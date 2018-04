Hakim Ziyech en Ajax: Chronologie van een moeizaam huwelijk

De schouders van Hakim Ziyech hangen. Of het publiek hem nou uitjouwde of toezong, de middenvelder wil er niets over zeggen. "Je komt met een vraag over de supporters, maar ik praat alleen over de wedstrijd." Dat laatste herhaalt hij nog een paar keer na de wedstrijd.

Ajax heeft zojuist met 4-1 gewonnen van VVV-Venlo, met Ziyech als een van de uitblinkers en maker van de vierde Amsterdamse goal, maar het doet hem weinig. "We moesten winnen en dat hebben we gedaan. Dit zijn ook geen fijne wedstrijden om te spelen."

Zijn antwoorden zijn kort. "Ik praat alleen over het spel. Geen randzaken", zegt hij wanneer er voor de zoveelste keer naar het applaus en gezang van het Ajax-publiek voor hem gevraagd wordt. Uiteindelijk laat hij er toch nog iets over los. "Ik krijg alleen mee dat er soms geklapt wordt, maar dat doet me niets. Het maakt me niets meer uit."

Het kleine groepje Ajax-supporters dat even "Ziyech, rot op" zong lijkt het te gaan winnen van de overgrote meerderheid in de Arena. Na twintig turbulente maanden is Ziyech bijna weg.

8 mei 2016: Juichen na titel PSV

Ziyech is de meest begeerde speler in de Eredivisie. Bij het zwalkende FC Twente geeft hij de meeste assists (tien) en schiet hij er ook nog zeventien in. Welke clubs willen hem en wat kiest Ziyech? Dat is de grote vraag na de laatste speelronde van het seizoen. Ajax, PSV, maar ook het Turkse Fenerbahçe worden genoemd.

"Ik mag niks zeggen over aanbiedingen", zegt Ziyech in een filmpje van DeDrontenaar.nl – een medium uit zijn geboortedorp in Flevoland - na FC Twente-Vitesse (2-2). Vervolgens hoort hij dat PSV kampioen is, omdat Ajax bij laagvlieger De Graafschap blijft steken op 1-1. Ziyech balt zijn vuist en lacht. Dat wordt dus geen transfer naar Ajax, lijkt de conclusie.

19 augustus 2016: Ajax haalt Ziyech niet

Het Ajax-publiek schreeuwt bijna letterlijk om Ziyech, die twee weken voor de transferdeadline nog altijd bij Twente speelt, maar de clubleiding wil er niet aan. Ook niet na gelijke spelen tegen Roda JC (2-2) en het Russische FK Rostov (1-1).

"Dat heeft met beleid te maken", legt directeur voetbalzaken Marc Overmars uit. "Daley Sinkgraven, Abdelhak Nouri en Frenkie de Jong hebben ook creativiteit. Als je nu Ziyech haalt, dan kun je één of twee van die jongens afschrijven. Ziyech is een fantastische speler, maar wij hebben hem niet nodig."

“Bij Ajax zijn ze nooit tevreden en daarom past de club zo goed bij mij” Ziyech in december 2016

30 augustus 2016: Ajax haalt Ziyech toch

Ajax heeft Ziyech toch nodig. Na nederlagen tegen Willem II (1-2) en Rostov (4-1) lijkt Overmars gezwicht voor de roep van de achterban. "Het geeft een geweldig gevoel dat de supporters me willen hebben", zegt Ziyech, die Ajax 11 miljoen euro kost, bij zijn presentatie in de Arena. "Het is aan mij om de supporters wat terug te geven. Ik ga mijn stinkende best doen. Voordat ik naar het buitenland ga, wil ik kampioen worden in Nederland."

25 september 2016: Architect van swingend Ajax

Het is de Ziyech-show in de Arena. Niet dat de Marokkaanse international scoort, maar met fraaie passes is hij bij vier van de vijf goals tegen PEC Zwolle (5-1) wel de architect. Met Ziyech naast Davy Klaassen en Lasse Schöne op het middenveld valt de puzzel van trainer Peter Bosz in elkaar.

19 december 2016: Ajax past bij Ziyech

In driedelig pak siert Ziyech de cover van het kerstnummer van Voetbal International, dat hem heeft uitgeroepen tot 'Man van het Jaar'. "Ik heb plezier, voetballen bij Ajax is leuk. Bij Ajax groei ik weer, heb ik een volgende stap gezet naar volwassenheid in het veld", vertelt hij. "De druk is er continu en dat maakt Ajax moeilijk, maar óók een heel mooie club. Bij Ajax zijn ze nooit tevreden en daarom past de club zo goed bij mij. Ik ben ook nooit tevreden."

