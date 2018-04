NUweekend Heb je nog een woekerpolis? Dit kun je eraan doen 91 x gedeeld Volgens toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn er op dit moment in Nederland waarschijnlijk in totaal nog zo'n twee miljoen lopende woekerpolissen. Hoe weet je of je zo'n polis hebt? En moet je snel in actie komen?