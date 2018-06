Vakantietrends: 'Niemand wil met duizend man rond een fontein in Venetië staan'

Nederlanders zijn klaar met massatoerisme. Dat is de grootste beweging die reistrendwatcher Tessa aan de Stegge ziet. "Een trend die vorig jaar in gang is gezet, is dat mensen op een bewustere manier reizen", zegt ze.

"Mede door snelle groei van het aantal middenklassetoeristen uit Aziatische landen is er een enorme groei aan toerisme ontstaan. Ook is vliegen is goedkoper geworden, waardoor ook wij meer reizen. Dit leidt tot overtoerisme op populaire plekken."

Aan de Stegge noemt plaatsen als Venetië en Barcelona, waar de plaatselijke bevolking klaagt over de overdaad aan toerisme.

"De steden stralen hierdoor uit dat zij niet zitten te wachten op toeristen. Dit brengt een bepaalde bewustwording bij mensen teweeg en daardoor wijken mensen uit naar plaatsen die wat minder toeristisch zijn. Daardoor is bijvoorbeeld Valencia in Spanje nu hip and happening."

Toerisme in Barcelona

Typisch Nederlands

De Nederlandse toerist sluit zich aan bij deze "bewuste" groep, zegt Aan de Stegge. "Het zit in het karakter van de Nederlander om naar dit soort plekken te willen. Ze zeggen: 'Ik heb hard gewerkt, we mogen op vakantie en willen hierbij het liefst een zo authentiek mogelijke ervaring.' Niemand heeft zin om met duizend man rond een fontein in Venetië te staan."

Mensen hebben behoefte om plekken te bezoeken die minder druk zijn, zegt de reistrendwatcher. "De combinatie van een unieke ervaring en het behoud van lokale cultuur en natuur staat hoger op de agenda. Vakantiegangers maken hun reizen meer bewust, ze beseffen dat ze ergens te gast zijn. Het gaat niet alleen om consumeren, maar ook om iets teruggeven."

Dat uit zich eveneens in speciale reizen waarin mensen aan een project meewerken, zoals plastic opruimen op stranden en het beschermen van zeeschildpadden. Ook reisorganisaties zijn ermee bezig en doneren bijvoorbeeld een deel van de winst aan een bepaald lokaal project.

Alternatieven

"Reizen is leuk, maar zowel reizigers als reisorganisaties kunnen hun ogen niet langer meer sluiten voor de schaduwkant van massatoerisme", zegt Tom Aussems van het reistijdschrift Columbus Magazine. Hij tipt daarom enkele alternatieven voor populaire vakantiebestemmingen als Venetië en Koh Phi Phi in Thailand.

"In de steden Treviso of Padova vind je dezelfde charme, pleinen en historische gebouwen als in Venetië, maar dan zonder de meutes. Zelfs de romantische grachten, weliswaar zonder gondels, ontbreken niet."

Ook de Algarve in Portugal heeft te maken met een toename aan bezoekers. Aussems tipt de provincie Alentejo. "Dé plek om tot jezelf te komen en rust te ervaren door juist veel te doen en weinig te denken. Het is het dunst bevolkte deel van Portugal, dus je hebt er alle ruimte om te spelen en te ontdekken."

Maya Bay bij de Thaise toeristische trekpleister Koh Phi Phi is door het massatoerisme zelfs de komende vier maanden gesloten. Als alternatief tipt Aussems de Andamanen. "Dit zijn Indiase eilanden, die dichter bij Myanmar en Thailand liggen dan bij India." De eilanden zijn niet drukbezocht: "Je hebt de paradijselijke stranden er helemaal voor jezelf."

Toeristen op het strand in Koh Phi Phi

Vaker Friesland

Uit recente cijfers van NBTC-NIPO Research blijkt dat zeven op de tien Nederlanders deze zomer op vakantie willen gaan. Dat zijn bijna twaalf miljoen Nederlanders. Van deze groep heeft 60 procent zijn vakantie al geboekt en is 20 procent van plan dit te doen.

