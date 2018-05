Kiki Bertens op Roland Garros: 'Als alles meezit kan ze het toernooi winnen'

Rolland Garros, vorig jaar. Na haar verloren partij tegen de Amerikaanse Catherine Bellis barst Bertens in tranen uit. Ze weet de hooggespannen verwachtingen na haar plek in de halve finale in 2016 niet waar te maken. Bertens was een outsider voor de titel in Parijs, maar stapelt fout op fout en verlaat na een roemloze verliespartij in de tweede ronde hevig teleurgesteld de Franse hoofdstad.

"Ik was te veel bezig met mijn eigen verwachtingen en de verwachtingen van anderen", vertelt Bertens na haar nederlaag. "In mijn hoofd ging het alleen om winnen en zo ver mogelijk komen. Ik was niet bezig met lekker tennissen."

Ook de laatste maanden van 2017 bestaan voor de Wateringse vooral uit dalen. Opnieuw zorgen spanning en zenuwen op de baan voor veel onnodige nederlagen voor Bertens. Er moet iets gebeuren aan haar mentale veerkracht en zelfvertrouwen.

Haar coach Raemon Sluiter slaagt er tijdens vele peptalks niet in om het tij te keren. "Je kan altijd een mindere periode hebben en veel verliezen, maar het gaat mij om de manier waarop", zegt Sluiter nu. "Dat was de laatste maanden van vorig jaar bij haar beneden peil."

Sluiter, zelf voormalig tennisprof, legt uit wat er misging bij Bertens. "Als je alleen maar voldoening haalt uit goede prestaties en overwinningen dan raak je gefrustreerd als het even niet lukt. Dat is wat er bij Kiki gebeurde. Goede resultaten geven geen garantie voor de toekomst."

De moeilijke periode leidt na een samenwerking van ruim twee jaar bijna tot een breuk tussen Sluiter en Bertens, maar na een stevige evaluatie besluiten ze toch met elkaar door te gaan. En met succes. "Ze staat nu met een veel betere instelling op de baan."

Nadal

Die betere instelling is volgens Sluiter het gevolg van een andere benadering. "Kiki probeert nu uit iedere dag het maximale te halen en plezier te hebben in het spelletje. Dat is haar doel en niet alleen zoveel mogelijk winnen. Dat werkt voor haar veel beter", stelt Sluiter.

De 45-jarige Rotterdammer noemt tienvoudig Roland Garros-winnaar Rafael Nadal als het ultieme voorbeeld van die benadering. "Die zag ik de maandag nadat hij de finale van Roland Garros won alweer op het gras van Queen’s staan om te trainen. Hij doet er iedere dag echt alles aan en dat heeft hem veel gebracht. Dat proberen wij nu ook te doen."

“Bij het winnen van een Grand Slam-toernooi komt meer kijken dan zeven wedstrijden op rij winnen” Marcella Mesker

Sluiter merkt nog een belangrijke verandering bij Bertens; Ze is veel zelfstandiger geworden. "Kiki is nu zelf de baas geworden over haar carrière. Ze heeft het heft in eigen hand genomen en maakt nu zelf de belangrijke beslissingen in plaats van die aan anderen in het team over te laten. Dat zorgt bij haar voor meer rust."

Commentator en oud-tennisster Marcella Mesker constateert ook dat Bertens dit jaar stappen heeft gemaakt op mentaal gebied. "Het begon al bij de toernooien van Indian Wells en Miami, toen ze ondanks alle hype en media-aandacht het zowel Venus als Serena Williams erg moeilijk maakte."

De echte ommekeer kwam daarna toen Bertens het toernooi van Charleston won. "Dat was een mijlpaal in haar carrière. Ze heeft eerder toernooien gewonnen, maar Fes, Nürnberg en Gstaad zijn niet van het niveau van Charleston, waar ze ook een topper als Madison Keys moest verslaan om de titel te pakken", aldus Mesker.

Gravel

In Madrid vervolgde Bertens haar seizoen met een indrukwekkende zegereeks, waarbij ze te sterk was voor mondiale nummer twee Caroline Wozniacki en vijfvoudig Grand Slam-winnares Maria Sharapova. Alleen Petra Kvitova kon in drie sets voorkomen dat Bertens met de titel naar huis ging.

Ze bereikte met haar prestaties in de Spaanse hoofdstad haar hoogste ranking ooit: vijftiende. Sinds Brenda Schultz-McCarthy in 1998 heeft er geen Nederlandse vrouw meer zo hoog gestaan op de wereldranglijst.

Een andere reden voor haar goede prestaties van de laatste maanden is dat Bertens weer op haar favoriete ondergrond gravel speelt. Vorig jaar was ze de speelster met de meeste overwinningen (22) bij graveltoernooien op de WTA-tour en ook dit jaar won ze tot nu toe de meeste partijen op het gemalen baksteen.

Op de officieuze gravelranglijst die deze week uitkwam, samengesteld door de WTA, staat Bertens op de tweede plaats van de wereld. Alleen Simona Halep, ook nummer één op de 'echte' wereldranglijst, moet ze op basis van de resultaten van de laatste vier jaar voor zich dulden.

"Bertens behoort zeker tot de beste gravelspeelsters van de wereld", vindt Mesker. "Door haar swingtechniek kan ze met haar forehand zware topspinballen slaan en dat maakt haar spel erg geschikt voor gravel. Niet veel vrouwen hebben die techniek. Ze beschikt verder over veel kracht en sterke benen. Ook beheerst ze de techniek van het glijden, het geheim van iedere goede gravelspeler."

Bij haar oude tennisvereniging in Berkel en Rodenrijs begon de liefde van Bertens voor het gemalen baksteen. "Daar speelde ze het hele jaar door op gravel", zegt Sluiter. "Zelfs in de winter, want ze hebben daar als een van de weinige verenigingen in Nederland overdekte gravelbanen. Wat dat betreft doet haar tennisopleiding niet veel onder voor die van de gemiddelde Spanjaard."

Roland Garros

Bertens begint komende week als een van de outsiders voor de titel aan Roland Garros, het enige Grand Slam-toernooi op gravel. "Als alles meezit kan ze het toernooi winnen”, zegt Mesker. “Ze heeft dit jaar laten zien dat ze het kan, maar bij het winnen van een Grand Slam-toernooi komt meer kijken dan zeven wedstrijden op rij winnen. Je moet kunnen omgaan met de grote media-aandacht, de druk en de wisselende weersomstandigheden en bovendien moet je geluk hebben met de loting."

Bij de vrouwen ontbreekt het aan een echte topfavoriet. Zesvoudig winnares Serena Williams (36) maakt in Parijs haar rentree op Grand Slam-niveau na ruim een jaar afwezigheid vanwege haar zwangerschap, maar het is afwachten of ze in de buurt kan komen van haar topniveau. Simona Halep, Petra Kvitova, Elina Svitolina en titelverdedigster Jelena Ostapenko lijken de belangrijkste kanshebbers voor de titel.

Het kan volgens Mesker in het voordeel van Bertens werken dat ze al eens in de halve finale gestaan heeft in Parijs. "Die ervaring kan haar zeker helpen. Ze heeft daarna bewezen, vooral ook aan zichzelf, dat die prestatie geen uitschieter was."

Sluiter ziet dat Bertens nu veel minder spanning ervaart in aanloop naar Roland Garros dan vorig jaar. "Ze heeft nu geen druk van het verdedigen van de punten van 2017." Haar jaar is volgens de coach niet opeens mislukt als het toch snel misgaat in de Franse hoofdstad. "Na Parijs wil ze ook goed spelen in Rosmalen en een paar weken later staat Wimbledon alweer op het programma. Het gaat niet om één toernooi."