Terrorist of verwarde man: 'Het een sluit het ander niet uit'

In het kort Discussie ontstaan na steekpartij op Bevrijdingsdag in Den Haag

Syrische vluchteling Malek F. verwondde drie mensen

AIVD getipt over 'mogelijke terroristische daad' door F.

Kritiek op Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag

Vlak nadat de Syrische vluchteling F. (31) drie mensen verwondde op het Johanna Westerdijkplein, liet burgemeester Pauline Krikke weten dat hij alleen bij de politie bekend was vanwege 'verward gedrag'. Hij bracht weken door in een GGZ-instelling, nadat hij in februari zijn huisraad vanuit een raam op straat gooide.

De uitspraak van Krikke wekte bij veel Nederlanders wantrouwen op. Ooggetuigen verklaarden al snel dat F. tijdens zijn daad 'Allahoe akbar' (God is groot) zou hebben geroepen. De indruk dat de burgemeester probeerde de zaak te sussen werd versterkt toen eerder deze week bleek dat de politie in maart een anonieme tip had ontvangen dat F. een aanslag voorbereidde.

Krikke ging donderdag diep door het stof in de Haagse gemeenteraad. De tip over F. werd destijds wel doorgegeven aan de AIVD, zei ze, maar door een "menselijke fout" kwam de informatie na de steekpartij niet bij haar terecht. Volgens de burgemeester probeerde ze slechts open te communiceren. Het was niet haar bedoeling om met haar uitlating over de geestesgesteldheid van F. te suggereren dat hij ook tijdens de steekpartij verward was.

Depolitisering

Critici beschuldigen de burgemeester ervan dat zij op Bevrijdingsdag probeerde de politieke angel uit het incident te halen door F. in de categorie 'verwarde persoon' te plaatsen en zo terrorisme uit te sluiten als motief.

Volgens sommige commentatoren, zoals bestuurssocioloog Mark van Ostaijen van de Universiteit van Tilburg in NRC, past dat binnen de 'depolitiseringsstrategie' die de Nederlandse overheden gebruiken. Die zou dienen om het beeld dat we 'in Nederland gevrijwaard zijn van aanslagen' in stand te houden.

Terrorismedeskundige Bibi van Ginkel van Instituut Clingendael is het niet met die constatering eens. "Er is al lang geen sprake meer van zo'n terrorismevrij blazoen. Neem de moord op Theo van Gogh in 2004, de vele veroordelingen voor het plannen van terroristische aanslagen, recrutering voor de jihad of aanzetten tot geweld. Er worden verschillende zaken tegen Syrië-gangers gevoerd en er wordt veel met buurlanden samengewerkt. De AIVD heeft ook laten weten: we hebben een aantal terroristische plannen weten te verhinderen. In mijn ervaring is de Nederlandse overheid behoorlijk transparant en direct geweest."

Motief

De discussie over het motief van F. spiegelt die rond de aanrijding bij het Centraal Station in Amsterdam in juni vorig jaar. Een 45-jarige man van Marokkaanse afkomst reed daar zeven mensen aan. De politie maakte al vrij snel na dat incident bekend dat er geen opzet in het spel was: de chauffeur verloor de controle over zijn wagen vanwege een extreem lage bloedsuikerspiegel. Vooral rechtse media trokken die lezing in twijfel en beschuldigden de overheid ervan een aanslag in de doofpot te willen stoppen. Daar zijn geen aanwijzingen voor.

“Uiteraard moet je als overheid ook niet gaan ontkennen dat 'Allahoe akbar' iets is wat vaak wordt geroepen door jihadistische terroristen” Bibi van Ginkel

Bij recente aanslagen in het Duitse Münster ('verwarde man') en het Canadese Toronto ('verwarde vrouwenhater') strookten de klaarblijkelijke motieven van de daders niet met het jihadistische sjabloon. Na aanslagen waarbij wel duidelijke verbanden met extremistisch islamitisch gedachtegoed kunnen worden gelegd, ontstaan ook vaak vragen over de mentale staat van de daders.

De dader van de aanslag in Nice in juli 2016, waarbij 86 mensen om het leven kwamen, bleek niet te boek te hebben gestaan als jihadist. Hij was - schijnbaar vanuit het niets - in rap tempo geradicaliseerd. Wel stond hij bekend om zijn gewelddadige en psychotische gedrag.

Terrorisme?

Het is best lastig om aan te tonen dat iemand een bepaalde daad uitvoert vanuit een terroristisch oogmerk, zegt Van Ginkel. Meestal moet daarvoor een complex samenspel van feiten en omstandigheden worden doorgelicht. "Iemand bevindt zich bijvoorbeeld in een netwerk dat bekendstaat als extremistisch, volgt preken van een imam die aanzet tot geweld of heeft op zijn computer eigen verklaringen staan, waarin hij stelt dat hij zijn daden pleegt uit naam van IS of Al-Qaeda, omdat Nederland een verderfelijke staat is."

Een ander belangrijk punt is dat personen die verward gedrag vertonen, of die psychische aandoeningen hebben, even goed een terroristisch misdrijf kunnen plegen.

Bij de aanslag met een kampeerbusje in Münster vielen in April drie doden.

Uit politieonderzoek bleek in 2015 dat 60 procent van de Nederlandse Syriëgangers psychosociale problemen had; 20 procent had ernstige gedragsproblemen of een psychiatrische diagnose. Er is dus geen duidelijke scheidslijn tussen een verwarde persoon en een terrorist. Ze sluiten elkaar niet uit. Sterker nog, vanwege hun kwetsbaarheid zijn mensen met geestelijke problemen een dankbare prooi voor jihadistische rekruteerders.

"De vraag is dan wel in hoeverre hen dat aangerekend kan worden, in hoeverre zij op het moment van hun daad toerekeningsvatbaar waren", zegt terrorismedeskundige Van Ginkel. Die vraag kan uiteindelijk alleen worden beantwoord door de rechter, na uitvoerig onderzoek. Dat een dader psychosociale problemen heeft, betekent niet automatisch dat hij geen bewuste keuzes heeft gemaakt of de gevolgen van zijn daden niet kon overzien.

Verward

De volgende kwestie is het gebruik van het begrip 'verwarde persoon' an sich. Dat is bepaald geen precies instrument, zegt Bauke Koekkoek, crisisdienstverpleegkundige, lector Psychiatrische Zorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en auteur van het boek Verward in Nederland. De term is zodanig breed, dat heel veel gedrag onder die noemer valt. Niet alleen iemand met een psychose wordt aangemerkt als een verwarde persoon; dementiepatiënten en mensen die zwaar onder invloed zijn komen ook terecht in die categorie.

Koekkoek: "Dat geldt ook voor iemand die heel erg boos is en dingen roept als: 'Ik maak jullie allemaal af!' of 'Ik help mezelf om zeep!'. Het is een trend die al een paar jaar gaande is, maar sinds het incident in Den Haag is 'verwarde man' nog verder opgerekt, dit keer richting het terrorisme."

Toch gaat het hem te ver om te constateren dat het gebruik van 'verwarde persoon' geen nut heeft. Voor politieagenten dient het bijvoorbeeld wel een doel, dat voortvloeit uit hun rol als "generalisten op het gebied van veiligheid". Maar voor specialistische zorgverleners is de term te vaag.

“Als het het gewoon nog niet weet, moet je zeggen: 'We zijn het aan het uitzoeken'.” Bauke Koekkoek

Agenten krijgen op straat met allerlei situaties te maken, waarbij soms zorg moet worden verleend, ze zich soms dienstbaar moeten opstellen en op andere momenten grenzenstellend moeten optreden. Als zij iemand treffen die zich vreemd gedraagt, melden de agenten diegene als een verwarde persoon. Koekkoek: "Verwachten dat zij daar allerlei categorieën in gaan aangeven, is te veel gevraagd. Daar zijn goed bereikbare, breed onderlegde zorgprofessionals nodig om een volgende stap te zetten."

Burgemeester Krikke heeft geprobeerd om met een snelle uitspraak over Malek F. duidelijkheid en rust te creëren, denkt hij. "Maar mogelijk was er op dat moment simpelweg nog niet genoeg duidelijk. Ik denk dat sprake was van goede bedoelingen, die ongelukkig uitpakten."

Angst door onduidelijkheid

Koekkoek signaleert bij dergelijke incidenten "een soort aanname" bij overheden: het gevoel dat er een uitspraak moet worden gedaan, omdat onduidelijkheid of onzekerheid misschien nog erger zijn. "We hebben als Nederlanders steeds meer moeite met dingen die misgaan, met akelige dingen die gebeuren in een steeds veiliger land. Er gebeurt iets wat je niet snapt, en dan wil je dat op de een of andere manier zo snel mogelijk begrijpen, zodat je het kunt duiden. Mensen willen dat iets makkelijk in te delen is - zwart en wit, links en rechts - maar helaas zit de werkelijkheid van verwarde mensen niet zo eenduidig in elkaar."

Van Ginkel: "Uiteraard moet je als overheid ook niet gaan ontkennen dat 'Allahoe akbar' iets is wat vaak wordt geroepen door jihadistische terroristen - waardoor het te voorspellen is dat mensen denken dat dit dan hetzelfde is. Als je informatie weglaat, bestaat het risico dat mensen zelf zaken gaan invullen, en dan heb je daar geen controle meer over."

Tegelijkertijd is het wel belangrijk de juiste context te blijven schetsen, zegt Van Ginkel. Zo is 'Allahoe akbar' onder praktisch alle moslims een veelgebezigde kreet. Dat iemand die in de mond neemt, is dus niet genoeg grond om te concluderen dat sprake is van een terroristisch oogmerk.

De terrorismedeskundige raadt overheden aan rustig te blijven proberen het publiek voor te lichten. "Het zijn ontzettend complexe dossiers over ingewikkelde problematiek. Simplificeren omdat er een publiek debat is ontstaan, is niet handig. Ieder geval is anders, dus je kan niet generaliseren. Blijf uitleggen dat er in de regel meer nodig is om terrorisme vast te stellen."

Onderzoeker Bauke Koekkoek is het daar volledig mee eens. "Als het het gewoon nog niet weet, moet je zeggen: 'We zijn het aan het uitzoeken'. Je kunt wel vertellen hoeveel mensen daarmee bezig zijn en op welke termijn je verwacht meer te weten. Liever duidelijkheid geven over het proces, dan al met uitkomsten komen voordat het proces doorlopen is."