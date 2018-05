Wat heeft Meghan Markle het Britse koningshuis te bieden?

In het kort Prins Harry trouwt zaterdag met Meghan Markle

Amerikaanse actrice heeft sinds 2016 relatie met tweede zoon Charles en Diana

Markle was eerder te zien in Amerikaanse serie Suits

Amerikaanse stapt voor tweede keer in het huwelijksbootje

Eind november kwam Clarence House na weken van speculatie met het verlossende woord: voormalige rokkenjager Harry (33) ging trouwen met Meghan Markle (36). Hij had zijn aanstaande eerder die maand ten huwelijk gevraagd terwijl ze thuis een kippetje aan het roosteren waren.

"Het was vrij snel beklonken", zegt royaltyverslaggever Rick Evers over het voorgenomen huwelijk tegen NU.nl. Ter vergelijking: Harry's oudere broer William had al bijna zeven jaar een relatie met Kate Middleton voor hij haar eind 2010 ten huwelijk vroeg.

Volgens Evers plukt Markle nu de vruchten van haar vorige carrière als actrice. "Ze is - in tegenstelling tot Kate destijds - al veel meer gewend aan publiciteit. Ook is ze al bekend met liefdadigheidswerk. Dat zijn hele goede eigenschappen voor iemand die toetreedt tot het koninklijk huis."

In haar nieuwe leven zal Markle zich nog veel meer dan voorheen inzetten voor goede doelen. "Ze heeft voor de Verenigde Naties al het een en ander gedaan op het gebied van vrouwenrechten; dat zal een onderwerp zijn dat ze gaat voortzetten", aldus Evers.

Ook is het waarschijnlijk dat ze haar toekomstige man ondersteunt bij zijn werk tegen hiv en aids. Harry en Meghan gingen in december al samen naar Nottingham voor een werkbezoek, waar ze praatten met vertegenwoordigers van organisaties die strijden tegen hiv en aids.

Veiligheid

Markle werd op 4 augustus 1981 geboren in Los Angeles als dochter van een Afro-Amerikaanse moeder (Doria Ragland) en een vader met Iers-Nederlands bloed (Thomas Markle). Haar ouders scheidden toen Markle zes jaar oud was.

Negatieve reacties op de afkomst van Markle en haar moeder zorgden er mede voor dat het Britse koningshuis in november 2016 een bericht naar buiten bracht waarin Harry zei zich zorgen te maken over de veiligheid van zijn vriendin.

Sinds media berichtten over de vermeende relatie - die met de verklaring van het koningshuis werd bevestigd - werd Markle achtervolgd door paparazzi. "Zijn vriendin, Meghan Markle, is onderwerp geweest van misbruik, belediging, seksisme en racisme", was onder meer te lezen in het statement.

Het is volgens Evers niet voor het eerst dat een royal trouwt met iemand met een interraciale achtergrond. "In Liechtenstein hebben we dat eerder gezien, toen prinses Angela, van Afrikaanse origine, in 2000 trouwde met prins Maximiliaan. Maar naar het Britse koningshuis kijkt de hele wereld."

Binnen het Britse vorstenhuis lijkt iedereen Markle met open armen te ontvangen, op prinses Michael van Kent na. "Zij droeg tijdens de laatste kerstlunch van koningin Elizabeth, waarbij Markle aanwezig was, een racistische broche", aldus Evers, die eraan toevoegt dat de prinses vaker racistische uitlatingen heeft gedaan. "De Queen zelf zeer zeker niet. Op het paleis werken ook mensen van allerlei achtergronden."

Markle's gemengde achtergrond heeft wellicht ook een positief effect. "Zij zal als toekomstige royal een nog breder publiek aanspreken en onderwerpen kunnen aansnijden die uit de mond van een geboren Britse royal anders klinken dan uit die van haar", verwacht Evers. "Vergeet niet dat de Britse koningin ook het staatshoofd is van Canada en Australië bijvoorbeeld, en als hoofd van het Gemenebest van een veelvoud aan landen."

Beruchte familie

Met haar vader, die zaterdag niet aanwezig zal zijn bij de plechtigheid, heeft Markle al jaren een slechte band. Na een carrière als lichtregisseur raakte hij aan lager wal en vorig jaar liet hij zich failliet verklaren.

Thomas Markle werd woensdag geopereerd aan zijn hart, maar twijfelde niet alleen wegens gezondheidsredenen aan het bijwonen van het huwelijk van zijn dochter.

Begin deze week werd bekend dat hij van paparazzi betaald kreeg om foto's in scène te zetten rond het huwelijk van zijn dochter. "Het is een beetje een zootje. Dat kun je Harry misschien deels verwijten: hij heeft zijn schoonvader nog steeds niet ontmoet. Als hij dat wel al had gedaan, was het misschien niet zo uit de hand gelopen", denkt Evers.

De royaltyverslaggever verwacht dat sensatiebeluste media de komende jaren vast nog meer verhalen zullen publiceren over onder anderen Thomas Markle en Samantha Grant, de halfzus van Meghan Markle. "Die familie doet alles voor geld en aandacht."

Gewaagde outfits

Op modegebied kan Markle een inspiratiebron zijn, stelt Josine Droogendijk, eigenaar van de website ModekoninginMaxima.nl. Het leuke aan de verloofde van prins Harry vindt Droogendijk dat ze kleding draagt die de "gewone" burger ook aan kan. "Haar kleding is chique, maar past qua stijl goed bij het huidige modebeeld."

Zo droeg Markle onlangs een jeans met rafels en gaten naar de Invictus Games. "Daarin zul je Máxima of Kate Middleton niet snel zien. Het is bereikbaar voor het gewone volk." Volgens Droogendijk wordt dit door veel mensen gewaardeerd. "Veel royals kiezen vooral dure en chique kleding en verheffen zich zo boven 'het volk'. Maar door dat frisse en persoonlijke staat Meghan daar ver vanaf."

Dat de invloed van Markle op het modebeeld groot is, blijkt volgens Droogendijk uit het feit dat de items die zij draagt volop worden verkocht. "Ze houdt van bijzondere tassen en die vlogen daarna de winkel uit. Ook het warrige knotje dat ze vaak draagt zag je daarna vaker in het straatbeeld. Dit gaat alleen maar vaker voorkomen naarmate ze zelf op pad gaat en haar plek gevonden heeft aan het hof."

Zal haar stijl nog veranderen, als ze straks getrouwd is en officieel deel uitmaakt van de Britse koninklijke familie? "Ze zal haar vrijheid meer benutten", voorspelt Droogendijk. "Ze zal vaker kleur dragen, maar absoluut niet overdressed zijn. Ik hoop dat er gelegenheden komen dat ze hoeden gaat dragen, en avondjurken met juwelen. Dan zien we pas echt hoe haar stijl is. Ik hoop dat ze ons in de toekomst gaat verrassen, ik denk dat ze het in zich heeft."

Kleur en flair

Met de komst van Markle wordt het Britse koningshuis aangevuld met een benaderbare en modieuze vrouw die daarbij ook een goede bijdrage kan leveren aan het liefdadigheidswerk waar Harry zich al op heeft toegelegd.

Vastgesteld kan worden dat de kans groot is dat Markle kleur en flair zal toevoegen aan het Britse koningshuis, iets dat afgelopen week door de "fotorel" met Markle's vader al aangetoond werd. De aanstaande echtgenote van prins Harry heeft ruimschoots ervaring met de media en weet hoe ze die moet bespelen, iets wat wellicht van pas kan komen als haar familie in de toekomst een soortgelijke opschudding veroorzaakt.