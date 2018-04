'Typisch Nederlands om te denken dat Verstappen nu wereldkampioen wordt'

Max Verstappen oogt koel en ontspannen, zoals eigenlijk altijd. NUsport spreekt hem één dag voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. In de Red Bull Hospitality op Albert Park in Melbourne steekt hij zijn ambities niet onder stoelen of banken.

"Het zou mooi zijn als ik dit jaar weer sneller ben dan Ricciardo. Dat hangt natuurlijk ook af van hoe vaak wij beiden uitvallen. Maar vorig jaar had ik al het gevoel dat ik sneller was, absoluut", zegt Verstappen.

20 jaar is hij nog maar, toch begint de Limburger al aan zijn vierde seizoen in de Formule 1. Vele records heeft hij al gebroken en zijn gewaagde rijstijl spreekt veel autosportfans aan, al heeft hij – zeker in het buitenland - ook tegenstanders, die hem te roekeloos vinden.

De Grand Prix in Melbourne verloopt eigenlijk symptomatisch voor Verstappen en Ricciardo. Het hele weekend - de vrije trainingen en de kwalificatie - is de Nederlander zijn acht jaar oudere teamgenoot te snel af. De klasse is onmiskenbaar. Maar als op zondag de punten verdeeld worden, is Ricciardo met zijn vierde plek toch weer beter dan Verstappen, die zesde wordt.

Verwachtingen

Toch mag de race in Australië niet als een valse start van Verstappens seizoen gezien worden, vindt Christijan Albers, die voor Minardi, Midland en Spyker in de Formule 1 reed. "Hoezo valt de zesde plaats van Verstappen in Australië tegen?", zegt Albers, hoorbaar geïrriteerd. "Dat vind ik zo typisch Nederlands. We hebben eindelijk een coureur in een topteam en iedereen vindt meteen dat hij wereldkampioen moet worden."

"Een vierde of vijfde of zesde plek wordt dan meteen een tegenvaller genoemd. Terwijl het al een hele prestatie is dat hij op zo'n jonge leeftijd al voor een van de beste teams in de Formule 1 rijdt. Dat zijn heel veel mensen al heel snel vergeten."

"Laten we nou gewoon blij zijn dat we een Nederlander bij een topteam als Red Bull hebben. Vier jaar geleden zaten we op onze blote knietjes te bidden of er überhaupt weer eens een landgenoot in de F1 zou komen."

Talent

Sebastian Vettel werd op 23-jarige leeftijd de jongste wereldkampioen in de geschiedenis. Lewis Hamilton was ook pas 23 toen hij zijn eerste titel pakte. Fernando Alonso kroonde zich op 24-jarige leeftijd voor het eerst tot 's werelds beste.

Andere grote namen uit de Formule 1-historie waren nog ouder bij hun eerste titel. Michael Schumacher was 25 jaar, Niki Lauda 26 en Ayrton Senna en Alain Prost zelfs 30.

Het talent van Verstappen wordt erkend door vriend en vijand. Maar wanneer is hij rijp om te strijden om het hoogst haalbare?

Albers: "Verstappen is een racer pur sang. Je hebt natuurtalenten en werktalenten. Die laatste groep kan met veel testen, meten en leren een eind komen, maar een natuurtalent als Max heeft van zichzelf veel kwaliteit. Als je twintig coureurs in een auto zet en ze racen op een circuit dat ze niet kennen, dan wint Max."

"Verstappen is nooit een goede qualifier geweest en Ricciardo juist wel. Aan het einde van het vorig seizoen was Max hem op zaterdag juist vaak de baas. Dat geeft wel aan hoe hij zich heeft ontwikkeld."

“Zijn ultieme doel is wereldkampioen worden. Dat gaat hem binnen enkele jaren ook lukken” Giedo van der Garde

"Ricciardo is natuurlijk geen sufferd, dat is gewoon een hele goeie coureur", zegt Van der Garde, die voor Caterham in de Formule 1 reed. "We zullen dit seizoen een mooie battle tussen die twee zien. Max kan natuurlijk racen als geen ander en hij is iemand die altijd de strijd aangaat en van niemand onder de indruk is. Zijn ultieme doel is wereldkampioen worden. Dat gaat hem binnen enkele jaren ook lukken, maar ik weet niet of het dit seizoen al kan."

"Hamilton en Vettel zijn zo'n twaalf jaar ouder dan Max en hebben een berg meer ervaring. Hamilton heeft vorig jaar laten zien dat hij heel berekenend kan rijden. Als hij niet kon winnen, dan werd hij tweede. En als hij niet tweede kon worden, dan pakte hij de derde plaats. Dat had de Hamilton van tien jaar geleden niet gedaan", denkt Van der Garde.

