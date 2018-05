De transferzomer: Leegloop dreigt bij alle topclubs Eredivisie

Hector Moreno, Andres Guardado, Davy Pröpper, Jetro Willems, Davinson Sanchez, Davy Klaassen, Bertrand Traoré, Kenny Tete, Jairo Riedewald, Rick Karsdorp, Terence Kongolo, Eljero Elia, Mattias Johansson en Tim Krul.

Zie hier de bijna eindeloze lijst spelers die de Eredivisie-topclubs in de zomer van 2017 verlieten voor het buitenland.

Niets wijst erop dat de exodus de komende maanden minder van omvang zal zijn dan een jaar geleden. Integendeel. De Eredivisie is meer dan ooit een kraamkamer voor jong talent. De gemiddelde leeftijd van vrijwel elke ploeg schommelt tussen de 20 en 24 jaar. Midden twintigers en dertigers zijn een 'bedreigde diersoort', terwijl elke club een legertje tieners heeft klaarstaan voor hun debuut, om niet veel later voor veel geld naar het buitenland te vertrekken.

Voor eigenlijk elke speler in de Eredivisie geldt dat hij te koop is, als er maar een buitenlandse club gek genoeg is om een hoog bedrag op tafel te leggen. Dat maakt het lastig te voorspellen welke spelers de komende zomer de Eredivisie gaan verlaten, maar op basis van de beschikbare informatie is daar wel een inschatting van te maken.

PSV

De landstitel van PSV was er vooral een van het collectief. Er zijn dan ook weinig échte uitblinkers die bij de kooplustige buitenlandse (sub)topclubs prioriteit hebben komende zomer.

- Natuurlijk, de Mexicaanse aanvaller Hirving Lozano maakte indruk met zijn goals, maar clubs zullen ook twijfelen vanwege zijn domme rode kaarten, die PSV aantoonbaar punten hebben gekost. Omdat zijn contract doorloopt tot de zomer van 2023, kan PSV de hoofdprijs vragen.

- Hij is aanvoerder en al drie seizoenen een belangrijke kracht in Eindhoven, maar ook dit seizoen werd Marco van Ginkel wel degelijk gehuurd van Chelsea. Die club laat alle 22 spelers die afgelopen seizoen werden verhuurd in de zomer terugkeren naar Londen. Tijdens trainingen en mogelijk de duels om de International Champions Cup (dit jaar niet in de Verenigde Staten of China, maar gewoon om de hoek in Polen en Zweden), wordt per speler bekeken wat de beste optie is: opnieuw verhuren, verkopen, of - in een sporadisch geval - een kans geven in de eerste selectie.

Na verhuurperiodes bij AC Milan, Stoke City en drie bij PSV lijkt de optie 'verkopen' de meest voor de hand liggende voor de 25-jarige Van Ginkel. Chelsea liet al doorschemeren minstens 11 miljoen euro voor de middenvelder te verwachten. Niet per se een onoverkomelijke transfersom voor PSV, dat vorig jaar voor vergelijkbare bedragen Lozano en Maximiliano Romero aantrok. Maar dan zullen er wel andere spelers verkocht moeten worden. En er azen ook buitenlandse clubs op de middenvelder.

- Naast Lozano en Van Ginkel lijken oudgedienden Santiago Arias, Jeroen Zoet en Luuk de Jong de meeste kans op een transfer te maken. De contracten van Arias en Zoet lopen nog een jaar door en dat van De Jong nog twee jaar. Zij zijn al drie keer kampioen geworden met PSV en toe aan een nieuwe uitdaging. Of zoals De Jong het maandag zei in het AD: "Ik ben na vier jaar nog niet uitgekeken op PSV. Maar een avontuur in Mexico zoals dat afgelopen winter gloorde, of vorig jaar zomer Bordeaux, dat trekt me ook."

- Ook de contracten van Daniel Schwaab (2019), Nicolas Isimat-Mirin, Gaston Pereiro, Joshua Brenet en Jorrit Hendrix (allen 2020) lopen niet heel lang meer door. Als er een club voor een van deze spelers komt, is een vertrek aannemelijk.

