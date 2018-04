NUweekend Bijvoeren of niet: Wat is er aan de hand in de Oostvaardersplassen? 102 x gedeeld Duizenden dieren zijn de afgelopen maanden in natuurgebied Oostvaardersplassen gestorven. Demonstranten proberen de hekken rondom de Oostvaardersplassen open te breken en eisen dat herten, runderen en paarden worden bijgevoerd. Tijdens de wintermaanden heeft de situatie in het natuurgebied in Flevoland de gemoederen flink bezig gehouden. Maar wat is er eigenlijk precies aan de hand in de Oostvaardersplassen?