Verstappen staat bekend als een coureur die juist veel risico's neemt. Dat levert fraaie inhaalacties op, maar kan ook verkeerd aflopen. Van der Garde vindt niet dat Verstappen net als Hamilton wat behoudender zou moeten racen. "Hij moet absoluut risico's blijven nemen. Het is spectaculair om naar te kijken, dat maakt het juist leuk en het maakt Max ook zo goed."

Ook Albers herkent de pure kwaliteit van Verstappen. "Hij is gewoon een natuurtalent. Dat zie je bijvoorbeeld bij de start van een race. Op koude banden weet hij precies waar de limiet ligt. Hij heeft gewoon het juiste gevoel om exact te weten hoe ver hij kan gaan onder die omstandigheden."

"Juist bij de start met koude banden kun je zien hoe goed een coureur is. Hetzelfde geldt voor rijden in de regen. Ook onder die omstandigheden weet Verstappen precies het maximale uit zijn banden te halen. Samen met Hamilton en Alonso zit hij qua talent echt in de opperklasse."

Mentaal

Maar alleen talent is niet voldoende. Verstappen oogt koel en raakt niet snel in de war. Maar blijft dat ook zo als hij de strijd aangaat met de wereldtop?

"Het wordt een interessant jaar voor Max", voorspelt Albers. "Onbewust zal hij veel druk voelen, al zal dat in zijn beleving misschien heel anders zijn."

"Hij kwam als rookie binnen bij Red Bull. Niemand verwacht dan van je dat je meteen je teamgenoot verslaat. Hij kon ontspannen rijden, terwijl Ricciardo wel druk gevoeld moet hebben. Als ervaren coureur móést hij de jonge Verstappen voor blijven."

In 2018 zijn de rollen omgedraaid, ziet Albers. "Verstappen is nu de nummer één van het team. Hij heeft zijn contract al verlengd, terwijl Red Bull nog geen nieuwe verbintenis heeft met Ricciardo (loopt aan het einde van het jaar af, red.)."

“Alles moeten kloppen, pas als het allemaal past heb je een auto die goed genoeg is om wereldkampioen mee te worden.” Christijan Albers

Hoe koel en ontspannen Verstappen ook overkomt op en rond het circuit, de nieuwe hiërarchie zal veel druk geven voor de pas 20-jarige coureur. "Tijdens mijn carrière heb ik het nooit zo beseft", zegt Albers. "Maar achteraf heb ik veel druk gevoeld. Dan ga je je toch wat anders gedragen."

"We gaan zien hoe Max zich houdt. Die druk komt niet eens zozeer uit het team. Hij wordt vooral gepusht door de journalistiek, ook wereldwijd. Hij wordt gezien als toekomstig wereldkampioen, terwijl hij nog zo jong is."

"Maar ik denk dat hij het karakter heeft om er goed mee om te gaan. Hij is jong en strijdlustig en geeft niet snel op. Dat laatste is een typisch Nederlandse eigenschap", zegt de 38-jarige oud-coureur die in Monaco woont. "Coureurs uit andere landen zouden het er misschien moeilijker mee hebben."

Auto

De belangrijkste voorwaarde om een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel, is nog altijd de kwaliteit van de auto. "Er zijn twee belangrijke componenten: het motorvermogen en de aerodynamica. Al die dingen moeten kloppen om kans te kunnen maken op de titel", zegt Albers. "Vooral de Renault-motor van Red Bull lijkt nog altijd niet sterk genoeg."

Maar Red Bull heeft in het recente verleden bewezen zijn auto sterk te kunnen verbeteren gedurende het seizoen. De samenwerking tussen coureur en monteurs is daarin essentieel. "Max heeft een supergoede verhouding met zijn engineer Gianpiero Lambiase", weet Van der Garde.

"Het is belangrijk om een goede klik te hebben met je engineer. Max is heel goed in staat om uit te leggen hoe hij de auto precies afgesteld wil hebben. De engineer begrijpt hem voor honderd procent en kan alle monteurs in het team aan het werk zetten."

"Soms kom je in je carrière een engineer tegen die je niet helemaal begrijpt. Dan is het verstandig om verder te kijken. Maar bij Verstappen is dat absoluut niet het geval", vindt de coureur uit Rhenen.

"Mensen die roepen dat Max wel even mee moet gaan doen om de wereldtitel, vergeten dat een Formule 1-team bestaat uit zeshonderd mensen. Alles moet kloppen, pas als het allemaal past heb je een auto die goed genoeg is om wereldkampioen mee te worden. Maar zolang dat niet het geval is, zijn die verwachtingen niet reëel."

