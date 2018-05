Dit zijn de grootste concurrenten van Waylon tijdens het Songfestival

Als we de bookmakers mogen geloven, gaat Waylon het Songfestival dit jaar in ieder geval niet meer winnen: de 25-jarige Netta uit Israël staat al weken op 1. Met Outlaw in 'em behaalt Waylon op moment van schrijven de top twintig niet eens. Inmiddels is hij afgezakt tot positie 22, terwijl hij een paar weken geleden nog op 9 stond.

Tijdens de eerste repetitie op 1 mei stond de zanger in een panteroutfit met vier 'muzikanten' naast zich. De video van de repetitie duurde nog geen minuut, maar dat was lang genoeg om een lading van kritiek te laten ontstaan. Het licht was niet goed en de gitaristen die zich ontpopten tot dansers, dat kon helemaal niet, zo waren de klachten.

"Het is mooi om twee werelden aan elkaar te verbinden", reageerde Waylon. "Deze jongens zijn urban street dancers en hun dansstijl is krumping. Dat is het buitenbeentje van de dans en wordt ook wel outlaw of dance genoemd", zei de zanger over het optreden. En natuurlijk, de puntjes staan nog niet op de i, maar de kritiek was niet mals.

Daniël Dekker, voormalig Songfestivalcommentator en -kenner, schat in dat de statistieken en de meningen van mensen nog wel zullen wijzigen. "Het is alsof je bepaalt dat een voetbalteam niet zal winnen op basis van een training. Een eerste repetitie is voor iedereen uitproberen en kijken wat er anders moet. Het zegt niets over het eindresultaat."

De berekeningen van de bookmakers gaan volgens Dekker nog flink veranderen. Nog niet ieder land heeft een eerste repetitie gehad. "De 'big 5', bestaande uit Italië, Spanje, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, hebben we nu nog helemaal niet op het podium gehad, omdat zij direct door zijn naar de finale. Frankrijk en Italië staan nu nog in de top tien, maar dat is puur en alleen op basis van de clip. Pas als ze live een keer zingen, kun je een beetje inschatten hoe ze het in de rest van de wedstrijd doen."

Toch zijn er al geruime tijd een paar favorieten die het goed doen bij de bookmakers. Zo staat niet alleen Israël al wekenlang in de top 10, maar worden ook Tsjechië en Noorwegen al langer genoemd als mogelijke winnaars.

Israël - Netta, Toy

"De zingende kip", wordt de inzending van Israël ook wel genoemd. Netta staat al weken op 1 met haar nummer Toy, waarin ze zingt over mannen die haar niet juist behandeld hebben. De zangeres en haar team werden geïnspireerd door de #metoo-beweging, maar brengen het in een popnummer met een feestelijke beat.

"Het is niet gek dat dit één van de favorieten is. De gimmick, waarin de zangeres 'pokt', is opvallend én zij is een opvallende verschijning: het blijft mensen bij. Je ziet ook terugkomen dat een nummer het beter doet als er een sterk verhaal achter zit, dat zag je bijvoorbeeld ook bij Conchita Wurst (die in 2014 het Songfestival won, terwijl Waylon met Ilse DeLange tweede werd, red.): mensen leven met haar mee, gaan mee in het verhaal van het nummer", aldus Dekker.

Noorwegen - Alexander Rybak, That's how you write a song

Het is voor zanger Alexander Rybak niet de eerste keer dat hij meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Sterker nog: hij won in 2009 het liedjesfestijn met zijn nummer Fairytale. Nu zingt hij een nummer waarin je leert hoe je een nummer schrijft. Uiteraard onder begeleiding van zijn viool.

Dekker: "Het is zeker een voordeel dat hij eerder heeft meegedaan én heeft gewonnen. Je ziet vaak bij artiesten dat ze schrikken van het publiek, de professionaliteit van concurrenten en de enorme aandacht van de pers. Hij, en ook Waylon, zijn dat al gewend. Het nummer heeft wel wat weg van Bruno Mars, het geeft een blij, energiek gevoel. Dat doen ze op het podium ook goed."

Frankrijk - Madame monsieur, Mercy

Emile Satt en Jean-Karl Lucas vormen sinds 2013 een duo en zijn goed op elkaar ingespeeld. Hun nummer Mercy heeft een zwaar thema en valt op tussen de doorgaans upbeat-nummers op het festival. Het nummer vertelt over een Nigeriaans meisje dat geboren wordt op een schip op de Middelandse zee. Haar familie is op de vlucht. Het duo vindt het nummer zelf niet politiek. "Het gaat over een kind dat geboren wordt, een moment van geluk in een tijd van veel ongeluk. We willen niemand een les leren."

Dekker denkt dat het voordeel van Frankrijk ligt in dat het nummer op geen enkel ander nummer lijkt dat meedoet aan de wedstrijd. "Dat heeft Waylon ook: er is geen directe concurrentie. Dan val je op, zeker met zo'n zwaar thema. Bij Frankrijk moet gezegd worden dat ze nog niet live hebben opgetreden en we dus niet zeker weten hoe ze het op een podium doen, maar het is een prachtig nummer."

