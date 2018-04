Kledingstijl van het koninklijk echtpaar: 'Hij let op details, zij is modekoningin'

Volgens Josine Droogendijk, het gezicht achter de website ModekoninginMaxima.nl, was Máxima in haar begintijd als koningin nog op zoek naar een eigen stijl.

"Ik kan me de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs nog herinneren", vertelt Droogendijk. "Daar had ze ineens een hoed op, terwijl dat eerst nooit zo was. Misschien dacht ze dat het van haar werd verwacht."

Máxima koos in die beginperiode vaak voor ingetogen kleding, aldus Droogendijk. "Klassiek en veilig. Ze droeg veel van het Belgische modehuis Natan - op een gegeven moment was driekwart van haar garderobe daarvan afkomstig - maar ze is wel meer gaan variëren met ontwerpers."

Je zou van een Nederlandse koningin misschien verwachten dat ze veel Nederlandse ontwerpers draagt, maar dat doet Máxima niet echt. "De laatste jaren wel meer: Jan Taminiau, Mattijs van Bergen. Ze wordt wat meer ons visitekaartje."

Silhouet

Inmiddels heeft ze haar stijl ook wel gevonden, denkt Droogendijk. "Je ziet dat Máxima het afgelopen jaar meer is gaan afwisselen. Naast formele kleding draagt ze jumpsuits, slippers en grote en kleine hoeden. Ze heeft haar 'silhouet' gevonden: je ziet haar vaak met een relevé (een hoed met opgeslagen rand, red.), een schuine knot in haar haar, een omgeslagen jas en aan haar linkerhand een handschoen."

Ook Justine Marcella, hoofdredacteur van het blad Vorsten, ziet dat Máxima "vele gezichten" heeft. "Ze past bijvoorbeeld haar kleding aan als ze naar wat armere landen gaat, zoals Bangladesh. Of ze doet ballerina's aan als ze weet dat ze een eind moet lopen."

“Hij is koning, geen hipster. Het is dus logisch dat hij kiest voor tijdloze en klassieke kleding.” Justine Marcella

Hoewel een koningin zich zou moeten kleden naar haar functie, heeft ze volgens Marcella ook bepaalde vrijheden. "Blote armen en blote benen kunnen eigenlijk niet, maar Máxima doet het wel, waarmee zij eigenlijk bepaalt dat het toch kan."

Ook Droogendijk vindt dat dresscodes best losgelaten mogen worden. "Etiquette is niet in beton gegoten. Je ziet dat Máxima ook broeken draagt. Gebruiken schuiven op; het wordt wat moderner allemaal."

Hoewel velen denken dat een royal zijn of haar kleding niet vaker dan één keer mag dragen, klopt dat volgens Droogendijk niet. "Máxima heeft haar inhuldigingsjurk na de inhuldiging nog een keer gedragen. En mantelpakjes die niet zo opvallend zijn, draagt ze zo acht, negen of tien jaar. Ik denk dat 80 procent van haar kleding vaker wordt gedragen."

Donkerblauw

Waar je Máxima kunt zien als modekoningin, lijkt haar man een stuk minder modebewust. "Die ambitie heeft hij ook niet", zegt Droogendijk. "Hij draagt veel donkerblauwe pakken die niet zo strak gesneden zijn en zijn broekspijpen zijn vaak te lang. Het zijn wel maatpakken, dus blijkbaar heeft het zijn voorkeur dat ze er zo uitzien."

De koning denkt goed na over zijn kleding, stelt Droogendijk. "Ik zie veel details die anderen misschien niet opvallen. Als hij naar de kerk gaat, draagt hij een manchetknoop met de tekst God zij met ons. Toen hij op Bonaire was, droeg hij een manchetknoop met het wapen van Bonaire. Dat zijn kleine knipoogjes, die op foto's vaak lastig te zien zijn."

Ook Marcella heeft weinig aan te merken op de kleding van de koning. "Veel mensen zeggen dat hij te grote pakken draagt, maar hij moet ook kunnen zwaaien en handen kunnen schudden. Ik vind het mooi dat hij zijn kleding aanpast naar de situatie. Bij een evenement als NL Doet stroopt hij zijn mouwen op en heeft hij makkelijke kleding aan, waardoor hij uitstraalt dat hij echt aan de slag gaat."

“Ik had verwacht dat ze haar hoeden zou weglaten, maar dat is niet gebeurd” Josine Droogendijk

De Vorsten-hoofdredacteur heeft het idee dat Willem-Alexander de afgelopen jaren heel langzaam en subtiel zijn kledingstijl wat heeft aangepast. "Volgens mij draagt hij iets meer getailleerde kleding. Je moet ook bedenken dat de pakken die hij nu draagt over dertig jaar nog steeds op foto's te zien zijn. Daarbij: hij is koning, geen hipster. Het is dus logisch dat hij kiest voor tijdloze en klassieke kleding."

Zowel Marcella als Droogendijk heeft het idee dat Willem-Alexander en Máxima zich niet bemoeien met elkaars kledingkeuze. "Dat is ook helemaal niet nodig", vindt Marcella. Droogendijk: "Ik weet dat ze hem stropdassen heeft gegeven, maar verder is het een beetje gissen."

Schouderlijn

Beatrix, die sinds vijf jaar geen koningin maar prinses is, heeft evenmin een grote metamorfose ondergaan. "Ik had verwacht dat ze haar hoeden zou weglaten, maar dat is niet gebeurd", aldus Droogendijk. "Ook draagt ze nog steeds kleding met een rechte schouderlijn. Die schouderlijn had niet alleen voordelen voor haar figuur, maar straalde ook macht uit. En zo zijn er meer elementen waaraan ze heeft vastgehouden."

"Beatrix is misschien niet heel modieus, maar ze is wel goed op de hoogte van hoe kleding wordt gemaakt", gaat Droogendijk verder. "Bij haar zit nooit een naadje verkeerd. Waar je bij Máxima nog weleens iets scheef ziet zitten of iets open ziet staan, zal dat bij Beatrix nooit gebeuren. Zij is op een heel andere manier een modekenner."

Overigens was Beatrix als koningin aan andere regels gebonden dan Máxima, stelt Droogendijk. "Zij was niet alleen koningin, maar ook staatshoofd. Máxima heeft meer vrijheid en Beatrix moest meer betrouwbaarheid uitstralen. Ze draagt dan ook vaak donkerblauw, de kleur van betrouwbaarheid en stabiliteit."

Een element waarin ze wel heel uitgesproken is, is haar make-up. "Zij durft echt met kleuren te spelen", aldus Marcella. "Ze heeft oogschaduw in alle kleuren van een pauw."