3 mei 2017: 'De absolute sterspeler'

"Als ik eerlijk ben, dan dacht ik de afgelopen jaren dat dit niet meer mogelijk was", bekent Ziyech. Het was weer een Ziyech-show, al swingde heel Ajax tegen Olympique Lyon, dat mede dankzij drie assists van de spelmaker met 4-1 verslagen wordt. Een enorme stap richting de Europa League-finale is gezet. Voor even heeft Ajax weer aansluiting met de (sub)top van Europa.

"Het verschil in financieel opzicht is groot en je ziet dat de weerstand in andere landen hoger is dan in de Eredivisie. Maar gelukkig kan het dus wel", zegt Ziyech, die tegen Lyon misschien wel de beste wedstrijd van zijn eerste seizoen in de Arena speelt. Beroepscriticaster Johan Derksen noemt hem de "absolute sterspeler van Ajax".

8 juli 2017: Maatje Nouri valt weg

Het is een inktzwarte dag voor Ajax en Ziyech. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in het Oostenrijkse Zillertal zakt Abdelhak Nouri ineen door hartritmestoornissen. Vijf dagen later volgt verschrikkelijk nieuws: de jonge middenvelder heeft ernstige en blijvende hersenschade. Het komt hard aan bij Ajax en Ziyech, die tijdens het trainingskamp in Oostenrijk kamergenoot van Nouri was.

"De eerste maand had ik nergens zin in. Niet in praten, niet in trainen, niet in wedstrijden", zegt Ziyech er later over in een interview in De Telegraaf. "De hele groep heeft het zwaar gehad. Mensen beseffen die impact niet, onderschatten het. Het is ook moeilijk voor te stellen."

Door het tragische lot van Nouri krijgt de titelstrijd van Ajax in het tweede seizoen van Ziyech een andere lading. "Wij hebben maar één doel en dat is het 34e kampioenschap. Voor 'Appie', die speelde met nummer 34. We dragen hem als team altijd bij ons, zijn kleren en schoenen hangen nog steeds in onze kleedkamer. Alsof hij zo weer kan aansluiten. Ik zit daarnaast."

20 augustus 2017: 'Jullie zien alleen dingen die ik niet doe'

​ Het nieuwe Eredivisie-seizoen is nog maar net begonnen of Ajax staat op achterstand en is in Europa uitgeschakeld door het Noorse Rosenborg. Er komt kritiek, ook op het spel van Ziyech.

"Een aantal mensen, onder wie ik, had de kritiek dat je tegen Rosenborg in verdedigend opzicht te weinig bracht bij balverlies", zegt FOX Sports-verslaggeefster Helène Hendriks na de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, die mede door een goal en assist van Ziyech met 3-1 gewonnen wordt. "Vandaag deed je dat wel."

Ziyech: "Te weinig bracht? In welk opzicht?"

Hendriks: "Dat je terugsjokt bij balverlies?"

Ziyech: "Ik weet niet of jullie de afstanden binnen krijgen die ik loop per wedstrijd. Als je die ziet, dan denk ik dat je wel een of twee keer nadenkt voordat je kritiek geeft." En even later: "Het lijkt alsof jullie alleen maar dingen zien die ik niet doe. Jullie zoeken commotie. Dat mag, maar daar trek ik me niks van aan."

14 oktober 2017: 'Marokkaanse maestro' strooit met passjes

"De Marokkaanse maestro deed het weer. Hij strooide met de ene na de andere pass." Het is de aankondiging van Simon Zijlemans voordat hij De Gouden Veter, de prijs van het tv-programma Voetbal Inside voor de Eredivisie-speler van de week, overhandigt aan Ziyech. Ajax heeft met 4-0 gewonnen van Sparta, vooral dankzij hem.

26 november 2017: Uitgefloten door de eigen fans

Het draait voor rust niet bij Ajax tegen Roda JC en dat is de schuld van Ziyech. Althans, volgens een deel van het thuispubliek in de Arena. De middenvelder legt risico in zijn spel, maar als dat tot balverlies leidt klinkt er gefluit.

"Supporters die hun eigen spelers uitfluiten kun je geen supporters noemen", zegt Ziyech na de wedstrijd, die met 5-1 gewonnen wordt, tegen de NOS. "Vorig jaar was het Bertrand Traoré die altijd uitgefloten werd en dit jaar zoeken ze iemand anders, prima. Het is niet leuk. Maar ik weet wat ik het team kan brengen en ik doe gewoon mijn stinkende best."

