Wat te doen bij twijfel over je relatie: 'Ga eens samen op survival'

Het is volgens relatiedeskundige Klaske de Vries heel normaal, en kan zelfs gezond zijn, om je af en toe af te vragen waar jij en je partner staan. "Het is wel belangrijk om je twijfels uit te spreken zonder bang te zijn dat je daarmee iets verpest. Iedereen twijfelt weleens."

Volgens De Vries vergt het de nodige moed om een relatie te onderhouden. "Het is best spannend om gedachten, gevoelens en onzekerheden uit te spreken. Daar ben je vroeger misschien weleens op afgestraft, toen je als kind in al je onbevangenheid iets zei."

Het hoort volgens de relatiedeskundige ook een beetje bij de huidige, vluchtige maatschappij om bij twijfel maar weer op zoek te gaan naar iemand anders. "Maar dan kom je tien jaar later misschien tot de conclusie dat je de boot hebt gemist."

"Als je twijfelt, is er de onzekerheid of die ander jou kan bieden waar jij behoefte aan hebt", gaat ze verder. "En dat kan per definitie niet. Behoeften komen vaak voort uit onze kindertijd, waarin we tekorten hebben gehad. Dat gemis willen we oplossen in onze relatie, maar dat gaat niet. De ander kan jou niet gelukkig maken; dat is je eigen verantwoordelijkheid."

Temptation Island

Een wellicht extreme manier om bij twijfel je relatie te testen, is meedoen aan RTL 5-programma Temptation Island, waarvan afgelopen week de laatste aflevering werd uitgezonden.

In het programma, dat door de makers wordt omschreven als "de ultieme relatietest", verblijven koppels gescheiden van elkaar op een onbewoond eiland in het gezelschap van 'verleiders', een mooie omgeving en veel alcohol. Vaak zijn de deelnemers in het verleden bedrogen door hun partner en willen ze kijken of hun relatie toekomst heeft.

De Vries heeft geen hoge pet op van Temptation Island. Volgens haar is deelname dan ook geen geschikte manier om je relatie te testen, mocht je dat willen. "Door de omstandigheden kan het best zo zijn dat je valt voor de verleiding, maar dat hoeft niets te zeggen over je relatie."

“We hebben heel veel eisen” Klaske de Vries

Wilbert Kok, die als relatietherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), kan zich wel vinden in de methode van het programma. "Het is erg kunstmatig en heeft een hoog sensatiegehalte, maar toch is het ook een duidelijke test van je zelfbeeld en voor de partner een test of de belofte standhoudt", legt hij uit.

"In het dagelijks leven word je ook getest en aan allerlei verleidingen blootgesteld, al gebeurt dat niet op zo'n extreme manier. Misschien heb je wel een hele leuke collega met wie je een speciale band opbouwt. Daar moet je ook nee tegen kunnen zeggen."

Survival

Wat De Vries wél een goed idee lijkt bij twijfel, is een lange vakantie met z'n tweeën. "Zoek daarbij wat uitdagingen, dan kom je elkaar wel tegen. Of ga survivallen, dan ontdek je wel wat je voor elkaar betekent. Dat kan heel leuk en spannend zijn. Misschien ontdek je wel nieuwe eigenschappen van je partner."

Ook bij grote twijfels, zoals over een huwelijk of kinderen, zijn er dingen te verzinnen. "Je kan dingen eens uitproberen. Neem eens een week een nichtje of neefje in huis, bijvoorbeeld. Natuurlijk is een eigen kind heel anders; die eerste jaren zijn tropenjaren. Dat wordt toch vaak onderschat."

“Bij oudere mensen met een langere relatie is weinig verandering meer mogelijk.” Wilbert Kok

Als er eenmaal kinderen zijn, zorgen die ook vaak voor de nodige barstjes in een relatie. "We hebben heel veel eisen", aldus De Vries. "Dus gaan we fulltime werken, nemen we een hypotheek en kinderen, en dan heb je alle ingrediënten om het te laten mislukken. Het is echt hogeschoolwerk om een relatie goed te laten lopen als je kinderen hebt en allebei werkt."

Toch is het zeker niet onmogelijk. "Stel je eisen een beetje bij. In uiterlijk vertoon gaat veel geld zitten, maar is dat echt zo belangrijk? Ik denk dat de kwaliteit van leven, verbinden met elkaar, veel belangrijker is."

Buigen

Als je twijfelt na ontrouw van je partner, is het volgens Kok belangrijk om duidelijk te maken wat je nodig hebt om dat vertrouwen te herstellen. "De bedrieger moet zich dan wel een beetje buigen naar de wensen van de partner. Ik zie vaak dat de bedrieger naar voren wil kijken, terwijl de bedrogene nog wil stilstaan bij wat er is gebeurd. Als je kunt begrijpen waarom je partner ontrouw is geweest, kun je namelijk beter voorspellen of het nog eens gaat gebeuren."

Wanneer je je partner weer kunt vertrouwen, hangt af van de omstandigheden. "Het helpt als die ander geloofwaardige argumenten geeft waarom het nooit meer zal gebeuren, of tot bepaalde inzichten komt, waarvan je denkt: dat vind ik knap."

Toch zijn er altijd personen die hun partner na ontrouw tegen beter weten in blijven vergeven, aldus Kok. "Het zijn vaker vrouwen dan mannen die alles op alles zetten om hun partner te veranderen, waarbij ze soms hun eigen grenzen uit het oog verliezen."

Er valt echter niet heel veel te veranderen bij de partner, aldus Kok. "Bij jonge mensen die elkaar kort kennen, is zeker wat mogelijk. Bij oudere mensen met een langere relatie is weinig verandering meer mogelijk. Bij hen gaat een relatie meer over hechting en veiligheid, terwijl jongeren veel meer door hormonen en het experiment gedreven zijn en via trial and error verschillende ervaringen opdoen."



