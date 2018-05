Verkoopsites voor auto's, wel of niet doen?

De negatieve reputatie van de sector lijkt zich te concentreren rond Wijkopenautos.nl, onderdeel van de Duitse Auto1 Group.

De BOVAG zegt "tientallen klachten" te hebben ontvangen van aangesloten autobedrijven over conflicten met de site, variërend van verborgen gebreken, te late levering van de voertuigen of de levering van auto's die niet aan de omschrijving voldeden.

Volgens Der Tagesspiegel liggen er alleen al in Berlijn honderd rechtszaken op het bedrijf te wachten vanwege vergelijkbare klachten over de Duitse evenknie, Wirkaufendeinauto.de.

In grote lijnen werken de sites op een vergelijkbare manier. Autobedrijven bieden op auto's op basis van de door de particuliere verkoper afgegeven beschrijving en foto's van het voertuig. Na acceptatie van het hoogste bod worden de verkoper en het bedrijf in contact gebracht, tenzij het online platform de auto's zelf inkoopt.

Problemen ontstaan doorgaans bij de fysieke inspectie van de auto, waarbij het nog weleens voorkomt dat er op de afgesproken prijs wordt afgedongen.

Tekort

Volgens de BOVAG bestaan dergelijke sites en platforms, omdat er in Nederland een structureel tekort is aan juiste occasions. Woordvoerder Tom Huyskens stelt dat de autoverkoop sinds de financiële neergang van een paar jaar geleden op een structureel lager niveau ligt. "Daardoor ontbreken er op jaarbasis zo'n 40.000 tot 50.000 voertuigen. Die moeten ergens vandaan komen."

De markt is verder in onbalans geraakt doordat stimuleringsmaatregelen van de regering, zoals de lagere bijtelling voor hybride auto's en bepaalde dieselmodellen, de afgelopen jaren bijna uitsluitend op de zakelijke markt gericht waren. "Dat zijn niet de auto's waar de particulier naar op zoek is."

"De juiste tweedehands auto is in Nederland een compact benzinemodel van vier of vijf jaar oud met een lage kilometerstand", aldus Huyskens. "Nederlandse autobedrijven moeten de juiste voorraden zien in te slaan. Dan zijn dergelijke platforms erg handig: zij steken geld in marketing en zorgen voor naamsbekendheid. Voor de particulier betekent het in de meeste gevallen minder gedoe."

“"Wat in de ogen de eigenaar een klein krasje is, is een overspuit-klus voor een garagebedrijf"” Noah Smidstra, AutoVendi

Warm hart

De BOVAG draagt de meeste van deze sites dan ook een warm hart toe, aangezien die in de behoefte van hun leden voorzien.

Noah Smidstra, directeur van AutoVendi, voegt er nog een derde reden aan toe. "Waar het vroeger gebruikelijk was de auto bij de dealer in de stad of het dorp in te ruilen, gaan mensen via het internet nu het hele land door met hun voertuig of voor een nieuwe. Daardoor is het voor lokale bedrijven steeds lastiger om aan goede voorraden te komen."

Volgens Smidstra wisselen er per maand 60.000 voertuigen in Nederland van particuliere eigenaar zonder tussenkomst van een garagebedrijf. In die vijver vissen sites zoals AutoVendi en Ikwiljouwautokopen.nl.

Naar eigen zeggen krijgt AutoVendi per dag ongeveer driehonderd tot vierhonderd verzoeken voor taxaties binnen, waarvan 20 tot 30 procent omgezet wordt in verkoop.

Reputatie

Smidstra is zich van de reputatie van sommige concurrenten bewust en kent de verhalen over onverwachte aanpassingen aan de beloofde inruilprijs. Daarom onderstreept ook hij het belang van een zo uitvoerig mogelijke beschrijving van het voertuig.

"Wat in de ogen van de eigenaar een klein krasje is, is een overspuitklus voor een garagebedrijf. Een slechte doorloop van het verleden van de auto heeft een slecht verkoopproces en een ontevreden klant als resultaat."