Dat is een stijging van 240.000 vakanties ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar hebben 8,7 miljoen Nederlanders het plan om in het buitenland op vakantie te gaan en zijn 2,5 miljoen voornemens om in eigen land vakantie te vieren (een stijging van 1 procent). Hierbij zijn vooral Gelderland en Limburg populaire gebieden.

Wellicht dat Friesland daar ook toe gaat behoren, nu de provincie door reisgids Lonely Planet is uitgeroepen tot de op twee na beste bestemming in Europa in 2018. Dat is in 's werelds bekendste reisgids de hoogste notering ooit voor een Nederlandse regio of stad.

"Dit past bij het feit dat we tijdens onze vakantie op zoek zijn naar cultuur en authenticiteit", zegt Aan de Stegge. "Friesland heeft heel eigen dingen, zoals de watersport en de Friese taal. Het is leuk om dat te ervaren."

Veilig gevoel

Wat betreft buitenlandse bestemmingen blijft Frankrijk het populairst met 1,3 miljoen voorgenomen vakanties. Spanje volgt met 1,1 reizen en op de derde plek staat Italië met 850.000 vakanties. Opvallend is dat Turkije ondanks de huidige onrust populairder is geworden onder toeristen. Bijna 400.000 Nederlanders zijn van plan om daar hun vakantie door te brengen.

Bestemmingen als Bali, de Caribische eilanden en de westkust van Afrika zijn volgens Aan de Stegge steeds meer in trek, omdat mensen alternatieven zochten voor de vermeend onveilige vakantielanden zoals Turkije en Egypte. "Ook Spanje en Portugal, waar geen onveilige of onrustige situatie heerste, kregen daardoor een boost."

Maar uit de cijfers blijkt dus dat Turkije weer vaker als vakantieland gekozen wordt en ook Griekenland in populariteit stijgt. "Mensen reizen inmiddels weer volop, meer zelfs dan voorheen. De schrik zat even in de benen, maar hierdoor zijn de vakantiebestemmingen wel verschoven."

Spontaan

Verder weg zijn landen als Colombia, Vietnam, Guatemala en Cambodja steeds populairder als vakantiebestemming. "Dit zijn landen met een goede infrastructuur en vrij voordelige ticketprijzen. Ook hebben deze landen een sterke geschiedenis, dat vinden mensen interessant."

Ook in de manier van reizen is de afgelopen tijd het een en ander veranderd, stelt Aan de Stegge. "Het is allemaal wat spontaner geworden. We plannen niet meer alles, hebben behoefte aan spontane ontmoetingen tijdens de reis. Dat wordt deels gevoed doordat we online last minute boeken en, desnoods op de bestemming zelf, ter plekke via apps kijken in welk hotel of guesthouse nog plek is of wat er in de buurt te doen is."

Dat spontane karakter van reizen en vakantie zorgt er ook voor dat mensen vaker de camper pakken om rond te reizen. Uit de cijfers van NBTC NIPO blijkt dat kamperen steeds meer in trek is. "Wat vaker wordt gedaan, is 'bamping': basic camping waarbij mensen zelf hun hut bouwen, hout hakken en eten zoeken. Dat wordt veel in Scandinavië gedaan."

Ook gaan mensen vaker op wandel- of fietsvakantie. "Dat sluit aan bij de gezondheidstrend. Mensen zijn in de natuur, hebben vrijheid en zijn tegelijkertijd fit bezig." Ook zijn er volgens Aan de Stegge speciale yogareizen, vaak op Ibiza, of spirituele vakanties waarbij mensen in retraite gaan.

Materialistisch

Al met al gaan mensen dus vaker op vakantie. En volgens Aan de Stegge neemt dat de komende jaren alleen nog maar toe. "Veelal jonge mensen willen investeren in ervaringen, in plaats van in een huis. Dus wordt er veel geld besteed aan vakanties", aldus de trendwatcher.

"Een tegentrend van het materialisme. Hoewel een bucketlist waarin je het aantal landen telt dat je wil bezoeken eigenlijk ook als een soort materialisme kan worden gezien."