Acht tips om je tuin voorjaarsklaar te maken

In het kort 1. Start met opruimen en snoeien, en denk wel aan de ijsheiligen

2. Gebruik geen azijn om onkruid te bestrijden. Azijn is schadelijk voor het bodemleven.

3. Groene aanslag verwijder je gemakkelijk met een hoge drukspuit.

4. Als het in het voorjaar regelmatig blijft regenen, hoef je nog geen water te geven

5. Tuinmeubelen binnen of buiten bewaren? "Bepaalde materialen kunnen er gewoon beter tegen dan andere."

6. Houd op een balkon rekening met de wind.

7. Ga je op vakantie? Het gemis van water en voeding kun je ondervangen door een irrigatiesysteem te gebruiken.

8. "Een onderhoudsarme tuin bestaat niet."

1. Waar begin je mee als je je tuin voorjaarsklaar maakt na de winter?

Rob: "Je start met het opruimen en het snoeien van dode bladeren en takken die de winter niet hebben overleefd. Bij de meeste mensen is het een rommel in de tuin na die periode. Heel veel mensen hebben najaarssiergras in de tuin gezet, dat is nu net een baal hooi. Als je dat allemaal achter de rug hebt, moet je jezelf een beetje verwennen door kleur in de tuin te zetten."

Lars: "Als je siergras gebruikt in de tuin, is nu het moment om het kort te zetten. Ze groeien binnen twee maanden weer terug. De rest kun je ook snoeien en dat geeft de planten en struiken meer ruimte om te groeien. Voor sommige bomen, struiken en klimplanten zijn er wel regels, maar in het algemeen geldt dat je het mag snoeien zolang het in de weg zit. Als het wel mooi is, kun je het gewoon laten staan. Mensen moeten wat dat betreft vertrouwen op hun eigen blik en daar niet te krampachtig mee omgaan. Het is jouw tuin en jouw uitzicht. Zorg dat je ervan kan genieten."

Rob: "Denk nog wel om het feit dat de ijsheiligen nog niet zijn geweest. Mensen denken allemaal dat ze de natuur voor kunnen zijn, maar de ijsheiligen zijn pas half mei, dus het kan altijd nog gaan vriezen. Als je planten neerzet, moeten het vorstbestendige planten zijn. Anders gaan ze het niet overleven. Violen, primulas en dikkoppies kunnen het nu wel aan. Geraniumpjes, Afrikaantjes en dergelijke groeien toch niet, omdat de temperaturen te laag zijn."

2. Wat te doen tegen onkruid?

Lars: "Onkruid kun je het best bestrijden door het gelijk te wieden en daarna bij te houden, in een kleine tuin volstaat ongeveer een uurtje per week. Vooral in deze tijd, nu de bodem nog vochtig is en voor het grootste gedeelte nog onbedekt is doordat de planten nog moeten groeien. Onbedekte grond is voor onkruid de grootste uitnodiging om de kop op te steken. Daarom moet je er direct bovenop zitten, zodat de planten daarna de baas kunnen worden in je tuin. Die zorgen er in de zomer dus voor dat er geen onkruid meer tussen kan komen."

Rob: "Wat je niet tegen onkruid moet doen, is het doodspuiten met azijn. Azijn is schadelijk voor het bodemleven in de grond. Azijn verdwijnt in het grondwater, waardoor het ook in het drinkwater terechtkomt. Je hebt organische bestrijdingsmiddelen die op vetzuren gebaseerd zijn en die direct afbreekbaar zijn. Daarnaast is het door de overheid ook verboden om azijn te gebruiken."

3. Hoe is groene aanslag het best te verwijderen?

Rob: "Een hoge drukspuit werkt hartstikke goed. Als je tegels met een coatinglaag hebt, spuit je die laag er wel gelijk af. Daar moet je goed voor oppassen. Werk je met een algendoder, veeg je het er daarna heel makkelijk af als je het met water hebt af gespoten."

Lars: "Er zijn voldoende verdelgingsmiddelen in de winkel te krijgen waarmee je onkruid en algen weg kan halen en waarmee het ook een tijdje wegblijft, maar er is geen wondermiddel. Ook hiervoor geldt: regelmatig onderhoud scheelt al een heel stuk."

4. Moet je de planten water geven in het voorjaar?

Lars: "Op het moment dat het regelmatig blijft regenen, hoef je geen water te geven. Af en toe schijnt de zon ook, dus de planten kunnen goed doorgroeien. Vorig jaar hebben we een maand gehad waarin het bijna niet regende . Dan is het het beste om 's ochtends en 's avonds water te geven en niet midden op de dag, want door de zon worden de druppels een soort lens, waardoor je het risico loopt dat de blaadjes verbranden."

