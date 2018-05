'Tijd voor Max heeft nek uitgestoken als invaller voor De Wereld Draait Door'

"Een mateloze slokop", zo noemde Matthijs van Nieuwkerk het programma dat hij ruim twaalf jaar met veel succes presenteert vorig jaar augustus in een interview in de Volkskrant.

Om die slokop onder controle te houden, heeft Van Nieuwkerk De Wereld Draait Door een paar maanden ingekort. De NPO wil die verlengde zomerstop (1 april tot 24 september) opvullen met een nieuwe talkshow. Maar toen de complete DWDD-studio aan het einde van de laatste uitzending Deze vuist op deze vuist zong, was die nieuwe talkshow nog niet klaar.

NPO-baas Frans Klein heeft in de zeven maanden tussen de aankondiging van de verlengde zomerstop en de laatste uitzending van DWDD drie alternatieven bekeken. Volgens de Volkskrant zijn die gemaakt door BNNVARA, Mr. & Mrs. Lane (het productiebedrijf van voormalig DWDD-hoofdredacteur Dieuwke Wynia) en Human Factor (in opdracht van KRO-NCRV).

Laatstgenoemde krijgt uiteindelijk groen licht van Klein. Een van de andere kanshebbers op het tijdslot heeft daarvoor al besloten het voorstel in te trekken, omdat een beslissing van de NPO te lang op zich zou laten wachten.

'Geen fabriek'

Op de vraag waarom geen enkel nieuw programma direct het stokje van Van Nieuwkerk heeft kunnen overnemen en er een gat van zes weken ontstond, zegt Klein tegen NU.nl: "Televisie maken is een creatief proces, geen fabriek waarbij je altijd alles op de dag precies kunt plannen. We gaan voor het beste resultaat en hebben uiteindelijk voor KRO-NCRV en Margriet van der Linden gekozen."

"Overigens is er volgens ons wel voldoende voorbereidingstijd. Op dit moment zijn we ontzettend blij met Tijd voor MAX, dat met geheel eigen stijl een groot publiek weet te bereiken. En we verheugen ons nu al op de première van Margriet, op 14 mei."

Of KRO-NCRV daadwerkelijk genoeg voorbereidingstijd heeft gekregen, wil de omroep niet zeggen: "We gaan daar niet over speculeren (...) We zijn vooral zeer blij dat we een dagelijkse talkshow kunnen maken. Daar zijn we nu volop mee bezig in de voorbereiding."

Volgens Omroep Max-bestuurder Jan Slagter is voor het hiaat van zes weken een logische verklaring: "Het is een nieuw programma en ze moeten dat een beetje naar hun hand zetten. Er moet bijvoorbeeld een heel decor ontstaan. Ik snap best dat ze pas willen beginnen als ze een ijzersterke uitzending kunnen maken. Zodoende zijn wij erin gerold."

De eerste aflevering van Tijd voor Max op het nieuwe tijdstip trok ruim 1 miljoen kijkers. Was je verbaasd?

"Nee, maar ik vond het wel veel. Ik had verwacht dat we rond de 800.000 zouden zitten. Dat was mijn eerste inschatting en daar ligt ons gemiddelde op dit moment ook ongeveer. Het is een hartstikke leuk programma, waar rond een uur of vijf ook al aardig wat mensen naar keken. Waarom zou er twee uur later niemand meer naar kijken? Het is niet zo dat een groot deel van de bevolking opeens rond die tijd op bed ligt. Daarnaast heb je te maken met overlap in kijkers, al kijkt de groep van 20- tot 49-jarigen iets minder naar ons dan naar DWDD. De grachtengordel trouwens ook, maar dat vinden we helemaal niet erg."

Waarom benadruk je dat zo vaak?

"De eerste uitzending op het nieuw tijdstip was nog niet klaar of meneer de hoofdredacteur van NRC (Peter Vandermeersch, red.) had al een oordeel klaar. Dat is typisch grachtengordel. Zodra het niet in hun straatje past, hebben ze er kritiek op. Dat vind ik bekrompen en niet echt van respect getuigen. Martine en Sybrand (Van Os en Niessen, Tijd voor Max-presentatoren, red.) hebben hun nek uitgestoken op verzoek van de NPO. Ik ben wel even bezig geweest om op iedereen in te praten en te zeggen dat we het echt moesten doen."

Waar waren ze concreet bang voor?

"Dat columnisten ineens hun oordeel klaar hebben, bijvoorbeeld. Maar van sommige kranten, zoals de Volkskrant, verwacht ik niet eens een positief commentaar. Ik moet achter mijn oren krabben als ze wel positief over ons schrijven, want dan is er iets aan de hand."

In de eerste aflevering op het nieuwe tijdstip was André van Duin te gast. Hij ontwikkelde zich in de laatste maanden tot vaste gast in DWDD. Was dat een kleine middelvinger van jullie kant?

"Niet echt, het is meer een knipoog. We hebben hem in het verleden ook wel in Tijd voor Max gehad en hij werkt voor andere programma's van ons. We vonden het logisch hem te vragen een paar keer per week aan te schuiven. Het idee om hem voor Animal Crackers te strikken (Van Duin spreekt stemmen in voor filmpje aan het einde van de uitzending, red.) kwam pas later. Dat vond ik een leuke uitsmijter. Het is onze versie van Lucky TV."

Kwam je niet in de verleiding om naast Animal Crackers nog meer slingers op te hangen?

"Nee. Ik heb tegen de presentatoren en samenstellers van het programma gezegd: 'Wij blijven gewoon Tijd voor Max maken. Het enige verschil is dat we van 17.00 uur naar 19.00 uur verhuizen. Niks meer, niks minder.' Het programma is wel iets actueler geworden, omdat we na het zesuurjournaal uitzenden."

Zijn jullie niet gevraagd om de plek van DWDD volledig in te nemen?

"Wij hadden mee kunnen doen aan de pitch, maar ik zag daar niet veel in. Ook om praktische redenen. Na de laatste uitzending van Tijd voor Max vertrekt Martine zes weken naar Italië voor het programma We zijn er bijna en Sybrand moet twaalf afleveringen Groeten van MAX en tien afleveringen Droomhuis gezocht opnemen. Ze zijn gewoon niet beschikbaar, dus in die zin heb ik er ook niet bij stilgestaan. Anders was het misschien een overweging waard geweest, maar het is echt niet in me opgekomen."

“Ik weet niet wat DWDD exact kost, maar we zullen ongetwijfeld goedkoper zijn.” Jan Slagter, Omroep Max

Heeft Omroep Max door haar welwillendheid en flexibiliteit de NPO een dienst bewezen?

"Ik denk het wel. Maar de NPO heeft ons ook een dienst bewezen door ons dit te gunnen. Het is een kans om te laten zien dat we ook op dit tijdstip een mooi programma kunnen neerzetten. Frans Klein heeft altijd gezegd dat hij om zeven uur een live-actualiteitenprogramma wil hebben. Zonder ons zou dat zes weken niet op de buis zijn geweest. Daarom heb ik gezegd dat we hem zouden helpen."

Dus je verwacht in de nabije toekomst geen wisselgeld van hem?

"Helemaal niet. Het is in goede harmonie overlegd. Aanvankelijk zouden we vier weken invallen, dat werden er zes. Hij durfde eigenlijk niet te vragen of we die twee weken erbij wilden hebben, maar ik zei: 'Laat ons dat maar doen, dan heb je een aansluitend geheel.' Maar ook als we dat niet hadden gedaan, zou onze samenwerking nog steeds goed zijn geweest. Ik ga niets terugeisen."

In september ga je terug naar het oorspronkelijke tijdstip. Wellicht in een iets minder felle spotlight en met iets minder kijkers. Hoe houd je iedereen gemotiveerd?

"Dan hebben we minder kijkers, maar nog steeds een goed marktaandeel en gaan we met net zoveel plezier Tijd voor Max maken. De NPO heeft ook om vijf uur een goed programma nodig en we hebben bewezen dat we dat kunnen maken."

Met minder geld.

"Ik weet niet wat DWDD exact kost, maar we zullen ongetwijfeld goedkoper zijn. Dat komt omdat we een eigen studio en een goede deal met een facilitair bedrijf hebben. En onze grond (Hilversum, red.) is niet zo duur als die in Amsterdam."

