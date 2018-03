De president en de pornoster: Is 'Stormy' een bedreiging voor Trump?

Pornoactrice Stormy Daniels, bekend van films als Space Nuts en Playgirl: Heavenly Heat, ontmoette Donald Trump in 2006 tijdens een golftoernooi. In een interview met journalist Anderson Cooper vertelde ze dat de vastgoedmagnaat het alleen maar wilde hebben over zijn eigen gezicht op de omslag van zakenblad Forbes. Dat praatje groeide al snel uit tot een portie billenkoek met datzelfde tijdschrift, en een vrijpartij.

Ten tijde van de affaire was Trump pas een jaar getrouwd met zijn derde vrouw Melania. Zij was eerder in 2006 bevallen van een zoon, Barron Trump.

Zaak 'Stormy Daniels' Pornoactrice zou in 2006 affaire hebben gehad met Trump

130.000 dollar aan zwijggeld betaald

Stormy Daniels heet eigenlijk Stephanie Clifford

Trump ontkent alle aantijgingen en noemt Clifford 'een leugenaar'

Donald Trump zou niet de eerste president zijn die weleens is vreemdgegaan. "Zelfs presidenten hebben privélevens", zei Bill Clinton te midden van zijn eigen presidentiële seksschandaal. De vraag is vooral of Trump als presidentskandidaat het zwijgen heeft opgelegd aan Daniels, zoals zij claimt, en of dat op legale wijze is gebeurd.

Bedreiging

Volgens Daniels (echte naam Stephanie Clifford) maakte ze in eerste instantie geen geheim van haar escapade met Trump. In 2011 probeerde ze haar verhaal al te verkopen aan een roddelblad. Maar het interview dat ze gaf werd nooit gepubliceerd, omdat Trumps advocaat Michael Cohen dreigde het tijdschrift aan te klagen.

Volgens Daniels werd ze kort daarna met geweld bedreigd. "Laat Trump met rust. Vergeet het verhaal", zou een anonieme man hebben gezegd terwijl Daniels met haar dochter op pad was. "Dat is een mooi meisje. Het zou jammer zijn als er iets gebeurde met haar moeder." Cohen ontkent dat hij of Trump achter de bedreiging zat.

Tijdens de verkiezingscampagne van 2016 raakten media opnieuw geïnteresseerd in het verhaal van Daniels; naar eigen zeggen had ze veel geld kunnen verdienen door er een interview over te geven. Maar uiteindelijk betaalde Cohen haar 130.000 dollar om juist niets te vertellen over Trump. Het contract werd minder dan twee weken voor de verkiezingen getekend.

Opmerkelijk genoeg claimt Cohen dat hij de 130.000 dollar uit eigen zak heeft betaald, en dat hij niet werd vergoed door de Trump-campagne. Trevor Potter, voormalig directeur van de Amerikaanse verkiezingswaakhond FEC, zei tegen 60 Minutes dat de betaling kan worden gezien als een illegale bijdrage aan de campagne van Trump. Individuen mogen maximaal 2.700 dollar bijdragen aan een presidentscampagne.

Ontbrekende handtekening

Afgelopen januari publiceerde de Wall Street Journal voor het eerst details over het zwijgcontract. In eerste instantie ontkende Daniels de affaire en de ontvangst van zwijggeld nog, maar later deed ze toch een boekje open. Ze claimt nu dat het contract niet geldig was, omdat hij nooit is getekend door Trump.

Daniels is naar de rechter gestapt om de ongeldigheid van het contract bevestigd te krijgen. In een tegenaanklacht eist Cohen een schadevergoeding van 20 miljoen dollar, omdat Daniels volgens hem contractbreuk heeft gepleegd door haar verhaal te vertellen.

David Schwartz, de advocaat van Cohen, zei deze week op CNN dat Trump niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van het contract. Maar zijn naam staat er wel op, onder een alias: David Dennison. Alleen de handtekening ontbreekt.

Volgens experts is dat problematisch. Voormalig openbaar aanklager Renato Mariotti zegt dat er formeel geen geheimhoudingsovereenkomst bestaat tussen Trump en Daniels, en dat ze daarom vrijuit kan spreken over de affaire. "Waarom zou hij dat toegeven op nationale televisie?", vroeg hij zich af op Twitter.

Weinig invloed

Voor Trump is de Daniels-affaire een nieuwe kopzorg, naast het Rusland-onderzoek en de constante personeelswissels in zijn eigen Witte Huis. Toch lijkt het feit dat hij is vreemdgegaan hem geen grote populariteitsproblemen op te leveren. Trump wist de verkiezingen al te winnen nadat hij in een inmiddels beruchte geluidsopname zei hoe hij vrouwen 'by the pussy' greep; ontrouw aan zijn derde vrouw lijkt onder Trump-aanhangers niet voor twijfels te zorgen.

"Het Stormy Daniels-schandaal heeft deze maand weinig merkbare invloed gehad op de meningen van kiezers over president Trump", aldus Kyle Dropp van peilingbureau Morning Consult tegen Politico. Het merendeel van de ondervraagde kiezers gelooft het verhaal van Daniels overigens wel.

Door de rechtszaak tussen Daniels en Trump zal de affaire voorlopig in het nieuws blijven. De voornaamste bedreiging voor Trump lijkt daarbij te zijn dat er verdere details naar boven komen over zijn betrokkenheid bij het opstellen van het zwijgcontract, of de bedreiging van Daniels. En dan is er nog de mogelijkheid dat er belastend beeldmateriaal van de affaire bestaat; de advocaat van Daniels lijkt daar al meermaals naar verwezen te hebben.

Verkiezingen

Voor de Republikeinen lijkt het problematischer te zijn als de Daniels-affaire een rol gaat spelen in de tussentijdse verkiezingen van november. Omdat Trump een relatief onpopulaire president is, lijkt de partij het sowieso al moeilijk te krijgen in de verkiezingen voor het Congres. Republikeinse kandidaten zullen de focus zo veel mogelijk willen houden op de groeiende economie en de belastingverlagingen van Trump, maar dat wordt een stuk moeilijker als er steeds smeuïge verhalen over de president en een pornoster in het nieuws zijn.

De vele schandalen van Trump waren voor Republikeins Congreslid Ryan Costello reden om zich niet beschikbaar te stellen voor herverkiezing. "Als ik deze week een kiezersbijeenkomst hield, zou ik vraag na vraag krijgen: 'Geloof je hem of geloof je haar? Waarom geloof je haar niet?'", zei hij deze week tegen de New York Times. Veel van zijn collega’s staan voor een moeilijke keuze: profileren ze zich als 'traditionele’ Republikein, of als Trumpiaanse Republikein?

Sommige Democraten zien in Stormy Daniels het perfecte excuus om nog eens de aandacht te vestigen op het karakter van president Trump. Maar niet iedereen vindt dat een goed idee. Het gedrag van Trump richting vrouwen is "algemeen bekend", zei Patti Solis Doyle, een voormalig adviseur van Hillary Clinton, tegen The Hill.

"Wat nu anders is, is een verhaal over een doofpot. Dat kan juridische problemen betekenen voor de president, vanwege wetten over campagnefinanciering. Het juridische aspect is denk ik krachtiger dan focussen op ontrouw."

