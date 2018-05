NUweekend 75 jaar geleden: In 1943 had Duitsland de oorlog eigenlijk al verloren Wanneer verloor nazi-Duitsland de Tweede Wereldoorlog? Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Wat wel duidelijk is, is dat de Duitse legerleiding in 1943, dit jaar 75 jaar geleden, begon te beseffen dat de kans vrijwel verkeken was om het mondiale conflict nog in Duits voordeel te beslechten.