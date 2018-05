Tegen deze coureurs gaat Verstappen in toekomst om de zege strijden

Sebastian Vettel (30) en Lewis Hamilton (33) zitten overduidelijk al in de tweede helft van hun loopbaan. Een nieuwe generatie toptalenten maakt zich op om het stokje over te nemen. Hoewel coureurs als Daniel Ricciardo (28) en Valtteri Bottas (28) nog enige tijd meekunnen, is het vooral de 'generatie Verstappen' waarin het meeste talent lijkt te zitten. Een overzicht.

Esteban Ocon, 21 jaar

Esteban Ocon is in 2018 bezig aan zijn tweede seizoen bij Force India, maar hij staat onder contract bij Mercedes. De lange Fransman knokte in 2014 met Verstappen om de titel in het EK Formule 3 en trok daarbij aan het langste eind. Dat was ook zijn enige seizoen in die opstapklasse. Een jaar later reed hij zijn enige GP3-seizoen, waarin hij onder meer dankzij een reeks van negen tweede plaatsen op rij ook de titel opeiste. Verstappen en Ocon hebben beiden de tussenstap in de Formule 2 volledig overgeslagen.

Ocon debuteerde in 2016 bij Manor en is inmiddels door Mercedes uitgeleend aan Force India. In totaal reed de Fransman 33 races in de koningsklasse, waarin hij maar twee keer uitviel. In 2017 finishte hij in achttien van de twintig races in de punten. Ocon geldt als een betrouwbare en snelle coureur en maakt momenteel de grootste kans om Lewis Hamilton of Valtteri Bottas op te volgen bij het topteam van Mercedes.

Charles Leclerc, 20 jaar

Charles Leclerc komt uit Monaco en is onderdeel van de jeugdopleiding van Ferrari, dat hem momenteel heeft gestald bij Alfa Romeo Sauber. Ook de Monegask heeft een grote staat van dienst in de opstapklasses. Hij werd tweede in het EK Formule 3 in 2015, GP3-kampioen in 2016 en reed in 2017 soeverein naar de Formule 2-titel.

Leclerc debuteerde dit seizoen en loopt daarmee iets achter op Ocon en zeker ook Verstappen, maar hij geniet veel vertrouwen van Ferrari. De jeugdopleiding van Ferrari heeft het team vooralsnog geen coureur voor het fabrieksteam opgeleverd. Het lijkt er sterk op dat Leclerc de eerste moet zijn die daadwerkelijk de 'Scuderia' weet te halen.

Carlos Sainz Jr., 23 jaar

Carlos Sainz Jr. was gedurende zijn tijd bij Toro Rosso teamgenoot van Verstappen en de twee deden daarbij niet veel voor elkaar onder. Toch zag Helmut Marko, die over de coureurs gaat bij Red Bull, meer in Verstappen en bleef Sainz 'over'. De Spanjaard staat nog wel onder contract bij de Red Bull, maar is inmiddels uitgeleend aan het fabrieksteam van Renault.

De zoon van oud-rallykampioen Carlos Sainz kwam in 2015 in de Formule 1 met twee voorname titels op zak: het kampioenschap in de Formule Renault 2.0 en Formule Renault 3.5, een klasse die vergelijkbaar is met de huidige Formule 2. Sainz geldt als een stabiele coureur die met name in de races sterk voor de dag komt en regelmatig in de punten rijdt. Renault wil hem in ieder geval graag houden en in dat geval kan hij met het team meegroeien naar de top.

Pierre Gasly, 22 jaar

Pierre Gasly zit in 2018 in zijn tweede jaar in de Formule 1, nadat hij vorig seizoen debuteerde bij Toro Rosso. De Fransman is in dat opzicht de volgende in de rij voor een plaatsje bij Red Bull Racing, waar hij feitelijk onder contract staat. Mocht Ricciardo het team verlaten, dan is Gasly zeker een van de kandidaten om teamgenoot van Verstappen te worden.

Ook Gasly is met betere 'rapportcijfers' dan de Nederlander de Formule 1 binnengekomen. Hij werd in 2016 kampioen in de Formule 2 (toen nog GP2) en werd eerder ook Formule Renault 2.0-kampioen. Gasly maakte ook nog uitstapjes naar de Formule Renault 3.5, waarin hij tweede werd, en de Japanse Superleague Formula, waarin hij ook als tweede eindigde. De Fransman geldt als een groot talent, al staat hij iets in de schaduw van zijn landgenoot Ocon en halve landgenoot Leclerc. Hij moet zich dit seizoen bewijzen met de Toro Rosso-Honda.

Stoffel Vandoorne, 26 jaar

Stoffel Vandoorne is een uitzondering in dit rijtje, want hij mag als 26-jarige eigenlijk niet meer als talent te boek staan. Toch zit de Belg pas in zijn tweede volledige seizoen in de koningsklasse en heeft hij daarin bovendien nog niet heel veel laten zien. Aan dat laatste is met name de vorm van zijn team McLaren debet, en het mag geen verrassing heten dat Vandoorne nog niet kan tippen aan zijn teamgenoot en absolute topcoureur Fernando Alonso. De Belg maakt wel stappen.

Voorafgaand aan zijn debuut in 2016 gold Vandoorne als een absoluut toptalent, mede dankzij zijn twee seizoenen in de GP2, waarin hij met name in het laatste jaar oppermachtig was en ook naar de titel reed. Ook in de opstapklassen daarvoor kwam hij uitstekend voor de dag. De toekomst van Vandoorne is vooral afhankelijk van McLaren, dat al sinds 2012 de weg naar boven probeert terug te vinden. Slaagt het Britse team daarin, dan kan Vandoorne eindelijk laten zien wat hij echt kan.

Lando Norris, 18 jaar

Lando Norris is de enige in dit overzicht die nog geen Formule 1 rijdt, maar toch mag zijn naam niet ontbreken. Rond de jonge Brit hangt dezelfde buzz als rond Verstappen toen die op weg was naar de Formule 1. Norris zit stevig in het zadel als de reserve-coureur van McLaren, waarbij hij Nyck de Vries voorbij lijkt te zijn gestreefd.

Momenteel is Norris actief in de Formule 2, waarin hij in 2018 debuteerde. Dat deed hij na de titel in het EK Formule 3 en daarvoor in de Formule Renault 2.0. De Engelsman gaat na vier races aan de leiding in de Formule 2. Hij lijkt in de toekomst verzekerd van een stoeltje in de Formule 1.

De reservebank:

Lance Stroll, 19 jaar.

Lance Stroll is de zoon van een Canadese miljardair en dat kleeft aan de coureur van Williams. In zijn debuutjaar 2017 wist hij in de chaotische Grand Prix van Azerbeidzjan beslag te leggen op een podiumplaats, maar verder kende hij geen sterk seizoen. Op de Canadees rust eerder het stempel van 'paydriver' dan van groot talent.

George Russell, 20 jaar

George Russell rijdt net als zijn landgenoot Norris dit jaar voor het eerst in de Formule 2, en wist ook al een race te winnen. De regerend kampioen in de GP3 heeft een grote troefkaart in handen: hij is onderdeel van het opleidingsprogramma van Mercedes.