“Vorig jaar was het Bertrand Traoré die altijd uitgefloten werd en dit jaar zoeken ze iemand anders, prima.” Ziyech in november 2017

4 februari 2018: Misbaar naar de eigen fans

Hij is het zat. Weer wordt Ziyech uitgefloten en dus heeft hij – toch al niet de man van het uitbundige juichen – geen zin om zijn doelpunt (3-1) tegen NAC Breda te vieren. Hij steekt zijn armen wel omhoog, maar dat is om naar de supporters te gebaren dat ze hun mond moeten houden.

7 februari: 2018: 'Ga lachen na die goal'

Weer scoort Ziyech, ditmaal in de uitwedstrijd tegen Roda JC (2-4 winst), en wederom juicht hij niet. "Ik denk: verdomme, ga lachen na die goal", zegt Hans Kraay jr. van FOX Sports tegen hem na de wedstrijd.

Ziyech: "Nee, dat hoeft van mij niet."

Kraay jr.: "Jij ben sowieso niet zo'n lachebek?"

Ziyech: "Jawel. Ik heb lol met mijn teamgenoten, daar ligt het niet aan. Maar ik vond het niet zo nodig om te juichen."

Kraay jr.: "Je gaat de boel toch niet verlaten?"

Ziyech: "Dat weet ik niet. Dat zal de toekomst uitwijzen."

25 februari 2018: Een record om niet trots op te zijn

Het is een bizar Eredivisie-record: 47 keer balverlies in een wedstrijd. Ziyech doet het tegen ADO Den Haag, terwijl Ajax (0-0) opnieuw punten verspeelt en de landstitel zo goed als kan vergeten. De Arena mort. "Het creatieve in mijn spel, dat is mijn kwaliteit. En als het fout gaat, so be it", zegt de man van het record er zelf over.

16 maart 2018: 'Veel mensen kennen de echte Ziyech niet'

"Het was weer zover. Ziyech strooide weer met magistrale passes en wint opnieuw De Gouden Veter", kondigt Voetbal Inside-verslaggever Simon Zijlemans aan. In het daaropvolgende interviewtje gaat het niet alleen over het spel van Ziyech. Waarom roept zijn houding weerstand op? "Veel mensen kennen de echte Ziyech niet als persoon en daarom vind ik het raar dat ze over me oordelen. Ze zien alleen mijn slechte kant, de kant die ze willen zien." Chagrijnig? Arrogant? Flegmatiek? "Als je me kent, dan ben ik alles behalve dat."

“Ze zien alleen mijn slechte kant, de kant die ze willen zien” Ziyech in maart 2018

15 april 2018: Een duw bij de spelersbus

Een man slaat met zijn vuist op de spelersbus van Ajax. "Uitstappen", eist hij. En met hem nog zo'n honderd boze supporters die naar de Arena zijn gekomen om de bus op te wachten na de 3-0 nederlaag bij PSV. Aanvoerder Joël Veltman komt als eerste naar buiten, na hem Ziyech en dan de andere spelers. Er volgt een weinig diplomatiek gesprek. Ziyech krijgt zelfs een duw van een van de Ajax-supporters.

De volgende dag haalt Ziyech de bezem door zijn Instagram. Alle verwijzingen naar Ajax haalt hij weg, als stille hint dat hij klaar is met de club en de supporters. Er wordt zelfs gesuggereerd dat hij de laatste drie wedstrijden van het seizoen niet meer wil spelen.

19 april 2018: Klaar bij Ajax

"Waarom zou ik niet mee willen doen? Zo zit ik niet in elkaar." Nee, Ziyech zegt door het busincident niet getwijfeld te hebben over meespelen tegen VVV. Hij blinkt weer uit, al wordt dat door een klein deel van de halfvolle Arena beantwoord met "Ziyech, rot op!" De rest van de Arena overstemt het al gauw. Ze zingen Ziyech toe, applaudisseren en juichen als hij vlak voor tijd de 4-1 maakt.

Het lijkt te laat. Het officiële account van Ajax zet nog wel een hartje op Twitter met daarbij een foto van Ziyech, maar de liefde komt niet meer van twee kanten. Twintig maanden geleden kwam hij voor de schaal naar Amsterdam, maar die ging naar Rotterdam en Eindhoven. Toch is hij klaar bij Ajax. Klaar voor een volgende stap.

