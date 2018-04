De erfenis van André Hazes: 'Geen kroeg waar zijn muziek niet wordt gedraaid'

Hazes, die in 2004 op 52-jarige leeftijd overleed, werd bekend in de jaren 70. Zijn eerste hit scoorde hij in 1976 met het kerstnummer Eenzame Kerst. In totaal bracht hij gedurende zijn carrière zo'n dertig albums uit. Andere bekende nummers van Hazes zijn De vlieger, Bloed, zweet en tranen en Zij gelooft in mij.

Volgens muziekjournalist Jasper van Vugt heeft Hazes met zijn muziek het levensliedgenre vernieuwd. "Hij bracht verschillende elementen uit de popmuziek naar het levenslied, zoals de gitaar, drum, bas en het ensemble. Daardoor was het levenslied niet alleen maar in de kroeg te horen, maar ook in de popzalen."

Aan zijn muziek kun je volgens Van Vugt "wel duidelijk horen dat het uit een bepaalde tijd afkomstig is". "Maar dat geldt ook voor muziek van bands als The Beatles en Led Zeppelin."

Zangeres zonder Naam-niveau

Volgens Willie Oosterhuis, presentator van het Mega Piraten Festijn en docent aan de opleiding School van het Nederlandse lied, heeft Hazes met zijn muziek het levenslied veranderd. "Artiesten als Pierre Kartner en Johnny Hoes maakten nummers met een lange melodielijn en drie akkoorden. Mooie muziek, maar eenvoudig. André kun je echt beschouwen als de oervader van de Nederlandse muziek, die het levenslied uit het Zangeres zonder Naam-niveau heeft getrokken."

Van Vugt zegt dat de herwaardering van de muziek van Hazes begon na de documentaire die over hem werd uitgebracht in 1999, Zij gelooft in mij. Hierin volgde documentairemaker John Appel de volkszanger tien maanden lang, voor en achter de schermen en zo werd voor het grote publiek duidelijk dat Hazes een bewogen privéleven heeft. "Hij werd hierna als een oprechte man gewaardeerd. Hij was wie hij was, een man met goede en slechte kanten."

Naar mening van Oosterhuis heeft Joop van den Ende een groot aandeel geleverd in de (postume) bekendheid van Hazes. Van den Ende besloot over het leven van Hazes een musical te maken (Hij gelooft in mij), die ruim twee jaar, tot begin 2015, te zien was. In datzelfde jaar werd de film Bloed, Zweet & Tranen gemaakt, een biografische film over het leven van de zanger. "Slim ondernemerschap", noemt Oosterhuis het. "Maar als André en zijn muziek weinig voorstelden, waren dit nooit successen geworden. Zoiets staat of valt met het talent van iemand."

Lil' Kleine

Zijn overlijden is inmiddels veertien jaar geleden, maar nog steeds lijkt de populariteit van de zanger ongekend, wat onder meer blijkt uit het feit dat Hollands zingt Hazes jaar op jaar uitverkocht is.

Dat de volkszanger nog steeds zo geliefd is, wordt ondersteund doordat populaire jonge artiesten laten blijken dat hem goed vinden, zegt Van Vugt. "Rappers als Lil' Kleine zijn oprecht fan en herkennen zich in hoe Hazes in het leven stond. Zij hebben hierbij een soort gidsfunctie en zorgen ervoor dat hun jonge fans ook in aanraking komen met Hazes."

Het mooie aan Hazes vindt Van Vugt dat "zijn persoonlijke leven samenviel met zijn teksten." "Hazes zong over zijn eigen leven, over zowel de hoogte- als de dieptepunten. Een inspirator: je zag dat hij was wat-ie zong. Hij wist de juiste emotie erin te leggen. Hij was een gewone jongen, en daarom zo herkenbaar."

Bluesman

Oosterhuis noemt Hazes "een uitzonderlijk talent". "Hij werd al op zijn achtste ontdekt. Hij heeft een bijzonder stemgeluid, hij zou zo een R&B-zanger kunnen zijn", zegt de levensliedkenner. "Het was het een volkse jongen die op een creatieve manier het leven bezong. Knap was dat hij creatief met tekst was en in zijn muziek kon vertalen wat hij voelde en daarmee zijn hart en ziel op straat legde. Daarnaast was hij enorm muzikaal. De teksten schreef hij dan wel met behulp van het woordenboek, maar hij maakte er wel werk van."

Daarbij is zijn muziek tijdloos, zegt Van Vugt. "De emoties waar hij over zingt zijn universeel en herkenbaar: liefde, eenzaamheid, verdriet, afscheid. We kennen hem als de bluesman, die zong over deze onderwerpen. Maar hij zong ook over de leuke kant van het leven, die kant van hem is minder bekend."

Ook zegt de muziekjournalist dat "er is geen kroeg is waar zijn muziek niet wordt gedraaid". "Niet alleen in Amsterdam, maar ook in Rotterdam. Het is prachtig dat hij de rivaliteit tussen die twee steden heeft overstegen."

André en Roxeanne

Maar: hoe groot is de erfenis van Hazes' muziek? "Dat zijn twee van zijn kinderen (André en Roxeanne, red.) zelf ook artiest zijn geworden, zegt genoeg", vindt Van Vugt. "André doet dat in dezelfde lijn als zijn vader, Roxeanne heeft gekozen voor een accent binnen die muziek. De meest duidelijke erfenis die er bestaat."

Oosterhuis zegt dat André (junior) en Roxeanne, die ook te horen zijn tijdens Holland zingt Hazes, aanvankelijk "niet goed konden zingen". "Maar het was aandoenlijk, dat ze optraden met liedjes van hun vader. Nu vind ik ze heel goed. Ik denk dat de carrière van André Hazes groter wordt dan die van zijn vader. Hij is nu al zo populair, en dat op zijn 24ste."

Holland zingt Hazes noemt Oosterhuis "een prachtig evenement." "Maar wat je ook ziet, is dat er in het hele land zulke evenementjes worden gehouden. Zoiets duidt vaak op het begin van het einde. Maar ik kan me net zo goed voorstellen dat Holland zingt Hazes nog twintig jaar doorgaat."

Oosterhuis noemt artiesten als Vinzzent, Tino Martin en Jannes succesvolle vertolkers van de huidige vorm van het levenslied. "De jongens van nu moeten het nu doen", zegt hij.

Zit daar een "nieuwe Hazes" tussen? Dat niet, denkt hij. "Nieuwe talenten staan altijd op. Maar een nieuwe Hazes, dat is onmogelijk."

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend