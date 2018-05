Iniesta verlaat FC Barcelona: 'Dat tiki taka is verleden tijd'

Iniesta weg bij Barcelona Middenvelder won 32 prijzen met Barcelona en twee individuele prijzen

Trainer Louis van Gaal liet Iniesta op 29 oktober 2002 debuteren

Spanjaard won Champions League maar liefst vier keer

Iniesta samen met Messi en Xavi gezicht van tiki taka-voetbal Barcelona

De 34-jarige Iniesta is een van de gezichten van het succesvolle Barcelona en Spanje dat sinds twaalf jaar de prijzen aaneen rijgt. Hij was er al bij toen Barcelona onder leiding van Ronaldinho de beste van Europa werd in 2006. In de jaren daarna groeide hij uit tot bepalende speler. Onder aanvoering van het trio Iniesta, Xavi en Messi perfectioneerde Barcelona het combinatievoetbal. Dat leidde tot Champions League-zeges in 2009, 2011 en 2015.

In dezelfde periode beleefde het Spaanse nationale team ook zijn hoogtijdagen door drie eindtoernooien op rij te winnen. Spanje zegevierde op de EK's van 2008 en 2012. Iniesta zorgde hoogstpersoonlijk voor een Nederlands voetbaltrauma door in 2010 de WK-finale te beslissen met een doelpunt in de verlenging.

Iniesta speelde in al die overwinningen een leidende rol. Het befaamde 'tiki taka' van Barcelona beleefde in de Champions League-finale van 2011 zijn hoogtepunt. Manchester United werd compleet weggetikt. Het spel van Barcelona zette een nieuwe standaard. In de voetbalwereld klonk veelvuldig dat dit team misschien wel het beste voetbal ooit speelde.

Dat was vooral het aandeel van Iniesta, Xavi en Messi. Zij waren de spelers waar het team om draaide. Nu na Xavi ook Iniesta vertrekt, klinken in Catalonië opnieuw de zorgen over de toekomst van Barcelona. Grootheid Messi is er nog, maar hij is de enige die overblijft van het gouden trio.

Onvervangbaar

"Je hoort nu dezelfde geluiden als bij het vertrek van Xavi: deze mannen zijn totaal onvervangbaar", zegt schrijver en Barcelona-volger Edwin Winkels. "Maar je ziet dat ze sinds Xavi's vertrek wat aanpassingen hebben doorgevoerd en toch succesvol zijn gebleven. De voorspelde crisis is nooit gekomen."

Voormalig Barcelona-speler Ronald de Boer heeft het spel van club de laatste jaren al zien veranderen. "In de jaren onder trainers Guardiola en ook wel onder Luis Enrique wilde je niet van je plek af omdat je bang was iets te missen. Continu zat je met open mond te kijken. Nu is het anders. Ik hoef Barcelona niet altijd meer te zien en als ik een wedstrijd moet missen, dan maakt me dat niet uit. Het is nu vaker resultaatvoetbal. Dat tiki taka is er nu wel uit."

Het FC Barcelona dat in 2011 de Champions League won

Systeem

Vanwege het onverwachte vertrek van Neymar afgelopen zomer moest trainer Ernesto Valverde een nieuwe manier van spelen ontwikkelen. Hij schakelde over naar een 4-4-2 formatie. "Dat zou eerst onvoorstelbaar zijn bij Barcelona", zegt De Boer. "Maar je zoekt een systeem waarin Messi het beste kan functioneren en dat is 4-4-2 geworden."

Ondanks het breken met de traditie van drie aanvallers, lijkt de nieuwe tactiek wel te werken. Barcelona werd vorige maand met een straatlengte voorsprong landskampioen. Het betekende de zevende landstitel voor de Catalaanse club in tien jaar tijd. Ondanks de dominantie in de Primera Division van dit seizoen, blijft Europees succes de afgelopen jaren uit. Drie keer op rij strandde Barcelona in de kwartfinale van de Champions League.

"Het is flink balen in Catalonië als het weer niet lukt in Europa, zeker als Real Madrid uiteindelijk wel wint", zegt Winkels. "Maar de laatste twaalf jaar heeft Barcelona zo ontzettend veel gewonnen. De oudere supporters zijn gewend dat ze af en toe landskampioen werden. Natuurlijk is er teleurstelling bij een uitschakeling in Europa, maar ze winnen dit seizoen de landstitel en de beker. Dat wordt groots gevierd."

Jochies

De Boer ziet een aantal redenen voor het veranderende Barcelona. "Je hebt de laatste jaren spelers zien afhaken. Naast Xavi is ook Dani Alves gestopt", zegt de analyticus. "Messi is ook niet meer de Messi van weleer. Hij is nog steeds geniaal, maar zoekt zijn momenten uit. Voor je gevoel loopt hij een kilometer per wedstrijd. Eerst was hij meer bij het team betrokken met druk zetten."

Messi, Iniesta en Xavi zijn allen producten van de jeugdopleiding van Barcelona. Als jonge jochies kwamen zij naar La Masía, de beroemde jeugdacademie van de club die vele grote spelers voortbracht.

De Boer ziet dat er al jaren geen jeugdspelers meer doorbreken bij het eerste team van de club. "La Masía is een lachertje geworden. We moeten niet meer doen alsof Barcelona de club van de jeugd is, want ze kopen alleen maar. Het is een koopclub geworden, net als Madrid. Dat is jammer."

De 67-voudig international betreurt de veranderingen bij zijn voormalige club en ziet dat de identiteit is veranderd. "Ik voel niet meer de sympathie voor Barcelona die ik vroeger had. De affiniteit is toch sterker bij een team met spelers uit de eigen jeugd. Ze pretenderen nog steeds de club van de opleiding te zijn, maar dat is het allang niet meer."

Iniesta, Messi en Xavi werden in 2010 verkozen tot de drie beste spelers ter wereld

Cruijff

Volgens Barcelona-volger Winkels is er in Barcelona wel een debat ontstaan over het gebrek aan nieuwe aanwas uit de jeugd. "Fans vragen zich af of er geen jeugd meer is. De club staat bekend om zijn jeugdspelers die uitgroeien tot grote namen", aldus Winkels. "Ze zijn er nog wel. Messi, Busquets en Pique bijvoorbeeld. En zolang Barcelona blijft winnen, zal de kritiek niet te luid worden. Het dream team onder leiding van Johan Cruijff bestond ook voornamelijk uit spelers van buitenaf."

Peter Goedbloed, de voorzitter van de Nederlandse fanclub van Barcelona, maakt zich niet te veel zorgen over het uitblijven van nieuwe jonge clubhelden.

"We hebben te maken gehad met een fantastische generatie en dat gebeurt niet snel nog een keer", zegt hij. "Het is altijd mooier om met spelers uit eigen jeugd te spelen, maar dan moeten ze er wel zijn. Als je het zelf niet in huis hebt, dan moet je het van buiten halen. We maken ons als supporters niet te veel zorgen. Je wint dit jaar de titel en de beker. Dat succes in Europa komt wel weer."

Parel

De nieuwe Iniesta is vooralsnog dus nog niet opgestaan. Al is het ook moeilijk om zo'n speler te vervangen, denk De Boer. Hij noemt Iniesta een parel voor het voetbal.

"Hij is misschien wel de beste middenvelder van zijn tijd. Het is een unieke speler, die met zijn fragiele lichaam alles op techniek doet. Iniesta is onderdeel van een generatie waar mensen later met weemoed aan terugdenken."

Ook buiten het veld is de speler zeer geliefd. Voor 2010 werd hij al bewonderd, maar sinds zijn doelpunt in de WK-finale krijgt hij door heel Spanje een staande ovatie als hij wordt gewisseld. En de laatste weken klinkt het applaus nog wat harder, ziet Winkels.

"Hij is het prototype van de jongen die vanuit een dorpje naar de grote stad gaat en het daar vervolgens maakt. Hij scoort niet veel, maar wel op belangrijke momenten. Iniesta is buiten het veld eigenlijk zoals hij op het veld is: ongelofelijk rustig. Wars van uitstraling."

Tijdperk

Ook Goedbloed kijkt vol bewondering naar de middenvelder. Hij reist met in totaal 52 Nederlandse supporters naar Barcelona om de afscheidswedstrijd van Iniesta bij te wonen.

"Enerzijds voel ik opwinding omdat we bij de laatste wedstrijd aanwezig zijn, anderzijds is het wel een beetje verdrietig. Iniesta is een tijdperk op zich. Hij speelt zestien jaar bij Barcelona en pakt daarbij 32 prijzen."

Het is nog niet duidelijk waar Iniesta zijn loopbaan gaat vervolgen. Hij maakt naar vewachting komende week zijn toekomstplannen bekend. Het lijkt erop dat de Spanjaard naar China of Japan vertrekt. Voor hij daar begint is hij nog te zien op WK in Rusland, wat zijn laatste eindtoernooi met Spanje zal worden.