- Steven Bergwijn lijkt na zijn eerste seizoen als basisspeler niet uitgeleerd bij PSV. En ook spelers als Maximiliano Romero, Bart Ramselaar, Derrick Luckassen en Mauro Junior hebben nog een toekomst in het Philips Stadion.

- Met Nick Viergever trok PSV al een transfervrije linksbenige verdediger aan. In het huidige kampioenselftal bestond de complete achterhoede uit rechtspoten. Bij een vertrek van Arias kan linksback Brenet (mits hij blijft) naar zijn geliefde positie van rechtsachter verhuizen, zodat Viergever het gat op links kan invullen.

Ajax

In Amsterdam was de stemming afgelopen seizoen zwaar onder peil. Het tragische wegvallen van Abdelhak Nouri, het ontslag van de bij de meeste spelers geliefde trainer Marcel Keizer (en het feit dat zijn opvolger Erik ten Hag het bepaald niet beter deed) en de immer kritische achterban die de spelersbus na de 3-0 nederlaag tegen PSV zo'n twee uur tegenhield: het was vaak bepaald niet gezellig in de ArenA. Na een vierde seizoen zonder prijzen staan veel spelers dan ook open voor een transfer.

- Hakim Ziyech verkondigde dat hij "weinig meer te zoeken heeft in Nederland". Volgens de Ajacied van het jaar heeft directeur spelerszaken Marc Overmars toegezegd mee te werken aan een transfer als er een mooi bod komt.

- Justin Kluivert en in zijn spoor zaakwaarnemer Mino Raiola, zorgen er met hun hoge eisen voor dat contractverlening een utopie is. Daardoor lijkt de vleugelspits te vertrekken, want zijn contract loopt nog tot de zomer van 2019. Raiola is ook 'adviseur' van Matthijs de Ligt, die deze week prompt een transferverzoek indiende bij Overmars. Daarnaast zou doelman André Onana intern hebben aangegeven dat hij is uitgekeken op Ajax.

Dat opgeteld bij het vertrek van de transfervrije Viergever, Mitchell Dijks en Amin Younes dreigt er een serieuze leegloop bij de vice-kampioen.

- David Neres wordt door media in binnen- en buitenland met een transfer in verband gebracht. Het is natuurlijk afwachten of die geruchten concreet worden, want zijn contract loopt nog drie jaar door. Ajax betaalde zelf 12 miljoen euro voor de Braziliaan en verlangt nu een veelvoud.

- Klaas-Jan Huntelaar verlengde zijn aflopende contract en ook collega-spits Kasper Dolberg, die een matig seizoen kende, zal waarschijnlijk in Amsterdam blijven. Ook Nicolas Tagliafico, Donny van de Beek, Lasse Schöne, Siem de Jong, Rasmus Kristensen en Nouassir Mazraoui lijken de club trouw te blijven.

- Ajax speelde al een beetje in op de leegloop door de talenten Perr Schuurs (Fortuna Sittard) en Hassane Bandé (KV Mechelen) vast te leggen. En in Jong Ajax, de kampioen van de Jupiler League, staat talent klaar om de overstap naar Ajax 1 te maken.

- Aanvoerder Joël Veltman had zijn zinnen ook op een transfer gezet, maar door een zware knieblessure zal hij de rest van 2018 moeten revalideren. Na de winterstop heeft Ajax er weer een ervaren verdediger bij.

AZ

Met de knappe derde plaats in de Eredivisie hebben de spelers van AZ uitstekende reclame voor zichzelf gemaakt.

- Met name het trefzekere aanvalsduo Alireza Jahanbakhsh (21 goals, 12 assists) en Wout Weghorst (18 goals, 6 assists) lijkt zijn laatste seizoen in het AFAS Stadion gespeeld te hebben. Weghorst schermt met belangstelling uit de Bundesliga - naar verluidt Hoffenheim - en dankzij zijn status als topscorer van de Eredivisie zal de interesse voor zijn maatje Jahanbakhsh ook snel op gang komen.

- De verhuurde Ricardo van Rhijn keert terug naar Club Brugge en wisselspeler Joris van Overeem vertrekt volgens de geruchten naar FC Utrecht.