Estland - Elina Nechayeva, La forza

La forza, gezongen door Elina Nechayeva, is geen popnummer. Dat kan ook bijna niet anders: de zangeres is klassiek geschoold en heeft meegedaan aan een talentenjacht voor muzikanten met een klassieke achtergrond. In een enorme jurk, met lichteffecten wist ze het in de landelijke competitie te winnen van tien anderen.

"Het is bijna opera dit. Je ziet dat de Baltische staten nog redelijk in de traditionele sfeer hangen. Dat ligt aan het publiek: in die landen zijn ze nog iets ouderwetser. Wij in Nederland hebben alles, we horen ook alles met Spotify en andere streamingdiensten. Dat is daar nog minder en dus blijven ze iets achter", zegt Dekker.

Bulgarije - Equinox, Bones

Bulgarije zet een 'supergroep' in voor het Songfestival. Vijf artiesten die nog niet eerder samenwerkten, vormen één groep in de hoop het festival te winnen. Een X-Factor winnares, een halve finalist van America's Got Talent en een componist maken een symfonisch popnummer.

Dekker ziet ook bij dit nummer het voordeel dat het afwijkt van wat de rest doet. Maar de vraag is of de groep Hierbij is het wel de vraag of ze de harmoniën kunnen naproduceren op het podium. Voorafgaand aan het Songfestival heeft de groep namelijk niet eerder samengewerkt.

Tsjechië - Mikolas Josef, Lie to me

Trompetten, een gezellige beat en een flashy clip maken dat de 22-jarige Mikolas Josef al een hele tijd wordt gezien als een van de favorieten. Onder de video op Youtube staan berichten van tienermeisjes die de zanger maar wat graag zouden ontmoeten.

"Dit lijkt wel een beetje op wat Noorwegen ook doet. Goed geproduceerd, leuke jongen. Dat de jonge meiden dit leuk vinden kan zeker helpen bij de winst: de laatste jaren zien we dat de stemmen, net als bij talentenjachten op televisie, toch vooral van jonge mensen afkomt", aldus de voormalig Songfestivalcommentator.

Cyprus - Eleni Foureira, Fuego

Cyprus kiest dit jaar voor een upbeat nummer, gezongen door de Albanische zangeres Eleni Foureira, die uiterst populair is in Griekenland en Turkije. Het nummer heeft een 'latino'-vibe, wat niet heel gek is: de Zweedse producent van Fuego werkte eerder met onder andere Jennifer Lopez, Enrique Iglesias en Marc Anthony.

Hoewel het nummer flink geproduceerd is, hoeven de inwoners van Cyprus zich geen zorgen te maken over hun inzending: de zangeres bracht eerder al een akoestische versie van het nummer uit, waar muziekjournalisten erg enthousiast over zijn.

Zweden - Benjamin Ingrosso, Dance you off

Benjamin Ingrosso is de neef van Sebastian Ingrosso, die onderdeel was van Swedish House Maffia. Dance you off zou prima in de hitlijsten kunnen staan: de beats doen denken aan de muziek van zijn neef.

Dekker: "De dance-scene wereldwijd is heel groot. Of het ook werkt tijdens het Songfestival is natuurlijk een tweede. Dat wordt nog spannend."

Italië - Meta & Moro, Non mi avete fatto niente

Net als in veel andere Europese landen houden ze in Italië een wedstrijd om te bepalen wie er namens het land naar het Eurovisie Songfestival mag. Dit jaar kwam daar Meta & Moro uit, met hun nummer Non mi avete fatto niente. De artiesten zingen over oorlog en de effecten van terroristische aanslagen, maar doen dat op een vrolijke beat.

"Italië staat hoe dan ook al in de finale, dan benader je de boel anders. Zij kunnen kiezen voor een nummer met een maatschappelijk thema, met een heftigere boodschap, dan je wellicht doet als je de halve finale nog door moet zien te komen", aldus Dekker.

Australië - Jessica Mauboy, We got love

Jessica Mauboy werd in 2006 tweede tijdens de lokale editie van Idols. Hoewel ze de wedstrijd niet won, is ze populair gebleven in haar thuisland. Onbekend met het Songfestival is de zangeres niet: in 2014 stond ze er ook al, maar toen als gast in de tweede halve finale.

Australië is groot fan van het Eurovisie Songfestival en mocht in 2015 direct meedoen in de finale. Dat zou eenmalig blijven, maar het jaar er na deden ze toch weer mee. Toen moesten ze echter deelnemen aan de halve finale en meedingen naar stemmen.

België - Sennek, A matter of time

De Belgische inzending van het Eurovisie Songfestival staat momenteel niet in de top 10 volgens de bookmakers, maar volgens traditie gaan de meeste punten van Nederland doorgaans wel naar onze Zuiderburen.

Dekker: "Heel goed dit. België stuurt de laatste jaren sowieso hele goede artiesten met hele goede nummers. Ze verdienen een hogere klassering. Ik hoop echt dat zij in de top tien eindigen."

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend