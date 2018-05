Controversiële tweets en uitspraken: Wat is er met Kanye West aan de hand?

Een zichtbaar geëmotioneerde Will.i.am (Black Eyed Peas) reageerde afgelopen woensdag op een van de recente uitspraken die Kanye West een dag eerder op de redactievloer van het Amerikaanse entertainmentplatform TMZ deed: "Als je hoort dat slavernij (in Amerika, red.) vierhonderd jaar duurde… Vierhonderd jaar? Dat klinkt als een keuze."

Will.i.am noemde het tegenover Good Morning Britain-presentator Piers Morgan "het domste wat iemand, afkomstig uit een Amerikaanse achterstandswijk, over zijn voorouders kan zeggen; 'slavernij is een keuze'. Waar heb je het over?" -"Jij kent Kanye."

"Maar dit is niet Kanye", reageerde Will.i.am. "Dit lijkt wel een heel ander persoon. En ik hoop niet dat het een manier is om een bepaald sociaal maatschappelijk besef te forceren en daardoor meer platen en schoenen te verkopen."

West lijkt door zijn recente uitspraken niet alleen meer vijanden te maken, maar zelfs vrienden te verliezen. Hoe kwam het zover?

Een nieuwe start

In het weekend van 14 april blaast West zijn stilgevallen Twitter-profiel nieuw leven in. Dat wordt niet alleen door zijn ruim 28 miljoen volgers opgemerkt. West wordt zelfs door Twitter-medeoprichter Jack Dorsey persoonlijk welkom geheten.

De 40-jarige rapper, die op dat moment alle vorige tweets heeft verwijderd, retweet de woorden van Dorsey en initieert een nieuwe start met een schone lei. Tijdens de eerste dagen na zijn Twitter-terugkeer presenteert West nieuwe ideeën voor zijn schoenen- en kledingcollectie, steekt hij een hart onder de riem van de ex van zijn schoonzus en adviseert hij mensen om na het wakker worden niet direct op hun telefoon te kijken. Ook kondigt de meervoudig Grammy-winnaar nieuwe muziek aan. Tot zo ver zo goed.

Gedachtenpolitie

Na een week wordt West iets grimmiger: "De gedachtenpolitie belemmert ons", "We worden gedemoniseerd als we iets positiefs in gedemoniseerde mensen ontdekken", "We mogen zeggen wat we willen, maar niet denken wat we willen." Daarna brengt hij de video Kanye West Showed the Way to the Golden Age van Scott Adams onder de aandacht. De 60-jarige Adams is niet alleen geestelijk vader van stripfiguur Dilbert en eigenaar van Scott Adams Foods, maar ook prominente steunpilaar van de Amerikaanse president Donald Trump. In de video zegt Adams dat de mensheid zich in een mentale gevangenis bevindt en dat West ons naar verlichting zal leiden.

Weer iets later laat West weten dat hij, nog steeds, van Trump houdt. "De menigte kan niet veranderen wat ik voor hem voel. Ik houd van iedereen. Ik ben het niet eens met alles wat iedereen doet. Dat zorgt er juist voor dat we individuen zijn. We hebben het recht om voor ons zelf te denken. (…) Maar ik hou ook van Hillary (Clinton, red.)" Fans en critici worden door deze woordenstroom terug geslingerd naar een middag in december 2016, waarop de net gekozen president Trump zich laat fotograferen met zijn "vriend voor het leven": Kanye West.

Kanye West met Donald Trump, 2016 (Getty)

MAGA-pet

Op 25 april plaatst West een selfie waarop hij een Make America Great Again (MAGA)-pet draagt, die hij later door Trump laat signeren. Op dat moment begint de meerderheid van de internationale media opnieuw openlijk aan de mentale gezondheid van West te twijfelen. Ook andere artiesten laten blijken dat ze er niet gerust op zijn. Rapper Daz Dillinger roept zelfs alle leden van de beruchte bende Crips op om West iets aan te doen als hij in hun gebied gesignaleerd wordt.

Reden voor echtgenote Kim Kardashian om het voor haar man op te nemen. Volgens de real life-ster is West zijn tijd ver vooruit en bovendien een vrije geest. Ook zanger en vriend van het gezin Kardashian-West John Legend raakt, zonder zijn instemming, bij de situatie betrokken. In een sms-conversatie probeert Legend zijn vriend eraan te herinneren dat de politiek van Trump voor minderheden in Amerika een bedreiging vormt en dat West de invloed op zijn fans niet moet onderschatten. West plaatst de sms-berichten ongevraagd en voert ze op als bewijs dat zelfs zijn andersdenkende vrienden zijn standpunten niet kunnen veranderen.

Op 29 april toont West zijn vers geschoren hoofd. Hij zegt geïnspireerd te zijn door activiste Emma Gonzales, die tijdens de schietpartij op de Stoneman Douglas High School in Florida zeventien medeleerlingen kwijtraakte en zich daarna opwierp als boegbeeld van verschillende studentenprotesten tegen het Amerikaanse vuurwapenbeleid. In de dagen daarna wijst niets erop dat West afstevent op zijn misschien wel grootste controverse tot nu toe. Hij noemt kunst de grootste bedreiging van autoriteit en laat foto’s van zijn kinderen en kleiobjecten in aardetinten zien.

Excuses van Obama

Op 1 mei verschijnt een interview met West, afgenomen door radio- en televisiepresentator Charlamagne Tha God. In het twee uur durende gesprek weidt een zeer kalm ogende West onder meer uit over zijn ruzie met collega Jay-Z ("We zien elkaar niet vaak, maar onze relatie is goed"), het verstoren van de VMA-prijsuitreiking in 2009 ("Obama moet zijn excuses aanbieden, omdat hij me een idioot noemde"), het opzichtig dragen van merkkleding ("Mensen kopen die spullen uit onzekerheid").

Maar ook over de roofoverval op zijn vrouw in 2016: "Je bent net zo bekend als de president, maar je moet voor je eigen veiligheid zorgen. (…) Mijn vrouw draagt niet eens meer dure sierraden en ze liggen ook niet meer bij ons in huis. (…) Ik ben angstiger geworden, maar je moet dapper blijven."

Zenuwinzinking

Ook praat hij over zijn zenuwinzinking en de gedwongen ziekenhuisopname aan het einde van datzelfde jaar. Volgens West werden die problemen veroorzaakt, omdat hij zowel op zakelijk als creatief gebied grote uitdagingen moest aangaan.

Zo merkte hij dat zijn album Saint Pablo niet de verwachte waardering kreeg en dat ook zijn eigen populariteit tanende was. Dankzij medicatie, die hij in het interview een onvolmaakte oplossing noemt, en vele gesprekken met mensen uit zijn directe omgeving kan hij sindsdien de rust bewaren. West toont zich strijdvaardig en lijkt bereid te zijn de verschillende tekortkomingen en angsten aan te pakken. Op diezelfde dag verschijnt nog een interview. Dit keer met TMZ. Maar van de kalme, bedeesde Kanye is niets meer te zien.

TMZ

Het Amerikaanse entertainmentplatform TMZ (Thirty Mile Zone) is geen conventioneel amusementsmedium. Vanaf 2005 ontwikkelt zich het door advocaat Harvey Levin opgerichte bedrijf van ludiek nieuwsblog tot een gigantische machine die roddelpraktijken en onderzoeksjournalistiekmet elkaar combineert en daarnaast gebruikt maakt van decennia oude connecties met de juridische wereld van Los Angeles.

In 2007 zet TMZ zichzelf op de kaart door naar buiten te brengen dat Mel Gibson is opgepakt voor rijden onder invloed. Ook maakt de website zijn antisemitische uitspattingen openbaar en zorgt ervoor dat duizenden, internationale (roddel-)bladen en kranten maandenlang aan dit bot kunnen kluiven. Maar daar is het TMZ kennelijk helemaal niet om te doen.

“Ik wilde iets doen waarvan iedereen zegt dat je het niet moet doen” Kanye West

Uit onderzoek van BuzzFeed blijkt dat de scoops van Levin een heel ander doel hebben: de elite in Hollywood moet zich aan dezelfde regels houden als alle andere mensen. Om de sterren in het gareel te houden en aan hun gelijkwaardige positie te herinneren, concentreert TMZ zich vooral op het verzamelen van rechtbankdocumenten en ander krachtig bewijsmateriaal waarmee celebs eventueel in een slecht daglicht terecht kunnen komen.

Of en wat de website daar aan wisselgeld voor terugkrijgt is niet bekend, maar het is volgens sommigen denkbaar dat menig onderzoeksresultaat als drukmiddel kan worden ingezet. Misschien in ruil voor een reactie of zelfs een primeur. Zo werd TMZ ervan beschuldigd Justin Bieber gedreigd te hebben een video waarin hij racistische opmerkingen maakt te verspreiden. TMZ ontkende dit en lijkt de status van moraalpolitie niet meer kwijt te raken. De sterren kunnen voortaan leven onder het motto: als je niets te verbergen hebt, hoef je niet bang te zijn. Of zoals Kanye West in het desbetreffende interview van 1 mei zegt: "TMZ is het ziekenhuis dat de wereld oplapt."

Universum

Het interview van TMZ begint met een vraag over de rode MAGA-pet. Volgens West werd hij gedreven door zijn onderbewustzijn, "door een bepaald gevoel". "Ik wilde iets doen waarvan iedereen zegt dat je het niet moet doen. (…) Je kunt mij niet vertellen wat ik wel of niet mag doen." Op de directe vraag of hij met die foto Trump wilde steunen, antwoordt West: "Ik zal je waarschijnlijk de slechtste reden kunnen geven waarom ik het gedaan heb. Ik sta in verbinding met het universum. Probeer me niet voor gek te verklaren, wat dat is waar de media mee bezig zijn."

Vervolgens haalt West de bedreiging vanuit de Crips-hoek aan: "Ze houden van me. Het zijn mijn broers. Ze vinden dat ik een pak rammel verdien, daar is nog niemand slechter van geworden. Ze willen denk ik fatsoen in me slaan."

“Ik doe wat het universum me opdraagt” Kanye West

Hoe West vervolgens bij het onderwerp slavernij terechtkomt is onduidelijk, maar zijn uitspraak daarover zal alle voorgaande controverses overschaduwen: "Vierhonderd jaar slavernij? Dat klinkt als een keuze." Vervolgens licht West zijn mening op tientallen andere onderwerpen toe, die niet direct verband met elkaar lijken te houden. Voordat Levin een halt aan West’ woordenstroom wil toeroepen en een pauze inlast, stelt hij nog een samenvattende vraag: "Jij wist precies welke reactie je zou uitlokken toen je een foto met die pet op nam?" De geplande pauze zal nooit intreden.

Verslaafd aan opiaten

Door Levins directe vraag voelt West zich genoodzaakt te verklaren waarom hij in 2016 een ontmoeting met Trump had. "Ik was volledig onder invloed van en verslaafd aan opiaten." Dan staat West op en richt zich tot de volledige redactie. Hij herhaalt zijn eerdere woorden op luide toon en voegt daaraan toe: "Ik onderging plastische chirurgie, omdat ik er goed uit wilde zien voor jullie. Ik heb liposuctie gehad. Omdat ik niet wilde dat jullie me vet zouden noemen, zoals jullie Rob (Kardashian, jongere broer van Kim Kardashian, red.) vet hebben genoemd en waardoor hij niet bij onze bruiloft aanwezig wilde zijn."

"Door jullie ben ik bang geworden voor mezelf, voor mijn visie",vervolgt West. "Daarom ging ik pillen slikken, zodat ik niet naar het ziekenhuis hoefde en iedereen gelijk zou krijgen." West vraagt de redactieleden vervolgens of zij ervan overtuigd zijn dat hij zich vrij voelt en vrij denkt. "Volgens mij denk je helemaal niets", roept de Afro-Amerikaanse TMZ-redacteur Van Lathan.

De rede die Lathan vervolgens houdt maakt hem volgens CNN "a champion of Kanye West Critics". Volgens Lathan mist West op dit moment juist iedere vorm van bedachtzaamheid. "En terwijl jij muziek maakt, artiest bent en het leven leidt dat je hebt verdiend, moet de rest van ons maar zien te overleven te midden van al die bedreigingen. Wij moeten knoken tegen de marginalisatie die is voortgevloeid uit die vierhonderd jaar slavernij, waarvan jij hebt gezegd dat het een keuze was voor onze voorouders. Je hebt me heel erg teleurgesteld."

West stelt daar tegenover dat hij wist dat hij mensen zou kwetsen en teleurstellen door die pet op te zetten. "Maar ik ben onderdeel van een groter plan. Ik doe wat het universum me opdraagt. En nee, op dit moment ben ik niet volledig onder invloed van opiaten."

Angst is aangeboren

Op de avond van 1 mei laat West via hetzelfde medium weten dat hij heus wel snapt dat mensen zich niet vrijwillig lieten vastketenen en verschepen om verder als slaaf te leven. "Ik noemde die vierhonderd jaar, omdat we niet nog eens vierhonderd jaar in een mentale gevangenis mogen zitten. (…) Weer word ik aangevallen om mijn progressieve ideeën."

Die tweets worden echter korte tijd later weer verwijderd. In de weinige tweets over zijn optreden bij TMZ die wel zijn overgebleven, zegt West onder meer: "We hebben toegankelijke discussies nodig om oude pijn te bespreken. (…) Het universum heeft een plan, ik wist dat TMZ te gek zou worden. (…) De meeste angst is aangeboren. (…) Ik ben een student, ik leer over de liefde."

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend