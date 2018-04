Advocaat Soerel nieuwsgierig naar 'bommetje' van Astrid Holleeder

NUweekend Nieuwe zoektocht NASA naar buitenaards leven: 'Zijn er ergens soortgenoten?' 93 x gedeeld De NASA lanceert volgende week TESS, een satelliet die planeten buiten ons eigen zonnestelsel gaat zoeken. Sterrenkundigen spreken van een grote stap in de zoektocht naar ander leven. Maar waar zoeken we precies naar? En hoe groot is de kans dat er daadwerkelijk iets gevonden wordt?