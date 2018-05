Een jaar na de roze zegetocht is bijna alles anders voor Dumoulin

1. De aandacht

De kersverse winnaar van de Ronde van Italië staat op 31 mei 2017 wat bedremmeld op een overvolle Markt in 'zijn' Maastricht. "Ik voel me heel ongemakkelijk bij zoveel mensen, maar vond deze huldiging wel supergaaf", zegt de renner in spijkerbroek en roze trui.

Tom Dumoulin is tegen wil en dank opeens een bekende Nederlander. De man die het liefst anoniem door woonplaats Kanne of geboorteprovincie Limburg fietst, kan als de eerste Nederlandse grote ronde-winnaar sinds Joop Zoetemelk in 1980 niet meer gewoon over straat.

"Hoe mensen naar me kijken is het meest veranderd", vertelt de 27-jarige Dumoulin ruim elf maanden na zijn Giro-zege bij een persmoment in een hotel in Jeruzalem, waar de Ronde van Italië vrijdag van start is gegaan.

"Kijk alleen maar naar deze persconferentie, de aandacht van de media is zeker anders dan vorig jaar", wijst de kopman van Team Sunweb naar de volle zaal. "En ik word nu vaak herkend, in Nederland en in het buitenland. In het begin was dat vreemd, maar nu is het wat rustiger en ben ik er ook rustiger onder geworden."

Dat ging zeker niet vanzelf. In de eerste maanden van dit jaar voelde Dumoulin zich niet comfortabel door zijn nieuwe status en dat had gevolgen voor zijn prestaties op de fiets. "Ik wilde aan de wereld laten zien dat ik geen eendagsvlieg ben, maar ik heb uitgevonden dat die mindset niet werkt. Nu ben ik meer relaxed en daardoor heb ik meer vertrouwen."

Laurens ten Dam (37) herkent het proces waar zijn teamgenoot de afgelopen maanden doorheen moest. De ervaren klimmer kreeg ook opeens veel meer bekendheid toen hij in 2013 (dertiende) en 2014 (negende) goede uitslagen reed in de Tour de France. "De aandacht wordt nu eenmaal groter, dat ga je niet veranderen. Je kunt wel leren om er slimmer mee om te gaan. Tom zal inmiddels ook zijn restaurants hebben waar hij vrij snel een tafel krijgt en niet om de haverklap met iemand op de foto hoeft te gaan."

Volgens Marc Reef heeft Dumoulin in de anderhalve maand voor de Giro goed in de spiegel gekeken, waardoor hij met een stuk minder ballast naar Israël kon afreizen.

"Vorig seizoen lukte praktisch alles bij Tom", zegt de ploegleider van Team Sunweb. "Hij wilde het dit jaar weer een stapje beter doen, maar dat is net wat te veel geweest. Vanaf het begin van dit seizoen heeft hij het lastig gehad met de druk die hij zichzelf oplegde, maar ook zeker met de druk die van buitenaf kwam."

"Maar Tom is heel sterk in zelfreflectie. In de afgelopen periode heeft hij een heel goede manier gevonden om met de druk om te gaan. Het is niet langer: ik móét dit en ik móét dat. Het is daarom niet gespeeld hoe ontspannen Tom was in de dagen voor de start van de Giro."

“Tom zal inmiddels zijn restaurants hebben waar hij niet om de haverklap met iemand op de foto hoeft” Laurens ten Dam

2. De vorm

Dumoulin koos dit jaar voor precies dezelfde voorbereiding op de Ronde van Italië als vorig jaar, maar met een frustrerende Ronde van Abu Dhabi (twee keer materiaalpech, 38e plaats in het eindklassement), een 21e plaats in Strade Bianche, een valpartij en een opgave in Tirreno-Adriatico en een 31e plek in Milaan-San Remo waren de resultaten volledig anders dan in 2017. Toen deed de Limburger in Abu Dhabi (derde) en de Tirreno (zesde) mee om de eindzege en werd hij vijfde in Strade Bianche.

Terwijl Nederlandse wielerliefhebbers zich zorgen maakten over de vorm van Dumoulin, hervond de Giro-winnaar zich in vertrouwde omgeving. "Wat het meest geholpen heeft na zijn lastige voorjaar is dat Tom even een paar weken thuis kon zijn", zegt ploegleider Reef.

"Hij had zijn vriendin bij zich, kon lekker in de tuin zitten als het goed weer was of even met zijn hond wandelen. Dat is wat hij het liefste doet en hem het meeste brengt: gewoon thuis zijn."

Over de conditie van de kopman heeft de leiding van Team Sunweb zich dit jaar nooit echt zorgen gemaakt. "Wij denken dat hij aan het begin van het jaar fysiek niet heel slecht was", stelt Reef.

"Maar als het mentale gedeelte niet helemaal goed is, ben je vooral tegen jezelf aan het vechten, hoe sterk je lichamelijk ook bent. Ik denk dat Tom nu veel meer in balans is. Hij is er klaar voor om in de Giro voor de prijzen te strijden."

3. De concurrentie

Toppers als Dumoulin, Fabio Aru en Vincenzo Nibali zaten op een koude novemberavond in Milaan in de studio van de Italiaanse zender RAI voor de presentatie van het parcours van de 101e Giro d'Italia, maar het was de niet fysiek aanwezige vedette die de show stal. "Ciao iedereen, ik kijk ernaar uit om jullie te zien bij de start van de Giro van 2018", sprak Chris Froome via een huizenhoog scherm de zaal toe.

En zo was daar opeens het duel waar wielerliefhebbers al maanden op hoopten: de grootste ronderenner van zijn generatie (viervoudig Tour-winnaar Froome) tegen de nieuwste ster aan het firmament (Dumoulin).

Ook vorig jaar had Dumoulin stevige concurrentie in Italië - nummer twee Nairo Quintana en nummer drie Vincenzo Nibali hebben samen zes grote rondes gewonnen - maar ze zijn geen Froome. En vooral: ze hadden niet zo'n sterke ploeg als de Brit heeft bij Team Sky.

“Froome zal meer moeten aanvallen in de bergen” Wout Poels

"Vorig jaar was eigenlijk geen enkele ploeg in staat om de koers echt te controleren", zegt Reef. "Sky heeft de afgelopen jaren bewezen dat ze dat wel kunnen. Froome gedijt ook goed bij die tactiek, dus normaal gesproken gaan ze het ook zo doen in deze Giro."

Froome zei in aanloop naar de Giro dat zijn ploeg de beproefde tactiek misschien wel moeten aanpassen, omdat hij tegen wereldkampioen Dumoulin niet het verschil kan maken in de tijdritten. "Chris zal meer moeten aanvallen in de bergen", aldus Wout Poels, de meesterknecht van Froome.

Louis Vervaeke, de 24-jarige Belg die Dumoulin bij moet staan in de bergen, gelooft niet zo in een radicale omslag bij Team Sky. "Ik denk niet dat Froome opeens gaat aanvallen op de voorlaatste klim, een zotte afdaling doet en dan ook de slotklim volle bak gaat rijden. Sky is een ploeg met een vast stramien en dat zal deze Ronde van Italië niet heel anders zijn."

4. De ploeg

Normaal betekent een trainingsstage op hoogte voor wielrenners alleen slapen, eten en fietsen, maar voor het Sunweb-trio Dumoulin, Vervaeke en Sam Oomen kwam er begin april in de Spaanse Sierra Nevada nog een activiteit bij. "We zaten met z'n drieën in een appartementje, dus moesten we zelf koken en het huishouden doen", zegt Oomen (22) met een glimlach.

"We hadden geen schoonmaakrooster, maar wel een kookrooster", vult Vervaeke aan. "Alles liep prima, ook het schoonmaken. Het was leuk om even samen te leven en elkaar te leren kennen."

De hoop is dat Oomen en Vervaeke, die in de winter overkwam van Lotto Soudal, in de Giro een sleutelrol zullen vervullen voor Dumoulin. Zij moeten ervoor zorgen dat de Limburger minder vaak dan vorig jaar geïsoleerd zit in de zware bergritten.

“Ik denk dat we met Sunweb in de breedte dit jaar een sterkere ploeg hebben” Marc Reef

"De derde week zal het moeten uitwijzen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met Sam, Louis, Chris Hamilton en mezelf sterk genoeg zullen zijn om Tom goed te steunen in de bergen", aldus Ten Dam, samen met Dumoulin en de Amerikaan Chad Haga de enige renner die ook vorig jaar in de Giro-ploeg van Team Sunweb zat.

"Ik denk dat we in de breedte dit jaar een sterkere ploeg hebben", meent Reef. "We hebben meer jongens die op lastig terrein een rol moeten kunnen spelen. We hebben echt een goede ploeg aan het vertrek staan."

Vervaeke kan niet wachten om zijn waarde te tonen voor Dumoulin. "Het is heel motiverend om de titelverdediger te helpen. Ik wil een van de sterke schakels in de ketting zijn die hem wederom aan de overwinning helpt. Of in ieder geval niet de zwakke schakel."

5. Het parcours

Nairo Quintana, topklimmer uit Colombia, sprak zichzelf vorig jaar een dag voor de slottijdrit in Milaan nog wat moed in: "Als alles normaal verloopt, zal ik niet te veel tijd verliezen op Dumoulin."

De kopman van Movistar was de leider in het Giro-klassement, maar zijn voorsprong op Dumoulin was slechts 53 seconden. In de zo goed als vlakke chronorace van ruim 29 kilometer maakte de Nederlander dat verschil ruimschoots goed.

Het was het verhaal van de Giro van 2017: Dumoulin sloeg zijn slag in de twee tijdritten. In het eindklassement was de marge met nummer twee Quintana 31 seconden, terwijl de kopman van Team Sunweb in de twee ritten tegen de klok liefst 4 minuten en 17 seconden pakte op de Colombiaan.

“In deze Giro moet je de hele koers van een hoog niveau zijn” Marc Reef

Deze maand ligt een dergelijk scenario minder voor de hand. De Giro-organisatie heeft namelijk een stuk minder tijdritkilometers ingepland (43,9 kilometer in 2018 tegenover 69,1 kilometer in 2017). Bovendien is Froome ook een meer dan uitstekende tijdrijder en zijn er in de 101e editie van de Ronde van Italië meer aankomsten bergop (acht tegenover vijf).

"Vorig jaar zaten de meeste lastige ritten in de laatste week, die was heel zwaar", stelt Reef. "In deze Giro moet je eigenlijk de hele koers van een hoog niveau zijn, omdat de bergetappes verspreid zitten over de hele ronde. Dat is een heel groot verschil."

Ten Dam is als wegkapitein de aangewezen Sunweb-renner om het parcours van de Giro te analyseren. "Ik steek daar best wat energie in", zegt hij. "Maar weet je wat het is? Uiteindelijk valt of staat alles met de benen van Tom. Op maandagavond 28 mei, als je weer met je vrouw aan tafel zit, zie je wel wat voor resultaat er is uitgerold. Dan neem je een steak en een biertje en hoop je dat alles goed is gegaan."

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend