Waarom mensen in 2018 anders willen kamperen dan twintig jaar geleden Kamperen is een populaire manier van vakantie vieren. Desondanks kozen de laatste jaren steeds minder mensen voor een verblijf op de camping. Kozen, want de kampeervakantie lijkt weer in trek te zijn. Al gaat dat kamperen tegenwoordig wel op een heel andere manier.