemde eend in de bijt, maar toch. In 1996 voor het eerst gedronken aan de oevers van het meer van Annecy (la douce France). We zagen een serveerster lopen met een dienblad vol Desperados waar de condensdruppels letterlijk over de flesjes stroomden. Die moesten en zouden we ook drinken! Sindsdien altijd (samen met een limoen) op voorraad als einde-dag-dorstlesser als het kwik de 25 graden Celsius nadert."

5. Malheur Dark Brut

"Broer van de Malheur Brut en ooit voor het eerst geproefd onder leiding van de brouwer zelf. Ware verrassing van champagnebubbels en donker bier; karamel, koffie, druiven, vanille en sherry. Met tonen van hout en geroosterde mout. Een magnum die altijd een verrassende indruk maakt op verjaardagsvisite."

6. Deus

"Het beste uit twee landen; gebrouwen en vergist in België, daarna gerijpt, geklaard en ontgist in Frankrijk. Mousserend bier met de smaak van boter en toch fris en droog. We drinken dit natuurlijk uit een wijnglas of een foute. En soms met de pink een klein beetje omhoog."

7. Wilderen Tripel Kanunnik

"Nog nooit zo'n commercieel - en dus ook lekker - bier gedronken. De filosofie van de brouwer is simpel 'Ik wil bier maken dat goed verkoopt', en dat zal het ook wel doen. In het proeflokaal van de brouwer word je bediend door schijnbaar de schoonste dames van de regio. Bij elke slok kun je je een dergelijk beeld goed voorstellen."

8. Kompaan Vrijbuiter

"Uit de Haagse stal van Kompaan. Stoer, robuust en makkelijk drinkbaar. Gedronken op een camping in Leidschendam in totaal ontspannen en onbezorgd toestand waaraan dit bier enorm heeft bijgedragen. Met een prachtig gedicht op de rug als een literaire tatoeage; die moet je lezen en nooit meer vergeten. Trouwens; waar zijn ze gebleven, de echte vrijbuiters?"

9. Paix Dieu

"Smeuïg, vol en ambachtelijk. Gebrouwen bij volle maan. Althans, dat zegt men en dan nemen we dat aan. Een magnum leegschenken onder vrienden is een waar feest; daarom heb ik er altijd een paar van in de koeling liggen - je weet maar nooit wie er spontaan langskomt!"

10. Tank 7

"Ik houd niet van IPA's - zijn me te bitter. Maar de Tank 7, en dan het liefst van de tap, is de uitzondering die de regel bevestigt. Pittig met het aroma van grapefruit. En een acceptabel bittertje. Zon, terras, heet en dorst; Tank 7 is de koele Amerikaanse strandwacht die me redt."

Biersommelier Fiona de Lange, schrijver van drie boeken over bier:

1. Westmalle Triple

"Dit is uitgeroepen tot een van de beste bieren ter wereld. Hij heeft een mooie bitterheid, is fris en ook heel volmondig qua moutsmaak."

2. Jopen Life's a Beach Session IPA

"Echt een bier van deze tijd. Laag in alcohol en hij heeft veel smaak. Het is een hopbitter bier met een moutig karakter, een echt doordrinkbaar bier. Deze drink ik regelmatig."

3. La Trappe Isid'or

"Afkomstig van een van de twee trappistenbrouwerijen van Nederland. Een amberbier (hoog in alcohol) dat stabiel is van kwaliteit. Hij heeft een zoete karamelsmaak en fruitig aroma, maar ook een mooie bitterheid. Het beste van twee werelden, dus."

4. Westvleteren 12

"Dit is uitgeroepen tot een van de beste bieren ter wereld. Het is een goed bier, maar eigenlijk is dat onzin, want dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Dit bier heeft goede donkere, gebrande mouttonen die bitterheid geven. Het is een zwaar bier met een alcoholpercentage van ruim 10 procent. Een mooi bier om een mooie avond mee af te sluiten."

5. Weihenstephaner

"Een mooi, Duits tarwebier met een lichtzure frisheid. Weizen en witbier zijn niet hetzelfde, zoals vaak wordt gedacht. Weizen is door de tarwe net iets voller van smaak."

6. Gouden Carolus Whisky Infused

"Dit is whisky infused-bier, bier met whisky erdoor. Het wordt gemaakt door een Belgische brouwerij en whiskystoker. De whiskytonen komen goed in het bier naar voren, wat de smaak een veelzijdig karakter geeft. Hoog in de alcohol, dus ook een goed bier om een avond mee af te sluiten."

7. Hertog Jan vatgerijpt

"Dit bier is redelijk exclusief, ze komen zo'n een keer per jaar met een nieuwe introductie. Dit is een bier dat in een vat wordt gerijpt en daardoor zijn er vanilletonen in te proeven. Een complex bier, die qua smaak veel diversiteit heeft.

8. Saison DuPont

"Een saison is van oorsprong een seizoensbier, een blond bier met circa 6 procent alcohol. Het heeft een hele droge, maar frisse nasmaak en een nabitterheid, echt typerend voor de Saison, dat wordt veroorzaakt doordat er een hele actieve gist is gebruikt voor het maken van dit bier. Mensen die van droge witte wijn houden, zullen dit ook lekker vinden."

9. Texels dubbel

"In dit bier proef je veel karamel en zoete tonen, zwart fruit en chocola. Een bier dus met wat warmere smaken, die meer geschikt is voor de avond."

10. Gaia van Oedipus

"Dit is een IPA van een Amsterdamse brouwerij, die onlangs is uitgeroepen tot beste IPA van Nederland. Een hopbitter bier die mooi in balans is met frisse citrustonen en zoete, fruitige tonen."

Twan Dohmen, journalist, bierkenner en schrijver van twee bierboeken:

1. The Hopfather

"Dit is een session IPA van 5 procent van brouwerij Oersoep in Nijmegen. Een bittertje met iets minder alcohol dan een 'gewone' IPA van de leukste en hipste brouwerij van de Keizerstad, bekend van zijn experimenten en zurige bieren met hulp van wilde gisten.

2. Rochefort 8

"Dit is een trappist uit de Belgische Ardennen, van 9,2 procent. Het is een donker, maar fruitig bier met een smaak van pruimen en vijgen."

3. Korenwolf

"Een witbier van 5 procent van Gulpener uit Limburg. Een viergranenbier met koriander en sinaarsappelschil. Fris, zoet en zuur."

4. Jopen Mooie Nel IPA

"Een prijswinnende IPA, in 2015 uitgeroepen tot het beste bier van Nederland."

5. Westvleteren 12

"Dit is een trappist uit West-Vlaanderen van 10,2 procent, een zware donkere quadrupel. Alleen te koop aan de poort van de Sint Sixtus Abdij."

6. Code Oranje

"Deze is van D’Ooijevaer in Gennep. Een strong dark ale van 8 procent. Vijf biermannen uit mijn geboortestadje brouwen dit mooie bier."

7. Schneider Weisse Mein Orginal

"Deze is van Kelheim Duitsland. Een weizenbier van 5,4 procent. Een fris, zomers tarwebier gebrouwen naar een recept uit 1872 aan de oevers van de Donau."

8. Westmalle Tripel

"Dit is een blonde trappist uit België van 9,5 procent. Dé tripel van onze aardbol."

9. Brand Ongefilterd

"Dit biertje van 5,2 procent is hét alternatief voor een pilsener. Een lekkere doordrinker uit het zuiden van Limburg."

10. Bloedbroeder

"Dit is een stevig stoutbier van Kompaan van 9,1 procent. Gebrouwen met een geroosterde moutsoort en een toevoeging van rode port."