Rob: "De grond is nog vrij nat na de winter, dus het is nu niet per se nodig om water te geven. Als straks de zon dagelijks schijnt en de temperaturen oplopen, is het wel verstandig om extra water te geven. Maar in de eerste aanzet om je tuin klaar te maken, hoeft dat niet. Behalve als je net nieuwe struiken en planten in je tuin zet. Die moeten zich nog hechten en de wortels moeten zich nog vastklampen. Daar helpt extra water wel bij."

5. Moeten tuinmeubelen binnen of buiten bewaard worden?

Rob: "Het ligt geheel aan het materiaal dat je in je bezit hebt. Materialen die niet tegen alle weersinvloeden bestendig zijn, moet je gewoon naar binnen doen. Er zijn zwakke en sterke tuinmeubels en dat ligt ook aan de prijs. Voor kwaliteit betaal je simpelweg wat meer."

"Een teaken tuinmeubel kan ook goed tegen alle weersinvloeden, maar die worden wel groen en vies in de winter. En dat wil men eigenlijk niet, want het moet schoon, netjes en nieuw blijven. Dat lukt natuurlijk niet. Als je een bamboe tuinset hebt, rot die in één winter weg."

Lars: "Er is geen middenweg in deze. Bepaalde materialen kunnen er gewoon beter tegen dan andere. Hout moet je bijvoorbeeld niet afdekken als het nat is, want dan ontstaat schimmelvorming. Kunststof is qua weerbestendigheid beter, maar dat vindt niet iedereen even mooi."

6. Hoe houd je de tuin/planten op je balkon voorjaarsklaar?

Lars: "Op een balkon is het altijd kunstmatig, want je moet planten in een bak zetten. Mensen denken dat planten in een bak beter behapbaar zijn en dat ze minder onderhoud moeten plegen, maar het tegendeel is waar. Je moet het ook bijhouden met water geven en voeding, want dat kunnen de planten nergens vandaan halen. Planten in de volle grond kunnen dat wel."

Rob: "Voor beplanting op een balkon of dakterras hoef je niet zozeer rekening te houden met de zon, maar meer met de wind. De eeuwige wind die er staat, zorgt ervoor dat planten verdrogen. Men denkt dan dat veel water geven de boel gelijktrekt en ze geven dan elke dag water, maar dan verzuipen ze de planten juist weer. Op een balkon gaat eigenlijk bijna niks. Je moet het als een bloemenmandje zien. Je zet er planten op en als het slecht wordt, vervang je het weer. Dat is ook niet zo erg, want het is maar een klein stukje. Op een balkon kan je niks neerzetten dat een paar jaar meegaat. Dat is simpelweg niet te doen."

7. Zijn er systemen die je tuin onderhouden als je met vakantie bent?

Rob: "Onderhoud aan je tuin kun je natuurlijk altijd door een hoveniersbedrijf laten doen. Er zijn ook systemen die op een tijdschakelaar werken en om de zoveel tijd water aan de tuin geven. Er is zelfs een heel slim systeem ontwikkeld dat je via je telefoon kan besturen. Zo kun je op vakantie via een app je tuin onderhouden, heel makkelijk toch? Daar zitten ook droogtevoeders en dergelijke bij. Een heel uitgebreid systeem. Ze hebben er een paar jaar mee geëxperimenteerd en nu is het volop in productie. Dat kan voor velen een uitkomst zijn."

Lars: "Het gemis van water en voeding kun je ondervangen door een irrigatiesysteem te gebruiken, waardoor de benodigdheden automatisch gegeven worden. Die zijn ook al te koop met een sensor die zelf in de gaten houdt of de bodem uitgedroogd is. Dan kun je ook een paar weken op vakantie zonder dat het uitdroogt."

8. Bestaat een onderhoudsarme tuin?

Rob: "Een onderhoudsarme tuin bestaat niet. Dat betekent dat je niks wilt doen. Je moet zorgen dat je niet te veel haast hebt. Daarnaast moet je het voor jezelf behapbaar maken. Je kunt beter de dingen die je doet goed doen dan dat je te veel planten hebt en half werk levert. Er zijn veel mensen die te veel werk zoeken in hun tuin. Er hoeft alleen maar regelmaat te zijn. De meeste mensen zijn een paar avonden druk geweest en denken dat ze er dan voor een paar maanden vanaf zijn. Dan hoopt het zich steeds verder op en kijkt men er uiteindelijk zodanig tegenop dat ze het niet meer zien zitten."

Lars: "Onderhoudsarme tuinen zijn wel mogelijk. Je kan een mooie, groene tuin hebben waar je niet te veel onderhoud aan hoeft te plegen. Dat zit vooral in de keuze van het materiaal, maar in de beplanting kun je daar ook goed rekening mee houden. Dan hoef je maar twee keer per jaar onderhoud of iets dergelijks te doen. Dat is voor de meesten wel behapbaar."