Ikwiljouwautokopen.nl koopt in tegenstelling tot AutoVendi de voertuigen zelf en haalt deze in veel gevallen ook zelf op. Daarmee wil het platform naar eigen zeggen meer grip op het verkoopproces houden.

Dat betekent volgens Niek van den Doel van Ikwiljouwautokopen.nl dat tijdens de laatste stappen van het proces, zoals de inspectie van de auto door een vreemde inkopende partij, het risico op miscommunicatie minder is. Voorwaarde is ook hier dat het taxatieformulier volledig door de klant ingevuld moet worden. "Op die manier voorkom je een mogelijke teleurstelling na een lange rit van de klant naar de verkoopplek."

Ook Bart Oude Luttikhuis van Ikwilvanmijnautoaf.nl onderstreept het belang van een zo uitvoerig en accuraat mogelijke beschrijving van het voertuig. De aankopende partij kan tijdens de overdracht bij het ontdekken van niet-gemelde schades of gebreken immers een tegenbod doen. Hoewel de particulier hier niet mee akkoord hoeft te gaan, is het voor beide partijen onprettig.

“"Eigenaren van een BMW of Jaguar zijn vaak wat pragmatischer en kijken niet zo op van een 'lagere' prijs"” Narek Grigoryan, Ikwilvanmijnautoaf.nl

Bewustwording

Ook wringt het af en toe bij de ontvangst van het bod. "De emotionele waarde wint het nog weleens van economische waarde", aldus Narek Grigoryan, e-commercemanager bij Ikwilvanmijnautoaf.nl.

"Bovendien kijkt een eigenaar vaak op internet naar exact hetzelfde voertuig met dezelfde extra uitrusting om de waarde te bepalen, terwijl dat juist van talloze factoren af kan hangen. Dat autobedrijven handelsprijzen hanteren wordt nog weleens over het hoofd gezien. Dat geldt ook voor het feit dat deze bedrijven nog iets op een auto moeten kunnen verdienen."

Luttikhuis ziet daarbij wel een duidelijke tweedeling. "Eigenaren van een auto in de hogere prijsklasse, zoals een BMW of Jaguar, zijn vaak wat pragmatischer en kijken niet zo op van een lagere prijs. Mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen, tillen logischerwijs heel zwaar aan correcties van 100 of 200 euro."

Van den Doel rekent daarnaast op het gezond verstand van klanten en dat zij zich realiseren dat je met een courante auto van een jaar oud meer kans van slagen hebt, dan met een voertuig van vijftien jaar oud. "Bij zulke auto's geven we dan ook het advies deze zelf te verkopen. De dagwaarde ervan is simpelweg te laag, waardoor klanten nooit een prijs zullen krijgen die aan hun verwachting voldoet."

Gemak

Ook de BOVAG geeft een vergelijkbare waarschuwing af. "Je betaalt in feite voor gemak en snelheid. Je moet je vooraf goed realiseren dat de prijs die je voor je auto krijgt een stuk lager zal zijn dan bijvoorbeeld op Marktplaats. We hebben het hier over handelsprijzen, aangezien er door de autobedrijven op de voertuigen wat verdiend moet worden. Deze partijen maken immers kosten aan het verkoopproces van de auto."

Daarnaast vergeten sommigen volgens Huyskens dat inruil bij een autobedrijf in feite korting op de prijs van een nieuwe auto betekent. Een betere inruilprijs elders is dan vaak ook niets meer dan een hogere korting op de catalogusprijs van die nieuwe auto.

Er is ook een gulden middenweg tussen Marktplaats enerzijds en de verkoopwebsites en bemiddelaars anderzijds, zegt Huyskens. "Indien je een courante en jonge occasion hebt, waarom dan niet wat tijd investeren in vijf of tien e-mails naar lokale autobedrijven? Peil de interesse, want die is er ongetwijfeld. Op die manier sla je een schakel van de keten over en win je er paar honderd euro mee."

Auto1 Group, waar het omstreden Wijkopenautos.nl onder valt, was voor dit artikel niet bereikbaar voor commentaar op de klachten die er over de verkoopwebsite zijn.