- Na zijn debuut voor Oranje in maart tegen Portugal staat de naam van Guus Til in de scoutingslijst van clubs in de buitenlandse topcompetities. En mogelijk geldt dat ook voor doelman Marco Bizot en de talenten Teun Koopmeiners, Fredrik Midtsjö en Thomas Ouwejan. Het is zeker niet uitgesloten dat al deze spelers na 31 augustus - als in Nederland de transfermarkt sluit - nog bij AZ spelen, maar een vertrek van één of meerderen valt ook niet uit te sluiten.

- Ron Vlaar staat op het punt om zijn aflopende contract te verlengen. De 33-jarige verdediger zal waarschijnlijk na zijn carrière in een andere rol bij AZ in dienst blijven. John van den Brom verwacht komend seizoen ook over Jonas Svensson, Pantelis Hatzidiakos, Stijn Wuytens, Owen Wijndal, Mats Seuntjens en Oussama Idrissi te kunnen beschikken.

Mocht het zover komen dat een half elftal vertrekt, dan kan AZ dit deels in eigen gelederen opvangen. Toptalent Calvin Stengs is straks hopelijk weer fit, nadat hij in augustus een zware knieblessure opliep. Daarnaast keren Ben Rienstra, Fred Friday, Dabney dos Santos en Levi Garcia terug van verhuurperiodes. Mogelijk krijgen zij komend seizoen weer speeltijd in Alkmaar.

Feyenoord

- Feyenoord hoort binnenkort van Robin van Persie of hij nog een seizoen aan zijn indrukwekkende carrière vastplakt. Als de topscorer aller tijden doorgaat zal hij niet alles spelen, zoals hij de afgelopen maanden ook geregeld een wedstrijd rust pakte en zelfs maar één keer de negentig minuten volmaakte.

Hoewel Feyenoord als titelverdediger ronduit matig presteerde in de Eredivisie, wisten enkele spelers zich wel individueel te onderscheiden. Tonny Vilhena onttrok zich met elf treffers aan de Rotterdamse malaise. "Tonny gaat wel een stap maken na dit seizoen", voorspelde collega Steven Berghuis enkele weken geleden. Feyenoord kan een flinke transfersom voor Vilhena vragen, want het contract van de Oranje-international loopt nog tot medio 2020.

- Ook Steven Berghuis, die achttien keer scoorde en twaalf assists gaf, kende individueel een uitstekend seizoen. Na zijn mislukte avontuur bij Watford is de international niet heel happig op een nieuwe transfer. Alleen als het hele plaatje klopt, lijkt de vleugelaanvaller opnieuw naar het buitenland te willen.

Spits Nicolai Jörgensen stond na zijn sterke eerste seizoen bij Feyenoord in de belangstelling van vooral Engelse clubs. Die interesse zal wat bekoeld zijn na zijn mindere prestaties van afgelopen jaar, maar toch is een vertrek van de Deense international, die nog een contract heeft tot medio 2021, niet uitgesloten.

Verder zal technisch directeur Martin van Geel hopen de basisformatie zo veel mogelijk intact te houden en waar mogelijk te versterken. Feyenoord heeft meer op de transfermarkt te besteden als de club enkele overbodige wisselspelers weet te slijten. Voor Kenneth Vermeer, Simon Gustafson, Miquel Nelom, Marko Vejinovic en Jari Schuurman lijkt geen toekomst in De Kuip. Maar komt er een club die deze spelers oppikt?

- Feyenoord speelde maanden geleden al in op een eventueel vertrek van Vilhena door de transfervrije FC Utrecht-middenvelder Yassin Ayoub vast te leggen.

- En een groot deel van het huidige elftal zal het afgelopen jaar geen geweldige indruk hebben gemaakt op buitenlandse scouts en nog een jaar in Rotterdam blijven. Denk aan Brad Jones, Eric Botteghin, Sven van Beek, Jan-Arie van der Heijden, Ridgeciano Haps, Tyrell Malacia, Renato Tapia, Karim El Ahmadi, Jens Toornstra, Sam Larsson, Dylan Vente en Bilal Basacikoglu.